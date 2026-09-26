Διονύσης Μπουγάς: Η σπάνια εξομολόγηση για τον πατέρα του - «Αποφάσισα να μη λέω ότι είμαι γιος του»

«Έζησα τον πατέρα μου σε άσχημες περιόδους», είπε ο γιος του Τάσου Μπουγά

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Διονύσης Μπουγάς: Η σπάνια εξομολόγηση για τον πατέρα του - «Αποφάσισα να μη λέω ότι είμαι γιος του»
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  • Ο Διονύσης Μπουγάς αποφάσισε να μη δηλώνει ότι είναι γιος του Τάσου Μπουγά λόγω αρνητικής εμπειρίας με τη δημοσιότητα.
  • Μετά τον χωρισμό των γονιών του, έζησε μαζί με τον πατέρα του στη Γερμανία, όπου βίωσε δύσκολες περιόδους.
  • Ο Διονύσης Μπουγάς είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής και συγγραφέας με ειδίκευση στη Νέα Υόρκη στις δυναμικές ομάδων ψυχαναλυτικού τύπου.
  • Χώρισε πριν από επτά χρόνια από τη μητέρα της 11χρονης κόρης του και μιλά ανοιχτά για τις προσωπικές του εμπειρίες.
  • Έχει γράψει το βιβλίο «Αυτό είναι!», που αποτελεί οδηγό αυτογνωσίας βασισμένο σε προσωπικά βιώματα.
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Σε μία σπάνια εξομολόγηση προχώρησε ο γιος του Τάσου Μπουγά, Διονύσης, στην οποία μίλησε για τη σχέση με τον πατέρα του και τους λόγους που τον έκαναν να αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο ίδιος, μιλώντας στο Open, ανέφερε ότι ο Τάσος Μπουγάς, εκτός από πατέρας του, είναι και ένας από τους καλύτερους φίλους του, χαρακτηρίζοντάς τον «στήριγμα διαχρονικό» για τον ίδιο. Μέχρι την ηλικία των 2,5 ετών, ο Διονύσης Μπουγάς ζούσε μαζί με τους δύο γονείς του στη Χαλκίδα. Μετά τον χωρισμό των γονιών του, η μητέρα του παρέμεινε στην Ελλάδα, ενώ ο ίδιος ακολούθησε τον πατέρα του. Ο Τάσος Μπουγάς εκείνη την περίοδο βρέθηκε στη Γερμανία λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και ο γιος του, έζησε από κοντά την πορεία και τις δυσκολίες του.

«Τον πατέρα μου τον φωνάζω Daddy! Έζησα τον πατέρα μου σε άσχημες περιόδους με τη δημοσιότητα και γι’ αυτό αποφεύγω την έκθεση», είπε αρχικά ο Διονύσης Μπουγάς. Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Όταν άκουγα σε παρέες για παιδιά άλλων επωνύμων να λένε “α, αυτή είναι η κόρη της τάδε”, τότε αποφάσισα να μην λέω ότι είμαι ο γιος του Μπουγά. Μεγάλωσα και δούλεψα μέσα στα μπουζούκια».

Ο Διονύσης Μπουγάς είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής και συγγραφέας, ο οποίος έχει γίνει γνωστός για τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο συνδυάζει την επιστήμη της ψυχολογίας με τις τέχνες, όπως το θέατρο. Πραγματοποίησε μετεκπαίδευση στη Νέα Υόρκη, όπου εξειδικεύτηκε στις δυναμικές ομάδων ψυχαναλυτικού τύπου, μια εμπειρία που ο ίδιος έχει περιγράψει ως σημείο καμπής για την προσωπική και επαγγελματική του εξέλιξη.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης αποκάλυψε ότι πριν από περίπου επτά χρόνια χώρισε από τη σύντροφό του και μητέρα του παιδιού του: «Η κόρη μου τώρα είναι 11 χρονών, με τη μητέρα της έχουμε χωρίσει εδώ και 7 χρόνια. Όταν χώρισαν οι γονείς μου ήμουν 2,5 ετών και τότε μετακόμισα μαζί με τον πατέρα μου στη Γερμανία. Γυρίσαμε πίσω στην Ελλάδα όταν ήμουν έξι ετών».

Ο Διονύσης Μπουγάς είναι ο συγγραφέας του βιβλίου «Αυτό είναι!», το οποίο λειτουργεί ως ένας «χάρτης» αυτογνωσίας μέσα από προσωπικά βιωματικά παραδείγματα.

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