Καούρες τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας: Πότε να πάτε σε γιατρό και τι βοηθά

Συχνές καούρες: Πότε πρέπει να συμβουλευτείτε γιατρό, ακόμη και αν τα αντιόξινα προσφέρουν ανακούφιση.

Newsroom

Καούρες τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας: Πότε να πάτε σε γιατρό και τι βοηθά
ΕΥ ΖΗΝ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι επαναλαμβανόμενες καούρες μπορεί να φαίνονται διαχειρίσιμες όταν ένα δισκίο ή ένα πόσιμο σκεύασμα αντιόξινου καταπραΰνει το αίσθημα καύσου. Ωστόσο, η συχνότητα με την οποία χρειάζεστε ανακούφιση έχει εξίσου μεγάλη σημασία με την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου.

Η συνήθεια να αντιμετωπίζετε τα συμπτώματα, να νιώθετε καλύτερα και στη συνέχεια να καταφεύγετε ξανά στο ίδιο φάρμακο, είναι κάτι που χρήζει προσεκτικότερης εξέτασης.

Πότε απαιτείται ιατρική αξιολόγηση για τις επαναλαμβανόμενες καούρες;

Κλείστε ραντεβού εάν οι καούρες εμφανίζονται περισσότερες από 2 φορές την εβδομάδα, επηρεάζουν την καθημερινότητά σας ή επιμένουν παρά τη χρήση φαρμάκων, που διατίθενται στα φαρμακεία. Δεν χρειάζεται να περιμένετε μέχρι το φάρμακο να σταματήσει εντελώς να αποδίδει.

Οι καούρες συνήθως οφείλονται στην παλινδρόμηση του περιεχομένου του στομάχου προς τον οισοφάγο, τον σωλήνα που συνδέει το στόμα με το στομάχι. Η συχνή και ενοχλητική παλινδρόμηση μπορεί να υποδηλώνει γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ). Η επαναλαμβανόμενη έκθεση στα οξέα μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή στον βλεννογόνο του οισοφάγου.

Επικοινωνήστε άμεσα με γιατρό εάν παρουσιάσετε:

  • δυσκολία στην κατάποση
  • ανεξήγητη απώλεια βάρους
  • επίμονους εμέτους

Αυτά τα συμπτώματα αλλάζουν τα δεδομένα της αξιολόγησης: για παράδειγμα, η δυσκολία στην κατάποση μπορεί να καταστήσει απαραίτητη τη διενέργεια γαστροσκόπησης, μιας εξέτασης κατά την οποία χρησιμοποιείται μια λεπτή, εύκαμπτη κάμερα για τον έλεγχο του ανώτερου πεπτικού συστήματος.

Ο έντονος πόνος ή το αίσθημα πίεσης στο στήθος, καθώς και ο επίμονος πόνος στο στήθος με αδιευκρίνιστη αιτία, απαιτούν επείγουσα ιατρική βοήθεια, ειδικά εάν συνοδεύονται από δύσπνοια, εφίδρωση ή πόνο που αντανακλά στο χέρι ή τη γνάθο. Η αίσθηση της καούρας και του εμφράγματος μπορεί να είναι παρόμοια, ακόμη και μετά από ένα γεύμα.

Ελλείψει προειδοποιητικών ενδείξεων, τα τυπικά συμπτώματα παλινδρόμησης μπορούν συχνά να αντιμετωπιστούν αρχικά χωρίς γαστροσκόπηση. Το ραντεβού με τον γιατρό δεν συνεπάγεται απαραίτητα τη διενέργεια επεμβατικής εξέτασης.

γαστροοισοφαγικη παλινδρομηση

Γιατί ένα αντιόξινο επιλύει μόνο ένα μέρος του προβλήματος;

Το αντιόξινο εξουδετερώνει το οξύ του στομάχου και μπορεί να ανακουφίσει τα συμπτώματα για μερικές ώρες, αλλά δεν προλαμβάνει το επόμενο επεισόδιο παλινδρόμησης.

Κανονικά, ένας μυϊκός δακτύλιος στο κάτω μέρος του οισοφάγου συγκρατεί το περιεχόμενο του στομάχου στη θέση του. Εάν αυτός ο μηχανισμός δεν λειτουργεί αποτελεσματικά, το οξύ μπορεί να παλινδρομήσει προς τα πάνω. Αυτό εξηγεί γιατί το αίσθημα καύσου μπορεί να επανέλθει μετά την προσωρινή ανακούφιση, ιδίως έπειτα από ένα πλούσιο γεύμα ή κατά την κατάκλιση.

Ο γιατρός ενδέχεται να συστήσει την λήψη ενός αναστολέα της αντλίας πρωτονίων, ο οποίος μειώνει την παραγωγή οξέος. Η αρχική θεραπευτική αγωγή διαρκεί συνήθως 1-2 μήνες. Σκοπός της είναι ο έλεγχος των συμπτωμάτων και η επούλωση των ερεθισμένων ιστών.

Ο γιατρός θα σας πει πότε θα πρέπει να επανεκτιμηθεί η θεραπεία σας. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν ή επανεμφανίζονται, ενδέχεται να απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση, καθώς ορισμένα άτομα χρειάζονται θεραπεία μεγαλύτερης διάρκειας.

Εάν χρησιμοποιείτε και αντιόξινα, συμβουλευτείτε φαρμακοποιό σχετικά με τον χρονισμό λήψης τους. Μπορεί να αλληλεπιδράσουν με άλλα φάρμακα, απαιτώντας συχνά μεσοδιάστημα 2-4 ωρών. Το κατάλληλο χρονικό διάστημα εξαρτάται από τα συγκεκριμένα σκευάσματα.

Τι μπορείτε να αλλάξετε ενόψει του ραντεβού σας;

Εστιάστε στις συνθήκες που σχετίζονται με τα συμπτώματά σας. Η τήρηση ενός σύντομου αρχείου/ημερολογίου με τα γεύματα, την ώρα κατάκλισης, τα επεισόδια και τα φάρμακα μπορεί να σας βοηθήσει να περιγράψετε το μοτίβο και να εντοπίσετε πρακτικές αλλαγές:

  • Εάν το αίσθημα καύσου εμφανίζεται μετά από βραδινό γεύμα αργά την ημέρα: ολοκληρώστε το φαγητό τουλάχιστον 3 ώρες πριν ξαπλώσετε. Αν πέφτετε για ύπνο στις 23:00, προσπαθήστε να έχετε τελειώσει το φαγητό έως τις 20:00.
  • Εάν τα μεγάλα γεύματα πυροδοτούν τα συμπτώματα: δοκιμάστε μικρότερες μερίδες, ειδικά το βράδυ.
  • Εάν συγκεκριμένες τροφές προηγούνται επανειλημμένα των συμπτωμάτων: περιορίστε αυτές τις τροφές. Ο καφές, η σοκολάτα και τα λιπαρά φαγητά επηρεάζουν ορισμένους ανθρώπους, αλλά μια τυπική λίστα απαγορευμένων τροφών δεν αποτελεί λόγο, για να τις αποκλείσετε όλες από τη διατροφή σας.
  • Εάν τα συμπτώματα εμφανίζονται στο κρεβάτι: ανασηκώστε σταθερά το κεφαλάρι του κρεβατιού κατά περίπου 10–20 εκ. Η χρήση επιπλέον μαξιλαριών δεν προσφέρει το ίδιο αποτέλεσμα και ενδέχεται να αυξήσει την πίεση στην κοιλιακή χώρα.
  • Η απώλεια βάρους μπορεί να βοηθήσει εάν είστε υπέρβαροι, ενώ και η διακοπή του καπνίσματος είναι επίσης ωφέλιμη.

Έχετε μαζί σας τα ονόματα των φαρμάκων σας και εξηγήστε πόσο συχνά χρησιμοποιείτε σκευάσματα για την καούρα. Συμπεριλάβετε τα παυσίπονα που λαμβάνετε χωρίς συνταγή: η ιβουπροφαίνη μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα. Συνεχίστε την λήψη των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, εκτός εάν ο γιατρός σας συστήσει κάποια αλλαγή.

Συμπέρασμα

Το ουσιαστικό ερώτημα δεν είναι μόνο «Σταμάτησε το κάψιμο;», αλλά «Πόσο συχνά χρειάζεται να το αντιμετωπίζω;». Η συχνή καούρα απαιτεί ένα θεραπευτικό πλάνο με σαφές χρονικό σημείο επανεκτίμησης.

Πηγές:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:16NEWSBOMB

Ουγγαρία: Ο πρωθυπουργός έχασε την ασυλία του επειδή πέταξε ένα κινητό σε ποτάμι – Τον ερευνούν για κλοπή

16:01ΕΘΝΙΚΑ

Κύπρος: «Γαλανόλευκα φτερά» πάνω από τη Λευκωσία - Τα δύο F-16 Viper σκίζουν τους αιθέρες

15:55WHAT THE FACT

35,9 εκατ. views για έναν άνδρα που κανείς δεν γνωρίζει: Το μυστήριο του Jean Phil

15:50ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης: Δεν αμφιβάλλω για την εντιμότητα του Γιώργου Πατούλη, αλλά όλοι ελεγχόμαστε

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Πέρασε δεκαετίες στην πτέρυγα των μελλοθάνατων: To νέο τεστ DNA τον αποφυλάκισε στα 71 του

15:43ΕΛΛΑΔΑ

Μεταμόρφωση: Έριχναν απόβλητα στον Κηφισό από μονάδα σκυροδέματος - Χειροπέδες σε 55χρονο - Μια σύλληψη και στον Ασπρόπυργο

15:42ANNOUNCEMENTS

Η Wolt υποδέχεται το Βιολογικό Χωριό στην πλατφόρμα της, με περισσότερα από 4.000 προϊόντα για κάθε ανάγκη

15:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δουβλίνο: Συνεδριάζουν οι υπουργοί Ενέργειας για την εκτίναξη των τιμών στα καύσιμα

15:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Markopoulo Complex: Ο νέος χώρος για μεγάλες συναυλίες και φεστιβάλ στην Αττική - Πού βρίσκεται και τι προσφέρει

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Η νοσηλεύτρια περιγράφει τις κρίσιμες στιγμές στο ιατρείο -«Νομίζαμε ότι είχε φύγει καλά»

15:30ΥΓΕΙΑ

Τα πρώτα αποτελέσματα του Medwatch: Κλινικές που κάνουν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια - 119 οδοντιατρεία διαφήμιζαν υαλουρονικό, 911 botox και ενέσιμες θεραπείες

15:22LIFESTYLE

Σελίν Ντιόν, Κένταλ Τζένερ και Δούκισσα Νομικού μαζί σε πασαρέλα στο Παρίσι - Το εντυπωσιακό show

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Καβάλα: Δείτε το γήπεδο στη Θάσο που έχασε τη ζωή του ο 16χρονος Άνι όταν χτύπησε στην περίφραξη - Το έγγραφο που προειδοποιούσε για τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις έξι μήνες πριν την τραγωδία και η αδράνεια των αρχών

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Μου ζητούσε €12.000 ευρώ για συνεδρίες» - Νέα καταγγελία για την κλινική που έκλεισε

15:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές για παραπομπή Τριαντόπουλου: Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, το δικαστήριο θα δώσει τις τελικές απαντήσεις

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Ιραν: Οι Φρουροί της Επανάστασης «μιλούν» απευθείας στους Αμερικανούς - Ανοιχτή επιστολή 25 σελίδων

15:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Νέστορα - Χρυσοχοΐδη: «Η Αστυνομία μας γίνεται πιο σύγχρονη και πιο αποτελεσματική»

15:06ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Συναγερμός για τη στατικότητα της πολυκατοικίας μετά τη φωτιά - Έρευνα για εμπρησμό, χωρίς σπίτι έμειναν οι ένοικοι

15:00ΕΥ ΖΗΝ

Καούρες τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας: Πότε να πάτε σε γιατρό και τι βοηθά

14:47ANNOUNCEMENTS

Ο Χρήστος Τζόλης Ενώνει τις Δυνάμεις του με το Giant Heart της Novibet

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:39ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Πόσα χρήματα βρέθηκαν στον λογαριασμό της - Έκανε ξεχωριστή δήλωση από τον Θεοδωρόπουλο

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Χαλκίδα: Πέθανε στα 42 της η δασκάλα Μαρία Παναγιώτου - Μία ημέρα μετά τον γάμο της αδελφής της

12:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ιστορική συμφωνία Ελλάδας - Βουλγαρίας για τα λείψανα του τσάρου Σαμουήλ - Παραχωρούνται στη γείτονα

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Καβάλα: Δείτε το γήπεδο στη Θάσο που έχασε τη ζωή του ο 16χρονος Άνι όταν χτύπησε στην περίφραξη - Το έγγραφο που προειδοποιούσε για τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις έξι μήνες πριν την τραγωδία και η αδράνεια των αρχών

07:30ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να κάνετε τα φασόλια και τις φακές πιο εύπεπτα για λιγότερα αέρια

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ελλάδα στο όριο του «omega block» - Η πρόγνωση ECMWF και GFS για αρκτική εισβολή

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία: Νεκροί μητέρα και τα 3 παιδιά της από έκρηξη μπαταρίας ηλεκτρικού ποδηλάτου

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Η νοσηλεύτρια περιγράφει τις κρίσιμες στιγμές στο ιατρείο -«Νομίζαμε ότι είχε φύγει καλά»

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: «Θα φωνάζω όσο θέλω»: ΕΔΕ κι αλλαγή σχολείου για τη διευθύντρια, συνελήφθη μητέρα για την επίθεση

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Super El Niñο: Ο Ειρηνικός «βράζει» και αλλάζει την πορεία του χειμώνα 2026/2027

12:05LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Με «Ριφιφί» και «Σόι» σαρώνει ο ALPHA

16:54LIFESTYLE

Νίκος Ψαρράς για Μαζωνάκη: «Ήμασταν μαζί φαντάροι» – Η άγνωστη ιστορία από τον στρατό

15:06ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Συναγερμός για τη στατικότητα της πολυκατοικίας μετά τη φωτιά - Έρευνα για εμπρησμό, χωρίς σπίτι έμειναν οι ένοικοι

15:30ΕΥ ΖΗΝ

Έλλειψη βιταμίνης Β12 χωρίς αναιμία: Τα συμπτώματα που χτυπάνε «καμπανάκι»

12:10ΚΟΣΜΟΣ

«Αφήστε με, φοβάμαι»: Έριξαν τουρίστρια από ύψος 80 μέτρων ενώ παρακαλούσε να σταματήσουν - Βίντεο

14:20ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν γίνεται ανεκτή βία σε σχολεία» - Πώς είναι η υγεία της νηπιαγωγού που ξυλοκοπήθηκε όταν εξερράγη και φώναξε σε παιδιά - Οι δύο ξεχωριστές ΕΔΕ και η μετάθεση της διευθύντριας

06:52LIFESTYLE

Εκπομπές στα σκαριά - Από τη Φαίη Σκορδά στον Λάμπρο Κωνσταντάρα

07:21ΕΛΛΑΔΑ

Πρώτη ρήξη Γάκα-Θεοδωρόπουλου: Γιατί διαφώνησαν στον Κορυδαλλό οι δύο γιατροί

15:30ΥΓΕΙΑ

Τα πρώτα αποτελέσματα του Medwatch: Κλινικές που κάνουν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια - 119 οδοντιατρεία διαφήμιζαν υαλουρονικό, 911 botox και ενέσιμες θεραπείες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ