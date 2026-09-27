Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Βαθιά θλίψη για τον θάνατο τεσσάρων Αμερικανών στην Πλάκα»

Snapshot Η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ εξέφρασε βαθιά θλίψη για τον θάνατο τεσσάρων Αμερικανών στην έκρηξη στην Πλάκα.

Η πρέσβης ανέφερε ότι η αμερικανική πρεσβεία παρέχει προξενική συνδρομή και υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων.

Εκφράστηκε ευγνωμοσύνη προς τους Έλληνες διασώστες και τα στελέχη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης για την ακούραστη εργασία τους στο σημείο του περιστατικού.

Η πρέσβης τόνισε ότι οι σκέψεις και οι προσευχές της είναι με τις οικογένειες και τους τραυματίες του φρικτού περιστατικού. Snapshot powered by AI

Βαθιά θλίψη για τον θάνατο τεσσάρων Αμερικανών πολιτών από τη χθεσινή έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας εξέφρασε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σημειώνοντας παράλληλα ότι η αμερικανική πρεσβεία παρέχει προξενική συνδρομή και υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με τις οικογένειες και τους οικείους όσων έχασαν τη ζωή τους και τραυματίστηκαν σε αυτό το φρικτό περιστατικό. Οι καρδιές μας είναι μαζί τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», ανέφερε στην ανάρτησή της.

Η Αμερικανίδα πρέσβης εξέφρασε επίσης τη βαθιά ευγνωμοσύνη της προς τους Έλληνες διασώστες και τα στελέχη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, οι οποίοι, όπως σημείωσε, εργάστηκαν ακούραστα στο σημείο.

«Η αμερικανική πρεσβεία παρέχει προξενική συνδρομή και υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων», πρόσθεσε.

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