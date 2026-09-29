Νέα Ιωνία: Συναγερμός για τη στατικότητα της πολυκατοικίας μετά τη φωτιά - Έρευνα για εμπρησμό

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας αναζητά λύσεις για την προσωρινή στέγαση των ενοίκων που δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους

Μιχάλης Παπαδάκος

Νέα Ιωνία: Συναγερμός για τη στατικότητα της πολυκατοικίας μετά τη φωτιά - Έρευνα για εμπρησμό
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Πυρκαγιά στη Νέα Ιωνία κατέστρεψε καφετέρια στο ισόγειο και προκάλεσε σοβαρές ζημιές στα 15 διαμερίσματα της πολυκατοικίας.
  • Οι ένοικοι απομακρύνθηκαν και δεν είναι βέβαιο αν θα επιστρέψουν, καθώς απαιτείται έλεγχος στατικότητας του κτηρίου.
  • Ακούστηκαν εκρήξεις πριν ή κατά τη διάρκεια της φωτιάς, γεγονός που εξετάζεται ως πιθανό στοιχείο εμπρησμού από τις Αρχές.
  • Η υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών της αστυνομίας, ενώ η καφετέρια είχε συνδεθεί με προηγούμενη ένοπλη συμπλοκή το 2023.
  • Ο Δήμος Νέας Ιωνίας αναζητά λύσεις για την προσωρινή στέγαση των ενοίκων που δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.
Snapshot powered by AI

Έναν Γολγοθά καλούνται να ανέβουν οι ένοικοι της πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία μετά την πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερώς μια καφετέρια στο ισόγειο και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στα διαμερίσματα που βρίσκονται στους τρεις ορόφους πάνω από την επιχείρηση.

Οι ένοικοι πέρασαν τη νύχτα τους μακριά από τα σπίτια τους και παραμένει άγνωστο αν θα καταφέρουν να επιστρέψουν, καθώς θα πρέπει να γίνει έλεγχος στατικότητας του κτηρίου ύστερα από την καταστροφική φωτιά.

Μέχρι κι αυτή την ώρα, η πρόσβαση στο κτήριο είναι αδύνατη, με τους ενοίκους να βρίσκονται σε απόγνωση. Την ίδια στιγμή, συνεργεία πραγματοποιούν αυτοψίες και καταγράφουν τις ζημιές, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια από τα συνολικά 15 διαμερίσματα μπορούν να κατοικηθούν και ποια θα πρέπει να παραμείνουν κλειστά για λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, δεν έχει αποσαφηνιστεί αν το κτήριο θα μπορέσει να κατοικηθεί ξανά εν συνόλω, μιας και η φωτιά ενδέχεται να έχει προκαλέσει ανεπανόρθωτες ζημιές.

Πιθανό το σενάριο του εμπρησμού

Όπως κατήγγειλαν οι κάτοικοι της πολυκατοικίας, αλλά και περίοικοι, πριν ή κατά τη διάρκεια της φωτιάς, χωρία να μπορούν να το διασαφηνίσουν με ακρίβεια, ακούστηκαν τουλάχιστον τρεις εκρήξεις, στοιχείο που εξετάζεται από τις αρμόδιες Αρχές στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξεκίνησε κι εξαπλώθηκε η φωτιά.

Ο δήμαρχος Νέας Ιωνίας δήλωσε στην ΕΡΤ ότι ο Δήμος βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης λύσης, ώστε να εξασφαλιστεί κατάλυμα για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους.

Στο Εκβιαστών η υπόθεση

Οι Αρχές εξετάζουν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο η φωτιά να ήταν αποτέλεσμα εμπρησμού και γι αυτό έχει αναλάβει την υπόθεση το λεγόμενο ελληνικό FBI και συγκεκριμένα το τμήμα εκβιαστών.

Η καφετέρια είχε βρεθεί στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας και τον Φεβρουάριο του 2023, όταν σημειώθηκε ένοπλη συμπλοκή με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 37χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής.

Ο 37χρονος είχε τραυματιστεί θανάσιμα από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού μεταξύ ατόμων αλβανικής καταγωγής.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:01ΕΘΝΙΚΑ

Κύπρος: «Γαλανόλευκα φτερά» πάνω από τη Λευκωσία - Τα δύο F-16 Viper σκίζουν τους αιθέρες

15:55WHAT THE FACT

35,9 εκατ. views για έναν άνδρα που κανείς δεν γνωρίζει: Το μυστήριο του Jean Phil

15:50ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης: Δεν αμφιβάλλω για την εντιμότητα του Γιώργου Πατούλη, αλλά όλοι ελεγχόμαστε

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Πέρασε δεκαετίες στην πτέρυγα των μελλοθάνατων: To νέο τεστ DNA τον αποφυλάκισε στα 71 του

15:43ΕΛΛΑΔΑ

Μεταμόρφωση: Έριχναν απόβλητα στον Κηφισό από μονάδα σκυροδέματος - Χειροπέδες σε 55χρονο - Μια σύλληψη και στον Ασπρόπυργο

15:42ANNOUNCEMENTS

Η Wolt υποδέχεται το Βιολογικό Χωριό στην πλατφόρμα της, με περισσότερα από 4.000 προϊόντα για κάθε ανάγκη

15:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δουβλίνο: Συνεδριάζουν οι υπουργοί Ενέργειας για την εκτίναξη των τιμών στα καύσιμα

15:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Markopoulo Complex: Ο νέος χώρος για μεγάλες συναυλίες και φεστιβάλ στην Αττική - Πού βρίσκεται και τι προσφέρει

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Η νοσηλεύτρια περιγράφει τις κρίσιμες στιγμές στο ιατρείο -«Νομίζαμε ότι είχε φύγει καλά»

15:30ΥΓΕΙΑ

Τα πρώτα αποτελέσματα του Medwatch: Κλινικές που κάνουν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια - 119 οδοντιατρεία διαφήμιζαν υαλουρονικό, 911 botox και ενέσιμες θεραπείες

15:22LIFESTYLE

Σελίν Ντιόν, Κένταλ Τζένερ και Δούκισσα Νομικού μαζί σε πασαρέλα στο Παρίσι - Το εντυπωσιακό show

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Καβάλα: Δείτε το γήπεδο στη Θάσο που έχασε τη ζωή του ο 16χρονος Άνι όταν χτύπησε στην περίφραξη - Το έγγραφο που προειδοποιούσε για τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις έξι μήνες πριν την τραγωδία και η αδράνεια των αρχών

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Μου ζητούσε €12.000 ευρώ για συνεδρίες» - Νέα καταγγελία για την κλινική που έκλεισε

15:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές για παραπομπή Τριαντόπουλου: Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, το δικαστήριο θα δώσει τις τελικές απαντήσεις

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Ιραν: Οι Φρουροί της Επανάστασης «μιλούν» απευθείας στους Αμερικανούς - Ανοιχτή επιστολή 25 σελίδων

15:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Νέστορα - Χρυσοχοΐδη: «Η Αστυνομία μας γίνεται πιο σύγχρονη και πιο αποτελεσματική»

15:06ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Συναγερμός για τη στατικότητα της πολυκατοικίας μετά τη φωτιά - Έρευνα για εμπρησμό, χωρίς σπίτι έμειναν οι ένοικοι

15:00ΕΥ ΖΗΝ

Καούρες τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας: Πότε να πάτε σε γιατρό και τι βοηθά

14:47ANNOUNCEMENTS

Ο Χρήστος Τζόλης Ενώνει τις Δυνάμεις του με το Giant Heart της Novibet

14:41ANNOUNCEMENTS

Nova: Οι Πέμπτες του Οκτωβρίου φέρνουν back to back από τις 22:00 μεγάλες συμπαραγωγές στο Novacinema2!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:39ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Πόσα χρήματα βρέθηκαν στον λογαριασμό της - Έκανε ξεχωριστή δήλωση από τον Θεοδωρόπουλο

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Χαλκίδα: Πέθανε στα 42 της η δασκάλα Μαρία Παναγιώτου - Μία ημέρα μετά τον γάμο της αδελφής της

12:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ιστορική συμφωνία Ελλάδας - Βουλγαρίας για τα λείψανα του τσάρου Σαμουήλ - Παραχωρούνται στη γείτονα

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Καβάλα: Δείτε το γήπεδο στη Θάσο που έχασε τη ζωή του ο 16χρονος Άνι όταν χτύπησε στην περίφραξη - Το έγγραφο που προειδοποιούσε για τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις έξι μήνες πριν την τραγωδία και η αδράνεια των αρχών

07:30ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να κάνετε τα φασόλια και τις φακές πιο εύπεπτα για λιγότερα αέρια

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ελλάδα στο όριο του «omega block» - Η πρόγνωση ECMWF και GFS για αρκτική εισβολή

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία: Νεκροί μητέρα και τα 3 παιδιά της από έκρηξη μπαταρίας ηλεκτρικού ποδηλάτου

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Η νοσηλεύτρια περιγράφει τις κρίσιμες στιγμές στο ιατρείο -«Νομίζαμε ότι είχε φύγει καλά»

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: «Θα φωνάζω όσο θέλω»: ΕΔΕ κι αλλαγή σχολείου για τη διευθύντρια, συνελήφθη μητέρα για την επίθεση

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Super El Niñο: Ο Ειρηνικός «βράζει» και αλλάζει την πορεία του χειμώνα 2026/2027

12:05LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Με «Ριφιφί» και «Σόι» σαρώνει ο ALPHA

16:54LIFESTYLE

Νίκος Ψαρράς για Μαζωνάκη: «Ήμασταν μαζί φαντάροι» – Η άγνωστη ιστορία από τον στρατό

15:06ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Συναγερμός για τη στατικότητα της πολυκατοικίας μετά τη φωτιά - Έρευνα για εμπρησμό, χωρίς σπίτι έμειναν οι ένοικοι

15:30ΕΥ ΖΗΝ

Έλλειψη βιταμίνης Β12 χωρίς αναιμία: Τα συμπτώματα που χτυπάνε «καμπανάκι»

12:10ΚΟΣΜΟΣ

«Αφήστε με, φοβάμαι»: Έριξαν τουρίστρια από ύψος 80 μέτρων ενώ παρακαλούσε να σταματήσουν - Βίντεο

14:20ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν γίνεται ανεκτή βία σε σχολεία» - Πώς είναι η υγεία της νηπιαγωγού που ξυλοκοπήθηκε όταν εξερράγη και φώναξε σε παιδιά - Οι δύο ξεχωριστές ΕΔΕ και η μετάθεση της διευθύντριας

06:52LIFESTYLE

Εκπομπές στα σκαριά - Από τη Φαίη Σκορδά στον Λάμπρο Κωνσταντάρα

07:21ΕΛΛΑΔΑ

Πρώτη ρήξη Γάκα-Θεοδωρόπουλου: Γιατί διαφώνησαν στον Κορυδαλλό οι δύο γιατροί

15:30ΥΓΕΙΑ

Τα πρώτα αποτελέσματα του Medwatch: Κλινικές που κάνουν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια - 119 οδοντιατρεία διαφήμιζαν υαλουρονικό, 911 botox και ενέσιμες θεραπείες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ