Λασίθι: 12χρονος ξυλοκοπήθηκε από συμμαθητές του - Βιντεοσκόπησαν τον ξυλοδαρμό

Snapshot Ένα 12χρονο αγόρι δέχθηκε ξυλοδαρμό και μπούλινγκ από συμμαθητές του στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου.

Οι δράστες κύκλωσαν το παιδί μέσα στο σχολείο, το έβρισαν και το χτύπησαν έξω από το σχολείο.

Η επίθεση βιντεοσκοπήθηκε και αναρτήθηκε σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης.

Η Αστυνομία συνέλαβε τους τρεις ανήλικους δράστες και τους γονείς τους.

Η υπόθεση ερευνάται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου. Snapshot powered by AI

Ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, με έναν 12χρονο μαθητή της Α' Γυμνασίου να ζει εφιαλτικές στιγμές εντός και εκτός σχολείου.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, το αγόρι, που έχει γεννηθεί το 2014, φέρεται να δέχθηκε μπούλινγκ από μία ομάδα συμμαθητών του για λόγους που δεν έχουν ακόμα αποσαφηνιστεί.

Αρχικά φέρονται να κύκλωσαν το αγόρι εντός σχολείου και άρχισαν να βρίζουν. Το περιστατικό, όμως, δεν τελείωσε εκεί. Όταν σχόλασαν, την έστησαν έξω από το σχολείο και περίμεναν τον 12χρονο να βγει. Μόλις σε απόσταση 20 μέτρων από το σχολείο, του επιτέθηκαν με μπουνιές. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, δύο ανήλικοι χτυπούσαν τον 12χρονο, ενώ ένας τρίτος βιντεοσκοπούσε με το κινητό την σκηνή, ανεβάζοντας στιγμιότυπα σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης.

Τα όσα συνέβησαν έγιναν γνωστά στην Αστυνομία και η κινητοποίηση των στελεχών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου ήταν άμεση. Αστυνομικοί συνέλαβαν τους τρεις εμπλεκόμενους ανήλικους αλλά και τους γονείς τους, συλλαμβάνοντας συνολικά 8 πρόσωπα.

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