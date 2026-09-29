Μαρούσι: 15χρονος γρονθοκόπησε 14χρονο και τον τραυμάτισε στο κεφάλι

Snapshot Ένας 15χρονος χτύπησε έναν 14χρονο στο κεφάλι στο Μαρούσι το μεσημέρι της Δευτέρας.

Ο 14χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» για παροχή πρώτων βοηθειών.

Ο 15χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη και απειλή. Snapshot powered by AI

Ένας 15χρονος τραυμάτισε 14χρονο μαθητή στο κεφάλι έπειτα από καυγά στο Μαρούσι.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, χθες, Δεύτερα 28 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 12 το μεσημέρι, ένας 15χρονος επιτέθηκε με γροθιές σε έναν 14χρονο τραυματίζοντας τον στο κεφάλι.

Μετά το περιστατικό, ο 14χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να εξεταστεί από τους γιατρούς.

Για το περιστατικό συνελήφθη ο 15χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη και απειλή.

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