Απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ: Πέντε κακουργήματα, ένα πλημμέλημα για Καμπούρη, Συνούλη και υπολοίπους

Snapshot Ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι κατηγορούμενοι διώκονται για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση καθώς και απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ.

Επιπλέον, τους αποδίδεται νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών.

Οι κατηγορούμενοι θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον ανακριτή. Snapshot powered by AI

Στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης για σειρά σοβαρών αδικημάτων βρίσκονται ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι συγκατηγορούμενοί τους, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Ειδικότερα, κατά περίπτωση, τους αποδίδονται τα αδικήματα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της ένταξης και συγκρότησης σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, καθώς και της συνέργειας στην ίδια πράξη.

Παράλληλα, η δίωξη περιλαμβάνει νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατ’ επάγγελμα, ενώ σε βαθμό πλημμελήματος αποδίδεται η μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται πλέον να περάσουν το κατώφλι του ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

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