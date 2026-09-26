Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ 82-84: Ο Όσμαν υπέγραψε το θρίλερ

Μετά από ένα αδιανόητο... θρίλερ ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει την νίκη-πρόκριση επί του Παναθηναϊκού με buzzer beater τρίποντο του Τσέντι Όσμαν. 

Γιάννης Κουβόπουλος

Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ 82-84: Ο Όσμαν υπέγραψε το θρίλερ
ΜΠΑΣΚΕΤ
9'
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Μετά από ένα φοβερό παιχνίδι και ένα ματς... θρίλερ ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει τη μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού με 84-82 και ταυτόχρονα την πρόκριση στον αυριανό τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό, για το φετινό Super Cup.

Απόλυτος πρωταγωνιστής ο Τσέντι Όσμαν ο οποίος με τρίποντο στην εκπνοή διαμόρφωσε το τελικό σκορ, με τον Τούρκο φόργουορντ να τελειώνει το ματς με 18 πόντους.

Το ματς

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης ο Παναθηναϊκός θέλησε να τρέξει το γήπεδο, αλλά ο ΠΑΟΚ είχε διαφορετική άποψη. Με τους “πράσινους” να μην έχουν καθόλου το μυαλό τους στην άμυνα, οι παίκτες του Τρινκιέρι επέβαλλαν τον ρυθμό τους.

Μετά το αρχικό 5-5, ο ΠΑΟΚ “έτρεξε” σερί 0-8 και προηγήθηκε με 5-13, 6:35 πριν το τέλος της πρώτης περιόδου. Ο Καλάθης ήταν εξαιρετικός στη δημιουργία, εκμεταλλευόμενος συνέχεια τον Αλεξάντερ που τελείωνε τις φάσεις, ενώ την ίδια στιγμή οι “ασπρόμαυροι” πίεσαν σε όλο το γήπεδο. Αποτέλεσμα; Κλέψιμο του Καλάθη, τρίποντο του Φόστερ, 5-13 και τάιμ από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς χωρίς δεύτερη σκέψη.

Φοβερός ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα

Μπόνγκα, Μπάντιο και Λεσόρ ήταν οι πρώτες (μαζεμένες) κινήσεις του “Ζτς” με τον Γιαμπουσέλε να μειώνει άμεσα σε 7-13, μετά τη διακοπή. Ο Φρανσίσκο όμως δεν είχε “καθαρό” μυαλό και μια λάθος πάσα του στον αιφνιδιασμό κατέληξε σε εύκολο καλάθι για τον Όσμαν. Ο Ομπράντοβιτς απέσυρε τον Γάλλο και πλέον ο Παναθηναϊκός είχε στο παρκέ τους Μπάντιο, Ρογκαβόπουλο, Μπόνγκα, Χουάντσο Λεσόρ, για να παίξει καλύτερη άμυνα, αλλά και για να σπάσει το press του ΠΑΟΚ, με το σκορ στο 5’ να είναι στο 8-17.

Νικ Καλάθης

Ο Νικ Καλάθης

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Αμυντική απάντηση με το ίδιο νόμισμα από τον Ζοτς

Στη συνέχεια ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποφάσισε να παίξει και αυτός το χαρτί της… πίεσης σε όλο το γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ αιφνιδιάστηκε και ο Μπάντιο με 4 συνεχόμενους πόντους μείωσε σε 12-17, με τον Φόστερ όμως να απαντάει με τρίποντο μπροστά στον Σενεγαλέζο παίκτη, τρία λεπτά πριν από το τέλος της περιόδου. Ο Παναθηναϊκός συνέχιζε να πιέζει, συνέχιζε να προσπαθεί να βρει ρυθμό μέσα από την άμυνα του αυτή τη φορά, αλλά τα επιπόλαια λάθη και τα χαμένα αμυντικά ριμπάουντ (6 επιθετικά από πλευράς Δικεφάλου), κρατούσαν τον ΠΑΟΚ μπροστά και στο τέλος της περιόδου το σκορ ήταν 15-24.

Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ο πλήρης έλεγχος στον ΠΑΟΚ

Μπάντιο, Μαντζούκας, Μπόνγκα, Χουάντσο και Λεσόρ ήταν η πεντάδα του Ομπράντοβιτς για το δεύτερο δεκάλεπτο με τους “πράσινους” να συνεχίζουν να πιέζουν σε όλο το γήπεδο. Γρήγορο 5-0 και ο Παναθηναϊκός μειώνει σε 20-24, αλλά την ίδια στιγμή οι παίκτες του “τριφυλλιού” συνέχιζαν να δίνουν δεύτερες επιθέσεις στον ΠΑΟΚ. Ο Λεσόρ έκανε τρίτο φάουλ, ο Γιαμπουσέλε πέρασε στο πέντε και ο Χουγκάζ μετά από εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας βρήκε τρίποντο για το 20-29. Η απάντηση ήρθε άμεσα από τον Χουάντσο με το ίδιο… νόμισμα. Ο Παναθηναϊκός πίεζε ακόμα περισσότερο στην άμυνα του και μετά από κλέψιμο ο Μπόνγκα βγήκε στον αιφνιδιασμό και ο Καλάθης υπέπεσε σε αντιαθλητικό φάουλ.

Βολές και ριμπάουντ πλήγωναν τον Παναθηναϊκό

Μετά το τηλεοπτικό τάιμ άουτ, ο Γερμανός ευστόχησε σε μία εκ των δύο βολών και ο Μπάντιο με εξαιρετικό ανάποδο λέι απ έκανε το 26-31. Μια ακόμα καλή άμυνα και ο Ρογκαβόπουλος μείωσε στους τρεις με τον Τρινκιέρι να μην το σκέφτεται δεύτερη φορά και να παίρνει τάιμ άουτ, 4:05 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να αλλάξει τα δεδομένα, αλλά ο ΠΑΟΚ είχε τον έλεγχο. Είτε μέσω των επιθετικών ριμπάουντ (7 στο δεύτερο δεκάλεπτο και 13 στο ημίχρονο συνολικά), είτε μέσω του Όσμαν ο οποίος τον κρατούσε στο προβάδισμα. Ο Λεσόρ μείωσε σε 34-36, αλλά έχασε μία ακόμα βολή (με τον Παναθηναϊκό να έχει το τραγικό 13/21) και οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 34-38.

Μπάντιο

Φοβερές “μάχες” με τον ΠΑΟΚ να έχει τον έλεγχο

Ομηρικές “μάχες” από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου με τον Μπάντιο να μειώνει στους τρεις πόντους με τρίποντο και να κάνει το 37-40. Ο Ταίρι απάντησε χωρίς να χάσει χρόνο με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και η μπάλα πήγαινε πλέον στα χέρια του Σιλβέν Φρανσίσκο. Ο Ομπράντοβιτς βλέποντας πως τα περισσότερα πράγματα στο παιχνίδι δεν του έβγαιναν αποφάσισε να πάει με δίδυμο στα γκαρντ τους νέους παίκτες της ομάδας, με τον Γιαμπουσέλε στο 24’ να πετυχαίνει καλάθι και να κάνει το 43-43 και το ματς να ξεκινάει και πάλι από την αρχή. Στο επόμενο λεπτό, ενώ το ματς είχε γίνει… ροντέο, ο ΠΑΟΚ βρήκε 4 πόντους για το 43-47. Ο Παναθηναϊκός συνέχιζε να είναι εκνευριστικά άστοχος από τη γραμμή των βολών και στο 25’ το σκορ ήταν 44-47, με τον Ομπράντοβιτς να ρίχνει στη “μάχη” και τον Μωραΐτη.

Intime - Kyriazis Stefanos
Intime - Kyriazis StefanosINTIME NEWS

Μπροστά (και πάλι) ο Παναθηναϊκός

Στο επόμενο πεντάλεπτο οι δυο ομάδες έδωσαν μια απίστευτη “μάχη”. Ο Χάτζινς με τρίποντο έδωσε και πάλι αέρα 6 πόντων στην ομάδα του, με τον Μπάντιο να κρατά όρθιο τον Παναθηναϊκό, ο οποίος “αυτοκτονούσε” από τη γραμμή των βολών. Ο Χουάντσο με τυχερό τρίποντο έκανε το 50-50, , ο Λεσόρ απάντησε για το 55-55 και ο Ρογκαβόπουλος, δευτερόλεπτα πριν το τέλος, με τρίποντο στον αιφνιδιασμό έδωσε προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με 58-55. Μάλιστα, οι “πράσινοι” έβγαλαν την άμυνα και ο Ομπράντοβιτς σε επίθεση στα τελευταία δευτερόλεπτα “κατέβασε” πεντάδα με Φρνασίσκο, Μπάντιο, Μωραΐτη, Μαντζούκα και Ρογκαβόπουλο αλλά ο πρώτος αστόχησε σε σουτ τριών πόντων.

Intime - Sarelas Dimitris
Intime - Sarelas DimitrisINTIME NEWS

Φλότερ από τον Καλάθη, 76-80 και ο ΠΑΟΚ αγκαλιά με την πρόκριση

Το θρίλερ δε θα μπορούσε να μη διατηρηθεί και στο τελευταίο πεντάλεπτο με τον Ταίρι να πετυχαίνει ένα απίστευτα τυχερό τρίποντο με ταμπλό και να κάνει το 69-73 για τον ΠΑΟΚ. Η διαφορά μεγάλωσε ακόμα περισσότερο έπειτα από μίνι… ραβέρσας του Καλάθη, με τον Πιτσίλκα να ανακαλύπτει φάουλ σε άμυνα του Παναθηναϊκού και τον Τηγάνης να χρεώνει με τεχνική ποινή τον πάγκο του Ομπράντοβιτς. Ο Πιτσίλκας στην επόμενη φάση για να μαζέψει το λάθος του χρέωσε με τεχνική ποινή τον πάγκο του Τρινκιέρι και το σκορ 2:30 πριν το τέλος ήταν στο 74-76. Ο Όσμαν έκανε το 74-78 και ο Παναθηναϊκός 1:30 πριν το τέλος έχασε 3 συνεχόμενες βολές για να ρίξει τη διαφορά. Ο Μπάντιο στα 50 δεύτερα αστόχησε σε τρίποντο, αλλά ο Λεσόρ ήταν εκεί και με επιθετικό ριμπάουντ μείωσε σε 76-78. Ο Παναθηναϊκός δεν έβγαλε την άμυνα, ο ΠΑΟΚ κυκλοφόρησε άριστα τη μπάλα και ο Καλάθης με φλότερ έκανε πιο 76-80, 25 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να γίνεται μεγάλο φαβορί για την νίκη-πρόκριση.

Φλότερ από τον Καλάθη, 76-80 και ο ΠΑΟΚ αγκαλιά με την πρόκριση

Το θρίλερ δε θα μπορούσε να μη διατηρηθεί και στο τελευταίο πεντάλεπτο με τον Ταίρι να πετυχαίνει ένα απίστευτα τυχερό τρίποντο με ταμπλό και να κάνει το 69-73 για τον ΠΑΟΚ. Η διαφορά μεγάλωσε ακόμα περισσότερο έπειτα από μίνι… ραβέρσας του Καλάθη, με τον Πιτσίλκα να ανακαλύπτει φάουλ σε άμυνα του Παναθηναϊκού και τον Τηγάνης να χρεώνει με τεχνική ποινή τον πάγκο του Ομπράντοβιτς. Ο Πιτσίλκας στην επόμενη φάση για να μαζέψει το λάθος του χρέωσε με τεχνική ποινή τον πάγκο του Τρινκιέρι και το σκορ 2:30 πριν το τέλος ήταν στο 74-76. Ο Όσμαν έκανε το 74-78 και ο Παναθηναϊκός 1:30 πριν το τέλος έχασε 3 συνεχόμενες βολές για να ρίξει τη διαφορά. Ο Μπάντιο στα 50 δεύτερα αστόχησε σε τρίποντο, αλλά ο Λεσόρ ήταν εκεί και με επιθετικό ριμπάουντ μείωσε σε 76-78. Ο Παναθηναϊκός δεν έβγαλε την άμυνα, ο ΠΑΟΚ κυκλοφόρησε άριστα τη μπάλα και ο Καλάθης με φλότερ έκανε πιο 76-80, 25 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να γίνεται μεγάλο φαβορί για την νίκη-πρόκριση.

Buzzer beater τρίποντο από τον Όσμαν και ο ΠΑΟΚ στον τελικό

Ο Ομπράντοβιτς έβγαλε... άσο από το μανίκι του και με ένα εξαιρετικό play ο Φρανσίσκο βγήκε μόνος του για τρίποντο στο ένα δευτερόλεπτο με τον Γάλλο να εκτελεί και να μειώνει Σέρρες 79-80. Ο Ρογκαβόπουλος χωρίς να χάσει χρόνο έκανε φάουλ στον Νικ Καλάθη, ο οποίος με 1/2 βολές έκανε το 79-81 και ο Παναθηναϊκός είχε δικά του 17 δευτερόλεπτα για να ισοφαρίσει ή να πάρει το ματς. Δεύτερο τρίποντο από τον Φρανσίσκο στα... καπάκια και 82-81, 13,7 δευτερόλεπτα για το τέλος, με τον Τρινκιέρι να παίρνει με τη σειρά του τάιμ άουτ. Το play μπορεί να μη βγήκε αλλά ο Παναθηναϊκός προδώθηκε από ένα ακόμα χαμένο ριμπάουντ και ο Όσμαν με τρίποντο στην εκπονή πήρε την νίκη με 82-84 και την πρόκριση στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Όσμαν

Τα Δεκάλεπτα: 15-24, 34-38, 58-55, 82-84

Δείτε τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης

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