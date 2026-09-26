Τσαφούλιας για Μαζωνάκη: «Προσέξτε όσους υπόσχονται ότι δεν θα γεράσετε»

Snapshot Ο Σωτήρης Τσαφούλιας τόνισε την ανάγκη αποδοχής της φυσικής γήρανσης και καταδίκασε την κοινωνική πίεση για νεανική εμφάνιση.

Με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, προειδοποίησε να είμαστε προσεκτικοί με όσους υπόσχονται ότι δεν θα γεράσουμε, καθώς αυτό μπορεί να σημαίνει πρόωρο θάνατο.

Ο Τσαφούλιας περιέγραψε τα γηρατειά ως περίοδο σοφίας και φυσικής εξέλιξης που πρέπει να γίνεται αποδεκτή.

Η παρουσιάστρια Ναταλία Γερμανού συμφώνησε ότι ο χρόνος δεν μπορεί να καθυστερήσει και πρέπει να γίνει φίλος μας.

Απαντώντας στο ηλικιακό ρατσισμό, ο Τσαφούλιας επεσήμανε την ανάγκη αντιμετώπισης αυτής της διάκρισης στην τηλεόραση. Snapshot powered by AI

Σε μια ιδιαίτερα προσωπική αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη προχώρησε ο Σωτήρης Τσαφούλιας, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», στον ALPHA.

Ο γνωστός σκηνοθέτης βρέθηκε στο πλατό με αφορμή το «Ριφιφί» και τον θεατρικό μονόλογο «Μια κανονική μέρα», ωστόσο η συζήτηση επεκτάθηκε και σε ένα θέμα που, όπως ο ίδιος άφησε να εννοηθεί, τον έχει επηρεάσει βαθιά.

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη να αποδεχόμαστε τον χρόνο και τη φυσική εξέλιξη της ηλικίας, σημειώνοντας ότι η κοινωνική πίεση γύρω από την εμφάνιση αφορά κυρίως τις γυναίκες, αλλά πλέον όλο και περισσότερο και τους άνδρες.

Με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, τον οποίο χαρακτήρισε άνθρωπο που αγαπούσε και εκτιμούσε, θέλησε να στείλει ένα ευρύτερο μήνυμα για την εμμονή με τη διατήρηση της νεότητας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι άνθρωποι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε όσους τους υπόσχονται ότι «δεν θα γεράσουν», προσθέτοντας με αιχμηρό τρόπο ότι μια τέτοια υπόσχεση μπορεί να αποδειχθεί αληθινή για τον πιο δραματικό λόγο, επειδή κάποιος μπορεί να φύγει από τη ζωή νέος.

«Δεν θα γεράσουν, θα πεθάνουν νέοι» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τα γηρατειά, είπε πως είναι ωραία.

«Έχεις τη σοφία του νου σου και το σώμα το μωρουδιακό, και δεν έχουμε όλοι την ευλογία να τη φτάσουν».

«Ας αφήσουμε λίγο τα καραγκιοζιλίκια και ας επιτρέψουμε στους ανθρώπους να γερνάν γιατί αυτή είναι η φύση μας».

Στο σημείο αυτό, η παρουσιάστρια της εκπομπής, Ναταλία Γερμανού σχολίασε:

«Ας το πούμε κι αυτό κι ας το ακούμε όλοι μας. Κι εγώ. Γιατί πολλές φορές μπαίνουμε στον πειρασμό και λέμε, να συμφιλιωθεί με τον χρόνο, να τον κάνω φίλο μου, να τον καθυστερήσω λίγο. Δεν καθυστερεί».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον ηλικιακό ρατσισμό στην τηλεόραση.

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