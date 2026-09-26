Νέες ταυτότητες: Ποια στοιχεία πρέπει να ενημερώσετε όταν την εκδώσετε

Τι να προσέξετε μετά την παραλαβή της νέας ταυτότητας

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Νέες ταυτότητες: Ποια στοιχεία πρέπει να ενημερώσετε όταν την εκδώσετε
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η παλιά μπλε αστυνομική ταυτότητα δεν αναγνωρίζεται πλέον ως ταξιδιωτικό έγγραφο από τις 3 Αυγούστου 2026.
  • Οι παλιές ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν για συναλλαγές εντός Ελλάδας, αλλά η μη έγκαιρη ενημέρωση των στοιχείων μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε τραπεζικές και άλλες συναλλαγές.
  • Οι πολίτες πρέπει να ενημερώσουν τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, παρόχους κινητής τηλεφωνίας, εταιρείες κοινής ωφέλειας, εργοδότες και εφαρμογές πληρωμών για την αλλαγή ταυτότητας.
  • Η Ελληνική Αστυνομία καταχωρεί τα στοιχεία των πολιτών στο Εθνικό Μητρώο Πολιτών, επιτρέποντας την αυτόματη και άμεση ενημέρωση των δημόσιων υπηρεσιών για την αλλαγή.
Snapshot powered by AI

Η διαδικασία για την έκδοση της νέας ταυτότητας μπορεί να φαίνεται ολοκληρωμένη μόλις την παραλαμβάνετε, ωστόσο δεν σταματά εκεί. Υπάρχουν ορισμένα σημεία που χρειάζονται προσοχή, καθώς η νέα ταυτότητα σημαίνει και επικαιροποίηση στοιχείων σε υπηρεσίες και συναλλαγές της καθημερινότητας.

Πέρα από το γεγονός ότι από τις 3 Αυγούστου 2026 είναι σε ισχύ ο ευρωπαϊκός κανονισμός σύμφωνα με τον οποίο η παλαιού τύπου (μπλε) αστυνομική ταυτότητα έπαψε να αναγνωρίζεται ως ταξιδιωτικό έγγραφο, όπερ σημαίνει ότι όσοι δεν έχουν εκδώσει τη νέα ταυτότητα δεν μπορούν πλέον να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, ακόμη και εντός της Ζώνης Σένγκεν, οι πολίτες πρέπει να διευθετήσουν μία σειρά από πρακτικές υποχρεώσεις.

Για τις συναλλαγές εντός Ελλάδας, οι παλιές ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά και μπορούν να χρησιμοποιούνται σε τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικές συναλλαγές.

Ωστόσο, η μη έγκαιρη ενημέρωση των στοιχείων μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε τραπεζικές συναλλαγές, ασφαλιστήρια συμβόλαια ή λογαριασμούς κοινής ωφέλειας.

Οι υπηρεσίες που πρέπει να ενημερώσετε

Συγκεκριμένα, οι πολίτες θα πρέπει να ενημερώσουν:

  • Τράπεζες: Η ανανέωση των στοιχείων μπορεί να γίνει μέσω e–banking ή με επίσκεψη σε κατάστημα.
  • Ασφαλιστικές εταιρείες: Απαιτείται ενημέρωση των συμβολαίων για αυτοκίνητο, υγεία, κατοικία ή ασφάλεια ζωής.
  • Παρόχους κινητής τηλεφωνίας και ίντερνετ: Η επικαιροποίηση γίνεται ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά ή σε κατάστημα.
  • Εταιρείες κοινής ωφέλειας: ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και πάροχοι φυσικού αερίου, ιδιαίτερα όταν η ταυτότητα χρησιμοποιείται για πάγιες εντολές.
  • Εργοδότες: Κατάθεση αντιγράφου της νέας ταυτότητας στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ή στο λογιστήριο.
  • Εφαρμογές πληρωμών: Σε υπηρεσίες όπως Viva Wallet και Revolut απαιτείται η ανάρτηση φωτογραφιών και των δύο όψεων της νέας ταυτότητας.

Με την έκδοση της νέας ταυτότητας, η Ελληνική Αστυνομία καταχωρεί τα στοιχεία του πολίτη στο Εθνικό Μητρώο Πολιτών μέσω της γενικής γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης κι έτσι, οι δημόσιες υπηρεσίες που είναι συνδεδεμένες με το Μητρώο, ενημερώνονται αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο για την αλλαγή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αρχαία Ολυμπία: Στρατηγικός σχεδιασμός για την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη των μνημείων

23:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Απρόοπτο με Χουάντσο - Θα υποβληθεί σε εξετάσεις

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μερακλίνα ανέβηκε στην πίστα και ξεσήκωσε τους πάντες

23:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Ομπράντοβιτς: «Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ - Πρέπει να βελτιωθούμε»

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Εντοπίστηκε νεκρή καρέτα καρέτα στο Μακρυγιάλι

23:45LIFESTYLE

ΟΑΚΑ: Όταν η Άννα Βίσση συνάντησε τον έφηβο... εαυτό της - «Τι έκανες στα μαλλιά μου;»

23:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Το Buzzer beater του Όσμαν που έστειλε τον ΠΑΟΚ στον τελικό - Βίντεο

23:41ΕΛΛΑΔΑ

Λήμνος: 76χρονος ανασύρθηκε νεκρός από την παραλία Κότσινας

23:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ 82-84: Ο Όσμαν υπέγραψε το θρίλερ

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Ποια στοιχεία πρέπει να ενημερώσετε όταν την εκδώσετε

23:23LIFESTYLE

Τσαφούλιας για Μαζωνάκη: «Προσέξτε όσους υπόσχονται ότι δεν θα γεράσετε»

23:14ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρή καταιγίδα πλήττει τις ΗΠΑ - Χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

23:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια θα πληρωθούν την ερχόμενη εβδομάδα από τον ΟΠΕΚΑ

22:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τροχαίο στον ΒΟΑΚ με φορτηγό που μετέφερε ζώα

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Η άγνωστη παράδοση των βοσκών στην Κρήτη - Τι έριχναν στη φωτιά όταν αρρώσταινε το κοπάδι

22:43LIFESTYLE

Η Orianthi «τρέλανε» το ΟΑΚΑ - Η Ελληνοαυστραλή κιθαρίστρια στο πλευρό της Άννας Βίσση

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο πρώτων βοηθειών εντός του αυτοκινήτου

22:29LIFESTYLE

Διονύσης Μπουγάς: Η σπάνια εξομολόγηση για τον πατέρα του - «Αποφάσισα να μη λέω ότι είμαι γιος του Τάσου»

22:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Thessaly Pass και Evros Pass 2026: Μέχρι τη Δευτέρα η υποβολή αιτήσεων - Οι δικαιούχοι

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ξαφνικά ο μουσικός Bruno Kramm έπειτα από συναυλία στην Ισπανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτσι θα είναι ο Οκτώβριος - Η προοπτική για «γαϊδουροκαλόκαιρο» και η πρόγνωση του ECMWF

18:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - «Godzilla» Ελ Νίνιο: Έρχεται το ισχυρότερο φαινόμενο στην ιστορία - Το σενάριο που τρομάζει

08:01LIFESTYLE

Πασχάλης για το «στιγμιαίο λάθος»: «Η κακιά μοίρα μου έδωσε μικρή επιπολαιότητα και αυτήν πληρώνω»

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διαγνώστηκε με καρκίνο στον λάρυγγα η Ρούλα Πισπιρίγκου - Πάσχει ήδη από Λύκο η «Μήδεια της Πάτρας»

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Ποια στοιχεία πρέπει να ενημερώσετε όταν την εκδώσετε

19:47LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Όλα για όλα» για τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ

23:45LIFESTYLE

ΟΑΚΑ: Όταν η Άννα Βίσση συνάντησε τον έφηβο... εαυτό της - «Τι έκανες στα μαλλιά μου;»

19:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Πού χτυπά απόψε και αύριο - Οι περιοχές στο «κόκκινο» - Βρέχει στο ΟΑΚΑ

22:43LIFESTYLE

Η Orianthi «τρέλανε» το ΟΑΚΑ - Η Ελληνοαυστραλή κιθαρίστρια στο πλευρό της Άννας Βίσση

15:07ΕΛΛΑΔΑ

Ελαιόλαδο: Έπεσε η τιμή στα 8,5 ευρώ το λίτρο - Τι προβληματίζει τους παραγωγούς

14:09ΚΟΣΜΟΣ

«Θέλω πάνω απ’ όλα να παραμείνει παιδί» - Η ιστορία της 5χρονης Σιένα που μπήκε στην εφηβεία σε ηλικία 10 μηνών

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Πλάκα: «Η Έρις, ένα από τα 6 θύματα, είχε έρθει ταξίδι του μέλιτος και ήταν έγκυος - Αποκάλυψη Newsbomb

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Τι ισχύει με την ανανέωση και ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Η Airbus εντόπισε ελάττωμα στην άτρακτο του A321neo – Αφορά σε 500 αεροσκάφη

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο πρώτων βοηθειών εντός του αυτοκινήτου

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα - Καθηγητής Καρύδης: Το κτίριο ήταν «από έξω μπέλα μπέλα και από μέσα Κατσιβέλα» - Στον δεύτερο όροφο έγινε η έκρηξη

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Ο υπνοθεραπευτής «σπάει» τη σιωπή του - «Τίποτα δεν θα είχε γίνει από αυτά»

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Αυτά είναι τα πρόσωπα της τραγωδίας στη Λυσικράτους

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μερακλίνα ανέβηκε στην πίστα και ξεσήκωσε τους πάντες

21:44ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός και συγγραφέας Δέσποινα Τομαζάνη της «Γλυκιάς Συμμορίας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ