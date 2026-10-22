Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στην αλυσίδα πιτσαρίας «Pizza Fan» - Ζημία €25 εκατ. από ΦΠΑ

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, μεγάλη επιχείρηση της ΔΑΟΕ, του ελληνικού FBI, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να έχει προκαλέσει ζημία στο Δημόσιο ύψους τουλάχιστον 25 εκατομμυρίων ευρώ από μη απόδοση ΦΠΑ, από το 2022.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η υπόθεση αφορά τη γνωστή αλυσίδα πιτσαρίας «Pizza Fan», με δίκτυο περίπου 100 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα για πειραγμένες ταμειακές μηχανές. Οι έρευνες πραγματοποιούνται σε καταστήματα και κατοικίες από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί εννέα φερόμενα μέλη του βασικού πυρήνα της οργάνωσης.

Παράλληλα, οι Αρχές έχουν κατασχέσει περισσότερα από 500.000 ευρώ, πολυτελή αυτοκίνητα, κοσμήματα, καθώς και πλήθος στοιχείων που αναμένεται να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της έρευνας. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και τον προσδιορισμό του ρόλου των εμπλεκομένων.

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