Καμπούρης: Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση - Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. και οι διάσημοι τραγουδιστές

Snapshot Συνελήφθησαν 11 άτομα σε επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κακουργηματικές απάτες και φοροδιαφυγή σε βάρος του e-ΕΦΚΑ.

Η οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2013, δημιουργώντας δίκτυο 29 εταιρειών με εικονικές εταιρείες και «αχυράνθρωπους» για φορολογικές απάτες και νομιμοποίηση εσόδων.

Η συνολική ζημιά που προκάλεσε η οργάνωση στο Δημόσιο ξεπερνά τα 5,3 εκατ. ευρώ, ενώ είχαν πραγματοποιηθεί αναλήψεις άνω των 2 εκατ. ευρώ από εταιρικούς λογαριασμούς.

Στην υπόθεση κλήθηκαν να καταθέσουν ως μάρτυρες καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν με τον Φίλιππο Καμπούρη, ο οποίος φέρεται ως ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου.

Κατασχέθηκαν μετρητά, οχήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και έγγραφα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη αποτύπωση της δράσης της οργάνωσης και του ρόλου των εμπλεκομένων. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση που αφορά τον Φίλιππο Καμπούρη, στο πλαίσιο της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές πλαστογραφίες και απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, καθώς και σε φοροδιαφυγή.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε το πρωί της Τρίτης (6/10) σε συντονισμένη επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, κατά την οποία συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, μεταξύ των οποίων και δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομη οπλοκατοχή, παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας και φοροδιαφυγή.

Οι καλλιτέχνες που κλήθηκαν από την Οικονομική Αστυνομία

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, στο πλαίσιο της έρευνας κλήθηκαν από τους αστυνομικούς της Οικονομικής Αστυνομίας και καλλιτέχνες που είχαν συνεργαστεί με τον Φίλιππο Καμπούρη.

Πρόκειται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για την Κέλλυ Κελεκίδου, τον Σώτη Βολάνη και τον Αλέκο Ζαζόπουλο.

Οι τραγουδιστές κλήθηκαν να καταθέσουν ως μάρτυρες και να αναφέρουν όσα γνωρίζουν σχετικά με τον Φίλιππο Καμπούρη και τις επαγγελματικές δραστηριότητες που συνδέονται με την υπόθεση.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Newsbomb, οι αστυνομικοί τους ζήτησαν να επιβεβαιώσουν εάν ο Φίλιππος Καμπούρης ήταν πράγματι ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου στο οποίο είχαν εργαστεί οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες.

Οι καταθέσεις τους εντάσσονται στην ευρύτερη έρευνα των Αρχών για τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου των εταιρειών και τον ρόλο των προσώπων που συνδέονται με αυτές.

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., προηγήθηκε πολύμηνη έρευνα, κατόπιν σχετικής παραγγελίας αρμόδιου εισαγγελέα.

Από την έρευνα προέκυψε, σύμφωνα με τις Αρχές, ότι τα εμπλεκόμενα άτομα είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2013, σε εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους.

Σκοπός της οργάνωσης, κατά την ΕΛ.ΑΣ., ήταν η κατ’ επάγγελμα διάπραξη κακουργηματικών απατών σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και η φοροδιαφυγή, με στόχο την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Για τη δράση τους, τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να είχαν δημιουργήσει ένα δίκτυο 29 εταιρειών, οι οποίες δραστηριοποιούνταν στους τομείς της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μέρος των εταιρειών αυτών αποτελούσε τις αρχικές επιχειρηματικές οντότητες που σύστηναν οι επιχειρηματίες, ενώ στη συνέχεια δημιουργούνταν εικονικές εταιρείες με τη χρήση των στοιχείων λεγόμενων «αχυρανθρώπων».

Οι εταιρείες αυτές, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στερούνταν πραγματικής έδρας και δραστηριότητας, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός των πραγματικών υπευθύνων.

Οι ρόλοι των εμπλεκομένων

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. φέρεται να αποκάλυψε και τον διαφορετικό ρόλο που είχε κάθε κατηγορία μελών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δύο άτομα ηλικίας 45 και 47 ετών, τα οποία χαρακτηρίζονται ως αρχηγικά, καθώς και δύο ακόμη επιχειρηματίες ηλικίας 54 και 57 ετών, είχαν τη διαχείριση και την ευθύνη των πραγματικών, αλλά και των εικονικών εταιρειών.

Τέσσερα άτομα, ηλικίας από 39 έως 54 ετών, φέρονται να είχαν τον ρόλο των λογιστών, αναλαμβάνοντας τις διαδικασίες για την έναρξη των εταιρειών, τη φορολογική διαχείριση και την ασφάλιση των εργαζομένων.

Παράλληλα, τέσσερα ακόμη άτομα, ηλικίας από 57 έως 66 ετών, φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι». Σύμφωνα με την Αστυνομία, είχαν επιλεγεί λόγω της οικονομικής τους κατάστασης, καθώς θεωρούνταν πρακτικά αδύνατη η είσπραξη οποιασδήποτε οφειλής από αυτούς.

Η ζημιά στο Δημόσιο ξεπερνά τα 5,3 εκατ. ευρώ

Όπως προκύπτει από την έρευνα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της οργάνωσης αναλάμβαναν τις ασφαλιστικές εισφορές που προέκυπταν από την απασχόληση εργαζομένων, χωρίς αυτές να καταλογίζονται στους πραγματικούς εταίρους, ενώ παράλληλα δεν απέδιδαν τους αναλογούντες φόρους εισοδήματος και ΦΠΑ.

Τα παράνομα έσοδα, σύμφωνα με την Αστυνομία, νομιμοποιούνταν μέσω της απορρόφησής τους από το δίκτυο των εταιρειών, όπου αναμειγνύονταν με χρήματα που διακινούνταν μέσω των τραπεζικών λογαριασμών.

Στη συνέχεια, κατά την ΕΛ.ΑΣ., τα χρήματα χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη αναγκών πολυτελούς διαβίωσης και για στοιχηματισμό.

Η συνολική ζημιά του Δημοσίου από την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης υπολογίζεται, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, σε 5.352.556,57 ευρώ.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι τα μέλη της οργάνωσης είχαν πραγματοποιήσει αναλήψεις από τους λογαριασμούς των εταιρειών συνολικού ύψους άνω των 2 εκατ. ευρώ.

Τι κατασχέθηκε στις έρευνες

Κατά τη διάρκεια των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, επιχειρήσεις, λογιστικά γραφεία και θυρίδες, οι Αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν:

136.237 ευρώ σε μετρητά,

δύο αυτοκίνητα,

μία μοτοσυκλέτα,

τραπεζικές κάρτες,

έγγραφα και εταιρικές σφραγίδες,

ταμειακές μηχανές και POS,

κινητά τηλέφωνα,

ηλεκτρονικούς υπολογιστές,

ένα αεροβόλο πιστόλι.

Οι 11 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα των Αρχών για την πλήρη αποτύπωση της δράσης της οργάνωσης και τον ρόλο των εμπλεκομένων προσώπων βρίσκεται σε εξέλιξη.

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