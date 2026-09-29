Πέρασε δεκαετίες στην πτέρυγα των μελλοθάνατων: To νέο τεστ DNA τον αποφυλάκισε στα 71 του

Το αίμα και το γενετικό υλικό στον τόπο του εγκλήματος δεν ταυτίζονται με του 71χρονου, σύμφωνα με τις νεότερες εξετάσεις DNA

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Πέρασε δεκαετίες στην πτέρυγα των μελλοθάνατων: To νέο τεστ DNA τον αποφυλάκισε στα 71 του
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντάγκλας Στιούαρτ Κάρτερ αποφυλακίστηκε μετά από 40 χρόνια στην πτέρυγα των μελλοθάνατων, λόγω νέας ανάλυσης DNA που απέκλεισε τη σύνδεσή του με το έγκλημα του 1985.
  • Το Ανώτατο Δικαστήριο της Γιούτα διέταξε νέα δίκη, επικαλούμενο παράνομη συμπεριφορά των ανακριτών και ψευδομαρτυρίες που οδήγησαν στην καταδίκη του Κάρτερ.
  • Ο Κάρτερ υποχρεούται να φοράει συσκευή παρακολούθησης GPS και αναμένει τη νέα δίκη για τη δολοφονία της Εύας Όλεσεν.
  • Μάρτυρες ανέφεραν ψευδομαρτυρίες που επιβλήθηκαν από την αστυνομία, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι ο σύζυγος του θύματος ήταν πιθανός ύποπτος και στοιχεία προς αυτήν την κατεύθυνση αποκρύφθηκαν.
  • Η οικογένεια του θύματος εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για την αποφυλάκιση του Κάρτερ, παρά τις νέες εξελίξεις.
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Ο Ντάγκλας Στιούαρτ Κάρτερ καταδικάστηκε για τη δολοφονία μιας γυναίκας το 1985 και πέρασε δεκαετίες στην πτέρυγα των μελλοθάνατων, πριν τα αποτελέσματα μιας νέας ανάλυσης DNA δείξουν ότι δεν συνδέεται με το έγκλημα.

Τη Δευτέρα με εντολή δικαστή της Γιούτα αποφυλακίστηκε με εγγύηση σε ηλικία 71 ετών, παρά τις παρά τις αντιρρήσεις της οικογένειας του θύματος.

Ο Κάρτερ υποχρεούται να φοράει συσκευή παρακολούθησης GPS ενώ αναμένει νέα δίκη για τη δολοφονία της Εύας Όλεσεν.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της πολιτείας διέταξε νέα δίκη πέρυσι, επικαλούμενο παράνομη συμπεριφορά εκ μέρους των ανακριτών.

Ο Κάρτερ επιμένει στην αθωότητά του και ισχυρίζεται ότι η υπογεγραμμένη ομολογία του αποσπάστηκε με εξαναγκασμό.

Δεν υπήρχαν υλικά στοιχεία που να τον συνδέουν με τον τόπο του εγκλήματος. Ωστόσο, η ένορκη επιτροπή καταδίκασε τον Κάρτερ, έναν μαύρο άνδρα, με βάση την ομολογία του και τις καταθέσεις δύο μαρτύρων που δήλωσαν ότι καυχιόταν ότι σκότωσε την Όλεσεν, η οποία ήταν λευκή. Οι μάρτυρες αυτοί αργότερα ανακάλεσαν τις καταθέσεις τους.

Στη νέα ανάλυση DNA στο αίμα που βρέθηκε σε μια πόρτα και του γενετικού υλικού που ανακτήθηκε από τη λαβή ενός μαχαιριού που χρησιμοποιήθηκε, πριν το θύμα πυροβοληθεί, ο Κάρτερ αποκλείστηκε, καθώς δεν υπήρχε ταύτιση.

Ο Κάρτερ βγήκε από τη φυλακή αργά τη Δευτέρα, συνοδευόμενος από τον γιο του. Θα φιλοξενηθεί σε ξενοδοχείο μακράς διαμονής κοντά στον γιο του, ο οποίος είχε υιοθετηθεί από άλλη οικογένεια όταν ήταν βρέφος και έμαθε για την καταδίκη μόνο χρόνια αργότερα, όπως ανέφερε ο δικηγόρος του Κάρτερ, Νιλ Χάμιλτον.

Ο Κάρτερ θα χρειαστεί επίσης ψυχοθεραπεία για να αντιμετωπίσει τη μακρά φυλάκισή του, πρόσθεσε ο Χάμιλτον.

Ο Κάρτερ, ο οποίος κατάγεται από το Σικάγο, ζούσε με τη μητέρα του στη Γιούτα όταν δολοφονήθηκε η Όλεσεν στις 27 Φεβρουαρίου 1985. Τα δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι η έρευνα τελικά επικεντρώθηκε στον Κάρτερ, ο οποίος ήταν ύποπτος για τη δολοφονία κατά τη διάρκεια ληστείας.

Συνελήφθη τον Ιούνιο του ίδιου έτους στο Νάσβιλ του Τενεσί, όπου υπέγραψε ομολογία ενώ ανακρίνονταν από έναν ντετέκτιβ του Πρόβο, ανακαλώντας αργότερα υποστηρίζοντας ότι ομολόγησε με βία.

Καταδικάστηκε και του επιβλήθηκε η θανατική ποινή μετά από μια δίκη στην οποία η υπεράσπιση δεν κάλεσε μάρτυρες. Καταδικάστηκε εκ νέου σε θάνατο μετά από επανεκδίκαση το 1992, και τα δικαστήρια της Γιούτα απέρριψαν πολυάριθμες εφέσεις του Κάρτερ τα επόμενα χρόνια.

Μια καμπή σημειώθηκε το 2011, όταν εντοπίστηκαν στο Μεξικό οι δύο μάρτυρες από την αρχική δίκη του Κάρτερ. Δήλωσαν ότι τους είχαν πει να ψευδομαρτυρήσουν στο δικαστήριο και ότι είχαν λάβει μετρητά και δώρα από την αστυνομία, η οποία τους είχε πει να μην αποκαλύψουν τις πληρωμές. Ανέφεραν επίσης ότι η αστυνομία και οι εισαγγελείς τους απείλησαν, καθώς και τον γιο τους, με απέλαση αν δεν ενοχοποιούσαν τον Κάρτερ.

Ακολούθησε μια δεκαετία νομικής διαμάχης, πριν το Ανώτατο Δικαστήριο της Γιούτα διατάξει πέρυσι νέα δίκη, επικαλούμενο «πολλαπλά περιστατικά σκόπιμης παράβασης» από την αστυνομία και έναν εισαγγελέα.

Ο σύζυγος του θύματος ήταν πιθανός ύποπτος

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του Κάρτερ έχουν δηλώσει ότι μάρτυρες είδαν έναν λευκό άνδρα να διαφεύγει από τον τόπο του εγκλήματος και ότι ένας ανακριτής απέκρυψε στοιχεία που οδηγούσαν σε άλλους υπόπτους, μεταξύ των οποίων και ο σύζυγος του θύματος, Όρλα Όλεσεν.

Ισχυρίζονται ότι οι εισαγγελείς ήταν έτοιμοι να απαγγείλουν κατηγορίες εναντίον του συζύγου, αλλά ένας υπολοχαγός της αστυνομίας του Πρόβο τους ζήτησε να μην το πράξουν, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει την έρευνα. Ο Κάρτερ αναγνωρίστηκε ως ύποπτος λίγο αργότερα, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Ο Όρλα Όλεσεν, ένας εργολάβος βαφών που πέθανε το 2009, είπε στην αστυνομία ότι βρήκε τη σύζυγό του νεκρή στο σπίτι τους, μερικώς γυμνή και με τα χέρια της δεμένα πίσω από την πλάτη.

Η Τερέζα Όλεσεν, νύφη της Εύας Όλεσεν, δήλωσε κατά τη διάρκεια της ακρόασης για την αποφυλάκιση με εγγύηση τη Δευτέρα ότι η οικογένειά της είχε «σοβαρές ανησυχίες» σχετικά με την αποφυλάκιση του Κάρτερ.

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