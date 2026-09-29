Το Μαγαζάκι του τρόμου-Το θρυλικό μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ έρχεται στο Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης

Μια παράσταση με εκρηκτική ενέργεια, ζωντανή ορχήστρα επί σκηνής, χιούμορ, σκοτεινή ατμόσφαιρα και ακαταμάχητα τραγούδια, που αφηγείται μια ιστορία όπου ο έρωτας, η φιλοδοξία και η δίψα για επιτυχία αποκτούν... σαρκοβόρες διαστάσεις.

Στην σκηνή ζωντανεύει ο παράξενος κόσμος του Σύμορ, της Ώντρευ και της διαβόητης «Ώντρευ Β», του φυτού που υπόσχεται να πραγματοποιήσει κάθε όνειρο, αρκεί να τραφεί με το κατάλληλο... τίμημα.

Γραμμένο από τους Howard Ashman (κείμενο-στίχοι) και τον συνθέτη όλων των μεγάλων επιτυχιών της Ντίσνει, Alan Menken (μουσική), αυτό το μιούζικαλ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα θεατρικά φαινόμενα των τελευταίων δεκαετιών. Με αμέτρητες παραστάσεις σε όλο τον κόσμο και τη θρυλική κινηματογραφική μεταφορά του, συνεχίζει να γοητεύει το κοινό με τον μοναδικό συνδυασμό μουσικής κωμωδίας, θρίλερ και καυστικής κοινωνικής σάτιρας.

Συγκαταλέγεται στα πιο πολυβραβευμένα και δημοφιλή μιούζικαλ όλων των εποχών. Από την πρώτη του παρουσίαση Off-Broadway το 1982 απέσπασε το Drama Desk Award για Καλύτερο Μιούζικαλ, το New York Drama Critics' Circle Award για Καλύτερο Μιούζικαλ και το Outer Critics Circle Award για Καλύτερο Νέο Off-Broadway Μιούζικαλ, ενώ τιμήθηκε επίσης για τη μουσική και τους στίχους του. Στη συνέχεια γνώρισε διεθνή επιτυχία με πολυάριθμες αναβιώσεις και νέες παραγωγές, οι οποίες απέσπασαν υποψηφιότητες και διακρίσεις στα Laurence Olivier Awards, Drama Desk Awards, Outer Critics Circle Awards, Lucille Lortel Awards και Grammy Awards, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική καλλιτεχνική και εμπορική του αξία.

Πίσω από το χιούμορ και τις ανατρεπτικές καταστάσεις, «Το Μαγαζάκι του Τρόμου» μιλά για τη διαχρονική ανθρώπινη ανάγκη για αγάπη και αποδοχή, για τον πειρασμό της εύκολης επιτυχίας, για την απληστία, τους ηθικούς συμβιβασμούς και το κόστος των επιλογών μας μέσα σε ένα αδηφάγο σύστημα. Παράλληλα, φωτίζει με ευαισθησία το ζήτημα της συντροφικής κακοποίησης, προσδίδοντας στο έργο μια αναπάντεχα σύγχρονη διάσταση.

Με απρόβλεπτη πλοκή και τα δημοφιλή τραγούδια να κυριαρχούν, το έργο ισορροπεί περίτεχνα ανάμεσα στην κωμωδία και τον τρόμο, μετατρέποντας μια φαινομενικά απίθανη ιστορία σε μια διαχρονική αλληγορία για τις ανθρώπινες αδυναμίες.

Στο «Το Μαγαζάκι του Τρόμου» υπάρχει ένα εμβληματικό γυναικείο τρίο, οι Crystal, Ronnette και Chiffon. που ως Ελληνικός Χορός Αρχαίου Δράματος (Greek Chorus), συνδέουν τη δράση με τη μουσική και προβλέπουν, καθοδηγούν και σχολιάζουν τα γεγονότα της ιστορίας.

Με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, τη ροκ αισθητική, τη συγκίνηση και τον τρόμο να συνυπάρχουν, το διαχρονικό αυτό μιούζικαλ επιστρέφει σε μια νέα, υπερπαραγωγή που θα χαρίσει στο κοινό μια από τις πιο συναρπαστικές θεατρικές εμπειρίες της νέας σεζόν!

Υπόθεση του έργου:

Στη φτωχική συνοικία Skid Row της Νέας Υόρκης, ο ντροπαλός ανθοπώλης Σύμορ Κρέλμπορν ανακαλύπτει ένα παράξενο φυτό, το οποίο ονομάζει «Ώντρευ Β», προς τιμήν της κοπέλας που αγαπά. Το μυστηριώδες φυτό μεταμορφώνει τη ζωή του, φέρνοντας φήμη, χρήματα και επιτυχία. Όμως, κάθε επιθυμία έχει το τίμημά της και κάθε επιλογή μπορεί να αποδειχθεί μοιραία!

Πρωταγωνιστούν:

Θανάσης Τσαλταμπάσης, DEMY, Ίαν Στρατής, Στράτος Λύκος, Κατερίνα Σούσουλα

Ιουλίτα Μωσαϊδου, Ντόρα Γκέγκα, Ορέστης Στύλος, Άννα Πασπάτη

και ο Αντώνης Λουδάρος

Συμμετέχει ζωντανή ορχήστρα

Ταυτότητα Παράστασης:

Κείμενο - στίχοι: Howard Ashman

Μουσική: Alan Menken

Σκηνοθεσία – Απόδοση κειμένου-στίχων: Θέμις Μαρσέλλου

Μουσική διεύθυνση – Διδασκαλία ορχήστρας: Νικόλας Γουάστωρ

Φωνητική διδασκαλία – Μουσική διεύθυνση: Βασίλης Αλεβίζος

Χορογραφία: Άννα Αθανασιάδη

Σκηνικά: Πάρις Μέξης

Σχεδιασμός – κατασκευή φυτών: Αλέξανδρος Λόγγος

Κοστούμια: Παναγιώτα Κοκκορού

Σχεδιασμός Φωτισμών: Περικλής Μαθιέλλης

Σχεδιασμός Ήχου: Χρήστος Λαμπρόπουλος

Βοηθοί σκηνοθέτη: Θοδωρής Γιαννόπουλος

Φωτογραφίες: Πάνος Γιαννακόπουλος

Social Media – Διαφήμιση: Renegade Media

Επικοινωνία – προβολή: Μαρκέλλα Καζαμία

Παραγωγή: Marossoulis Productions

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/to-magazaki-tou-tromou/