Πόσα παιδιά έχει τώρα ο Μπραντ Πιτ με την Τζολί: Εγκαταλείπει επίσημα το επώνυμό της η Ζαχάρα

Snapshot Η Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί αφαίρεσε επίσημα το επώνυμο «Πιτ» μετά από νομική διαδικασία στην Καλιφόρνια.

Η Σίλο και ο Μάντοξ έχουν επίσης αφαιρέσει το επώνυμο «Πιτ», ενώ η Βιβιέν έχει καταθέσει αίτηση για ανάλογη αλλαγή.

Ο Μπραντ Πιτ έχει αποξενωθεί από τα έξι παιδιά του μετά το διαζύγιό του με την Αντζελίνα Τζολί το 2016.

Η αλλαγή των επωνύμων των παιδιών συνδέεται με περιστατικό το 2016 όπου ο Πιτ φέρεται να είχε επιθετική συμπεριφορά προς ένα από τα παιδιά, αλλά αθωώθηκε από το FBI.

Ο Μπραντ Πιτ έχει παραδεχθεί δημόσια ότι είναι νηφάλιος και αντιμετώπισε ψυχολογικές δυσκολίες κατά τη διάρκεια του διαζυγίου του. Snapshot powered by AI

«Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί» αντί για «Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί-Πιτ», θα λέγεται στο εξής η μεγαλύτερη κόρη του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνας Τζολί, καθώς ολοκληρώθηκαν οι νομικές διαδικασίες αποποίησης του επωνύμου της.

Ο Πιτ έχει αποξενωθεί από τα έξι παιδιά του, μετά το διαζύγιό του τον την σταρ. Ωστόσο, όσον αφορά στα επώνυμα, εκτός από τη Ζαχάρα, η Σίλο και ο Μάντοξ έχουν επίσης αφαιρέσει το «Πιτ», ενώ αναμένεται και η Βιβιέν να προβεί σε ανάλογη νομική ενέργεια.

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ Μπραντ Πιτ κρατά στην αγκαλιά του τη Ζαχάρα,κατά την άφιξή του στο διεθνές αεροδρόμιο Ναρίτα του Τόκιο (2005) AP

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το περιοδικό PEOPLE, ένας δικαστής της Καλιφόρνιας ενέκρινε το αίτημα της 21χρονης Ζαχάρα να αφαιρέσει το επώνυμο «Πιτ» από το όνομά της.

Τον Απρίλιο, η Ζαχάρα κατέθεσε νομική αίτηση για την αφαίρεση του επωνύμου. Λίγες μέρες μετά από αυτήν, ο Μάντοξ κατέθεσε αίτηση για να αφαιρέσει το επώνυμο του πατέρα του. Τον Ιούλιο, τα δύο αδέλφια δημοσίευσαν επίσης τις νομικές ανακοινώσεις στο «Los Angeles Daily Journal» για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αλλαγής ονόματος, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Καλιφόρνιας.

Τον Σεπτέμβριο, το όνομα του Μάντοξ άλλαξε επίσης νομικά, με το όνομά της «Μάντοξ Τσίβαν Τζολί-Πιτ» να αλλάζει σε «Μάντοξ Τσίβαν Τζολί».

Η βιολογική κόρη του Πιτ και της Τζολί, η Βιβιέν, κατέθεσε επίσης αγωγή τον Ιούλιο για να αφαιρέσει το επώνυμο του πατέρα της. Υπέβαλε αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες για να αλλάξει το όνομά της από «Vivienne Marcheline Jolie-Pitt» σε «Vivienne Marcheline Jolie». Προχώρησε σε αυτό το νομικό βήμα δύο χρόνια αφότου είχε ήδη αφαιρέσει το «Pitt» από το όνομά της.

Για όσους το έχουν ξεχάσει, η Τζολί και ο Πιτ, που χώρισαν το 2016, είναι γονείς του Μάντοξ, του Παξ (22 ετών), της Ζαχάρα (21 ετών), της Σίλο (20 ετών) και των 18χρονων διδύμων Νοξ και Βιβιέν.

Η Αντζελίνα Τζολί, και τα παιδιά της. Από αριστερά, ο Παξ, η Σίλο, η Βιβιέν, η Ζαχάρα και ο Νοξ φτάνουν στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Maleficent: Mistress of Evil» (2019) Invision

Τα παιδιά σταματούν να χρησιμοποιούν το επώνυμο του πατέρα τους 10 χρόνια μετά τα όσα συνέβησαν το 2016 στο ιδιωτικό αεροπλάνο, κατά τη διάρκεια του οποίου φέρεται ο Πιτ να είχε συμπεριφερθεί «λεκτικά βίαια» και «σωματικά» προς ένα από τα παιδιά του. Ο Πιτ ερευνήθηκε από το FBI για κακοποίηση ανηλίκων, αλλά αθωώθηκε.

Ο Πιτ έχει διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό σιωπή σχετικά με τα οικογενειακά του ζητήματα , αλλά τον περασμένο Αύγουστο, αποκάλυψε σε συνέντευξη στο Esquire, ότι είναι πλέον νηφάλιος και παραδέχτηκε ότι είχε αυτοκτονικές σκέψεις σε μια συγκεκριμένη περίοδο της ζωής του, που αφορούσε στη διάρκεια του διαζυγίου του από την Τζολί.