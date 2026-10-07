Yπόθεση Καμπούρη: «Ενημερωθήκαμε από την τηλεόραση», λέει ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ για το κύκλωμα

Snapshot Ενώπιον εισαγγελέα οδηγούνται ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και έξι ακόμη για κύκλωμα εικονικών εταιρειών που προκάλεσε ζημιά άνω των 5 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και περίπου 1,5 εκατ. ευρώ στον e-ΕΦΚΑ.

Ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ δήλωσε ότι ο φορέας ενημερώθηκε για την υπόθεση μέσω τηλεοπτικών ρεπορτάζ και αναμένει τη δικογραφία για περαιτέρω έλεγχο.

Το κύκλωμα φέρεται να λειτουργούσε μέσω 10 νόμιμων επιχειρήσεων και 25 εικονικών εταιρειών που δήλωναν εργαζόμενους και απέφευγαν την καταβολή εισφορών και φόρων.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία εργαζόμενης που διαπίστωσε μεγάλη διαφορά μεταξύ του πραγματικού και του δηλωθέντος εισοδήματός της.

Εξετάζονται επίσης ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές στο εξωτερικό και πιθανή διακίνηση χρημάτων μέσω εταιρειών-«βιτρινών», ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον ακριβή ρόλο των εμπλεκομένων. Snapshot powered by AI

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη έξι συλληφθέντες, στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας για κύκλωμα που φέρεται να είχε στήσει ένα δίκτυο εικονικών εταιρειών, προκαλώντας σημαντικές απώλειες σε βάρος του Δημοσίου και του e-ΕΦΚΑ.

Ο Φίλιππος Καμπούρης φέρεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, να είχε ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, η οποία χρησιμοποιούσε πρόσωπα ως «αχυρανθρώπους» για τη δημιουργία και λειτουργία εταιρειών-βιτρίνα. Η συνολική ζημιά για το Δημόσιο εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ζημιά που αφορά τον e-ΕΦΚΑ υπολογίζεται περίπου στο 1,5 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ανέφερε ότι ο φορέας δεν είχε μέχρι χθες ενημέρωση για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Όπως είπε, ο e-ΕΦΚΑ ενημερώθηκε για το θέμα μέσα από τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ και αναμένει πλέον τη δικογραφία προκειμένου να έχει πλήρη εικόνα.

«Δεν ξέρουμε το ύψος της ζημιάς, περιμένουμε τη δικογραφία», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι θα ακολουθήσει έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι εργαζόμενοι εμπλέκονται, ποιες εισφορές έχουν καταβληθεί και ποιες όχι.

Ο κ. Βαρβέρης υπογράμμισε ακόμη ότι ο e-ΕΦΚΑ θα ενεργοποιήσει όλους τους προβλεπόμενους μηχανισμούς, με στόχο να αναζητηθούν και να επιστραφούν τα ποσά που τυχόν έχουν στερηθεί από τον ασφαλιστικό φορέα.

Οι 10 νόμιμες επιχειρήσεις και οι 25 εταιρείες-«φαντάσματα»

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα φέρεται να είχε δημιουργήσει ένα πολύπλοκο εταιρικό δίκτυο.

Στον έναν πυρήνα βρίσκονταν 10 νόμιμες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνταν σε χώρους όπως η νυχτερινή διασκέδαση, η εστίαση, η διαφήμιση και η ένδυση.

Γύρω από αυτές, σύμφωνα με την έρευνα, λειτουργούσαν 25 εικονικές εταιρείες. Μέσω αυτών φέρεται να δηλώνονταν εργαζόμενοι και να πραγματοποιούνταν ασφαλιστικές και φορολογικές κινήσεις χωρίς να αποδίδονται στο Δημόσιο οι αντίστοιχες εισφορές και φόροι.

Όταν οι οφειλές συσσωρεύονταν, οι εταιρείες φέρεται να έκλειναν και στη συνέχεια να δημιουργούνταν νέες, με παρόμοιο τρόπο λειτουργίας.

Η καταγγελία εργαζόμενης που έφερε την υπόθεση στο φως

Σημαντικό ρόλο στην έναρξη της έρευνας φαίνεται να είχε η καταγγελία μιας εργαζόμενης σε επιχείρηση που συνδεόταν με τον Φίλιππο Καμπούρη.

Η γυναίκα, σύμφωνα με όσα έχει καταθέσει η δικηγόρος της, λάμβανε 600 ευρώ τον μήνα, όμως όταν επιχείρησε να υποβάλει τη φορολογική της δήλωση το 2024, διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν να έχει ετήσιο εισόδημα περίπου 19.500 ευρώ.

Η συγκεκριμένη διαφορά δημιούργησε πρόβλημα στην πρόσβασή της σε κοινωνικές παροχές, καθώς το εισόδημα που εμφανιζόταν στο σύστημα ήταν αρκετά υψηλότερο από τα πραγματικά χρήματα που είχε λάβει.

Η δικηγόρος της, Βιργινία Ξανθοπούλου, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ανέφερε ότι η εντολέας της είχε συμφωνήσει να λαμβάνει 600 ευρώ μέσω τραπεζικού λογαριασμού και να ασφαλίζεται, χωρίς όμως να λαμβάνει δώρα και επίδομα αδείας.

Σύμφωνα με την ίδια, η εργαζόμενη αποδέχθηκε τους συγκεκριμένους όρους επειδή είχε ανάγκη την εργασία.

Η έρευνα αποκάλυψε το δίκτυο των εταιρειών

Η δικηγόρος της καταγγέλλουσας περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε να ξετυλίγει την υπόθεση.

Όπως ανέφερε, από την έρευνα προέκυψε ότι διαφορετικές εταιρείες εμφανίζονταν να δηλώνουν στην ΑΑΔΕ πολύ υψηλότερα ποσά ως εισόδημα της εργαζόμενης, ενώ άλλες εταιρείες φέρεται να της κατέβαλλαν στην πράξη τα 600 ευρώ.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν εταιρείες που εμφανίζονταν να την ασφαλίζουν στον e-ΕΦΚΑ. Η υπόθεση καταγγέλθηκε στις αρμόδιες αρχές και αποτέλεσε την αφετηρία για την περαιτέρω διερεύνηση του κυκλώματος.

Η διαδρομή των ερευνών φτάνει πίσω στο 2013

Οι έρευνες των αρχών φέρεται να οδήγησαν αρκετά χρόνια πίσω, καθώς τα πρώτα ίχνη δημιουργίας εικονικών επιχειρήσεων εντοπίζονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, από το 2013.

Από τότε και τα επόμενα χρόνια φαίνεται πως δημιουργήθηκαν συνολικά 25 εταιρείες, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους μέσω κοινών προσώπων και παρόμοιου τρόπου λειτουργίας.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται επίσης στοιχεία για έκδοση εικονικών τιμολογίων, αλλά και οικονομικές συναλλαγές που συνδέονται με εξωκοινοβουλευτικό κόμμα του οποίου πρόεδρος φέρεται να είναι ο βασικός κατηγορούμενος.

Παράλληλα, ερευνώνται τραπεζικές κινήσεις που ενδέχεται να σχετίζονται με χρήματα τα οποία δεν είχαν δηλωθεί, καθώς και εικονικά μισθωτήρια ακινήτων.

Ο ρόλος των «αχυρανθρώπων»

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να είχαν διακριτούς ρόλους. Ο βασικός κατηγορούμενος, ο οποίος είναι γνωστό δημόσιο πρόσωπο και είχε εργαστεί ως παρουσιαστής σε περιφερειακό τηλεοπτικό σταθμό, φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος. Από το 2023 είχε αναλάβει επίσης την προεδρία εξωκοινοβουλευτικού κόμματος.

Μαζί με τη σύζυγό του φέρεται να έδινε οδηγίες στα υπόλοιπα μέλη, ενώ δύο επιχειρηματίες αδέρφια φέρεται να είχαν αναλάβει την εξεύρεση ανθρώπων που θα χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι».

Πρόκειται, σύμφωνα με την έρευνα, για οικονομικά ευάλωτα άτομα στο όνομα των οποίων δημιουργούνταν εταιρείες, προκειμένου να μην εμφανίζονται τα πραγματικά πρόσωπα που βρίσκονταν πίσω από αυτές.

Στα πρόσωπα που εξετάζονται περιλαμβάνονται επίσης συνεργάτης του παρουσιαστή, η σύζυγός του, μία γυναίκα από τη Βουλγαρία και ένας Ρουμάνος, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες αναζητείται από τις αρχές.

Πώς φέρεται να γινόταν η εισφοροδιαφυγή

Ο μηχανισμός που ερευνούν οι αρχές φέρεται να στηριζόταν στη χρήση των εικονικών εταιρειών για την απασχόληση και ασφάλιση εργαζομένων, χωρίς να καταβάλλονται κανονικά οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές και οι φορολογικές υποχρεώσεις.

Με την πάροδο του χρόνου δημιουργούνταν χρέη. Όταν αυτά συσσωρεύονταν, η εκάστοτε εταιρεία φέρεται να σταματούσε τη λειτουργία της και στη συνέχεια δημιουργούνταν νέα επιχείρηση, με διαφορετική επωνυμία αλλά παρόμοια δομή.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την έρευνα, οι οφειλές παρέμεναν ανεξόφλητες, ενώ η δραστηριότητα μπορούσε να συνεχίζεται μέσα από τις επόμενες εταιρείες.

Στο μικροσκόπιο και οι κινήσεις χρημάτων στο εξωτερικό

Ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζουν οι αρχές αφορά τη διακίνηση χρημάτων εκτός Ελλάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση άρχισε να κινεί το ενδιαφέρον έπειτα από ενημέρωση ελληνικής τράπεζας για μεταφορές κεφαλαίων που φέρεται να συνδέονταν με το ζευγάρι και είχαν κατεύθυνση προς τράπεζες του Βελγίου.

Παράλληλα, η υπόθεση βρίσκεται στο μικροσκόπιο και της αρμόδιας Αρχής για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, καθώς εξετάζονται ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές και πιθανή διακίνηση χρημάτων μέσω εταιρειών που εμφανίζονται ως «βιτρίνες».

Οι οκτώ συλληφθέντες αναμένεται πλέον να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο ακριβής ρόλος κάθε εμπλεκόμενου προσώπου, το ύψος της οικονομικής ζημιάς και η πλήρης έκταση του δικτύου των εταιρειών.

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