Νέα Ιωνία: Συναγερμός για τη στατικότητα της πολυκατοικίας μετά τη φωτιά - Έρευνα για εμπρησμό

Snapshot Πυρκαγιά στη Νέα Ιωνία κατέστρεψε καφετέρια στο ισόγειο και προκάλεσε σοβαρές ζημιές στα 15 διαμερίσματα της πολυκατοικίας.

Οι ένοικοι απομακρύνθηκαν και δεν είναι βέβαιο αν θα επιστρέψουν, καθώς απαιτείται έλεγχος στατικότητας του κτηρίου.

Ακούστηκαν εκρήξεις πριν ή κατά τη διάρκεια της φωτιάς, γεγονός που εξετάζεται ως πιθανό στοιχείο εμπρησμού από τις Αρχές.

Η υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών της αστυνομίας, ενώ η καφετέρια είχε συνδεθεί με προηγούμενη ένοπλη συμπλοκή το 2023.

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας αναζητά λύσεις για την προσωρινή στέγαση των ενοίκων που δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Snapshot powered by AI

Έναν Γολγοθά καλούνται να ανέβουν οι ένοικοι της πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία μετά την πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερώς μια καφετέρια στο ισόγειο και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στα διαμερίσματα που βρίσκονται στους τρεις ορόφους πάνω από την επιχείρηση.

Οι ένοικοι πέρασαν τη νύχτα τους μακριά από τα σπίτια τους και παραμένει άγνωστο αν θα καταφέρουν να επιστρέψουν, καθώς θα πρέπει να γίνει έλεγχος στατικότητας του κτηρίου ύστερα από την καταστροφική φωτιά.

Μέχρι κι αυτή την ώρα, η πρόσβαση στο κτήριο είναι αδύνατη, με τους ενοίκους να βρίσκονται σε απόγνωση. Την ίδια στιγμή, συνεργεία πραγματοποιούν αυτοψίες και καταγράφουν τις ζημιές, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια από τα συνολικά 15 διαμερίσματα μπορούν να κατοικηθούν και ποια θα πρέπει να παραμείνουν κλειστά για λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, δεν έχει αποσαφηνιστεί αν το κτήριο θα μπορέσει να κατοικηθεί ξανά εν συνόλω, μιας και η φωτιά ενδέχεται να έχει προκαλέσει ανεπανόρθωτες ζημιές.

Πιθανό το σενάριο του εμπρησμού

Όπως κατήγγειλαν οι κάτοικοι της πολυκατοικίας, αλλά και περίοικοι, πριν ή κατά τη διάρκεια της φωτιάς, χωρία να μπορούν να το διασαφηνίσουν με ακρίβεια, ακούστηκαν τουλάχιστον τρεις εκρήξεις, στοιχείο που εξετάζεται από τις αρμόδιες Αρχές στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξεκίνησε κι εξαπλώθηκε η φωτιά.

Ο δήμαρχος Νέας Ιωνίας δήλωσε στην ΕΡΤ ότι ο Δήμος βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης λύσης, ώστε να εξασφαλιστεί κατάλυμα για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους.

Στο Εκβιαστών η υπόθεση

Οι Αρχές εξετάζουν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο η φωτιά να ήταν αποτέλεσμα εμπρησμού και γι αυτό έχει αναλάβει την υπόθεση το λεγόμενο ελληνικό FBI και συγκεκριμένα το τμήμα εκβιαστών.

Η καφετέρια είχε βρεθεί στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας και τον Φεβρουάριο του 2023, όταν σημειώθηκε ένοπλη συμπλοκή με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 37χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής.

Ο 37χρονος είχε τραυματιστεί θανάσιμα από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού μεταξύ ατόμων αλβανικής καταγωγής.

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