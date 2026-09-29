Τηλεθέαση: Με «Ριφιφί» και «Σόι» σαρώνει ο ALPHA

Snapshot Ο ALPHA σημείωσε υψηλή τηλεθέαση τη Δευτέρα με το «Ριφιφί» να φτάνει 22,1% στο σύνολο και 27,1% στο δυναμικό κοινό.

Η σειρά «Σόι σου» του ALPHA κατέγραψε 22,9% στο σύνολο και 23% στο κοινό 18-54 ετών.

Το MEGA είχε τηλεθέαση 11% με το «Κάμπινγκ» και 13,5% με τα «Δύο μαύρα πουκάμισα».

Ο ΑΝΤ1 παρουσίασε 12,9% τηλεθέαση με το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» και 11,8% με το «Ντέρτι».

Νέες τηλεοπτικές παραγωγές αναμένονται την επόμενη εβδομάδα, που θα επηρεάσουν τη διανομή της τηλεθέασης. Snapshot powered by AI

Η εβδομάδα ξεκίνησε δυναμικά για τον ALPHA στη βραδινή ζώνη, καθώς οι σειρές του κερδίζουν την εμπιστοσύνη του κοινού και σημειώνουν υψηλά ποσοστά.

Χαρακτηριστικά, χθες Δευτέρα, το «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια συγκέντρωσε 22,1% στο σύνολο και 27,1% στο δυναμικό κοινό. Το «Σόι σου», που είχε προηγηθεί με ένα ξεκαρδιστικό διπλό επεισόδιο, κατέγραψε 22,9% στο σύνολο και 23% στους τηλεθεατές 18-54.

Στο MEGA, το «Κάμπινγκ» κράτησε παρέα στο 11% του συνόλου και στο 13,7% του δυναμικού κοινού. Τα «Δύο μαύρα πουκάμισα», που πήραν το lead in, έκαναν 13,5% και 8,4% αντίστοιχα. Στον ΑΝΤ1, το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» βρέθηκε στο 12,9% του συνόλου και στο 11% του δυναμικού κοινού.

Το «Ντέρτι», που ακολούθησε στο κανάλι του Αμαρουσίου, κατέγραψε 11,8% στο σύνολο και 10% στους τηλεθεατές 18-54. Οι «Μπλε Ώρες» του ΣΚΑΪ έκαναν 12,2% στο σύνολο και 5,2% στο δυναμικό κοινό.

Η πίτα της τηλεθέασης θα μοιραστεί ξανά από την επόμενη εβδομάδα, καθώς νέες παραγωγές θα βγουν στον αέρα και το κοινό θα κληθεί να κάνει ξανά τις επιλογές του.

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