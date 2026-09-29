Ημέρα απεργίας στη Γαλλία: Πυροσβέστες και μαθητές «οδηγούν» τις κινητοποιήσεις - 170 συγκεντρώσεις

Snapshot Περισσότερες από 170 συγκεντρώσεις οργανώνονται στη Γαλλία σήμερα σε απεργιακή κινητοποίηση δημοσίων υπαλλήλων και πυροσβεστών πριν τον προϋπολογισμό του 2027.

Περίπου 5.000 έως 10.000 διαδηλωτές αναμένονται στο Παρίσι, με προβλήματα στις μεταφορές στα δίκτυα SNCF και RATP.

Οι πυροσβέστες διαμαρτύρονται για έλλειψη πόρων και προσωπικού μετά από δύσκολο καλοκαίρι με πυρκαγιές.

Το μαθητικό κίνημα καταλήψεων επεκτείνεται, με διαμαρτυρίες για υπερπλήρεις τάξεις, ωράρια και ελλείψεις εκπαιδευτικών.

Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται έξω από σχολεία, προκαλώντας εντάσεις και συγκρούσεις με τους μαθητές. Snapshot powered by AI

Περισσότερες από 170 συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί σήμερα Τρίτη στη Γαλλία, σε μία από τις μεγαλύτερες απεργιακές κινητοποιήσεις που συνδιοργανώνουν τα συνδικάτα των δημοσίων υπαλλήλων και πυροσβεστών για να ασκήσουν πίεση πριν από τον προϋπολογισμό του 2027, ενώ παράλληλα διογκώνεται και το κύμα των μαθητικών καταλήψεων.

Μετά από ένα καλοκαίρι που σημαδεύτηκε από ιστορικές πυρκαγιές κατά τις οποίες οι πυροσβέστες δοκιμάστηκαν σκληρά, αποφάσισαν να συγκεντρωθούν στο Παρίσι για να ενωθούν με τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους.

Manifestation des pompiers en colère dans les rues de Paris pour dénoncer le manque de moyens et d'effectifs.



Plus de 9 000 pompiers venus de toute la France vont manifester demain dans la capitale.#greve29septembre #pompiers pic.twitter.com/S0qWRZem9m — Luc Auffret (@LucAuffret) September 28, 2026

Οι αρχές, αναμένουν τον όγκο των διαδηλωτών, μεταξύ 5.000 και 10.000, ενώ αναμένονται προβλήματα και στις μεταφορές στα σιδηροδρομικά δίκτυα SNCF και RATP.

Εξαπλώνεται το μαθητικό κίνημα

Την ίδια ώρα εξαπλώνεται εκτός Παρισιού το κύμα καταλήψεων στα σχολεία, που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα από σχολεία στα προάστια της γαλλικής πρωτεύουσας. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τις υπερπλήρεις τάξεις και τα ωράρια, καθώς τις ελλείψεις εκπαιδευτικών. Έξω από τα σχολεία υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις, γεγονός που οδηγεί σε εντάσεις και συγκρούσεις.