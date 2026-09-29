Οι Πέμπτες του Οκτωβρίου φέρνουν back to back από τις 22:00 μεγάλες συμπαραγωγές στο Novacinema2!

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Οι Πέμπτες του Οκτωβρίου φέρνουν back to back από τις 22:00 μεγάλες συμπαραγωγές στο Novacinema2!
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  • Κάθε Πέμπτη του Οκτωβρίου στις 22:00 το Novacinema2 προβάλλει back to back σημαντικές ελληνικές συμπαραγωγές της Nova.
  • Το αφιέρωμα περιλαμβάνει ταινίες όπως «Καζαντζάκης», «Νύφες», «Τελευταία Κλήση» και την πρεμιέρα της «Καποδίστριας».
  • Η Nova στηρίζει την ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία πάνω από 20 χρόνια με περισσότερες από 150 συμπαραγωγές και σημαντικές επενδύσεις.
  • Οι ταινίες του αφιερώματος είναι διαθέσιμες και στην πλατφόρμα ΕΟΝ On Demand, με δυνατότητα προβολής offline.
  • Στο αφιέρωμα συμμετέχουν κορυφαίοι ηθοποιοί και σκηνοθέτες όπως ο Γιάννης Σμαραγδής, που έχουν αφήσει το στίγμα τους στον ελληνικό κινηματογράφο.
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Ο Οκτώβριος φέρνει στα Novacinema μεγάλο αφιέρωμα «Nova Co-productions» στις συμπαραγωγές της Nova, με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας «Καποδίστριας». Κάθε Πέμπτη από τις 22:00 στο Novacinema2 θα μεταδίδoνται back to back ταινίες που έχουν αφήσει το στίγμα τους στα κινηματογραφικά δρώμενα. Έτσι οι συνδρομητές θα απολαύσουν τις ταινίες:

  • 1/10 «Καζαντζάκης» & «Saison Morte»
  • 8/10 «Τελευταία Κλήση» & «Νύφες»
  • 15/10 «Το Θαύμα της Θάλασσας των Σαργασσών​» & «Café 404»
  • 22/10 «Νύφες» & «Καζαντζάκης»
  • 29/10 «Καποδίστριας» & «Τελευταία Κλήση»
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Στο αφιέρωμα της Nova, κάθε Πέμπτη οι συνδρομητές θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν κορυφαίους ηθοποιούς, καταξιωμένους σκηνοθέτες και δημιουργούς όπως ο Γιάννης Σμαραγδής σε ταινίες που έγραψαν τη δική τους ιστορία στα κινηματογραφικά δρώμενα.

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Η Nova, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα για περισσότερα από 20 χρόνια την ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία με περισσότερες από 150 συμπαραγωγές κινηματογραφικών ταινιών και έχοντας επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε εγχώριες παραγωγές!

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Απόλαυσε το αφιέρωμα στο Novacinema2 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών.

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Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

saison-morte.jpg

Απόλαυσε το αφιέρωμα στο Novacinema2 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

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