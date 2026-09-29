Τριαντόπουλος για Τέμπη: «Δεν θα κατέβω στο ψηφοδέλτιο της Μαγνησίας - θα αποδειχθεί η αθωότητα μου»

Ο ίδιος δηλώνει ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του μέσα από τη δικαστική διαδικασία που ξεκινά στο Ειδικό Δικαστήριο

Μιχάλης Παπαδάκος

Τριαντόπουλος για Τέμπη: «Δεν θα κατέβω στο ψηφοδέλτιο της Μαγνησίας - θα αποδειχθεί η αθωότητα μου»
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  • Ο Χρήστος Τριαντόπουλος αποφάσισε να μην κατέβει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία, μετά την παραπομπή του στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση του δυστυχήματος στα Τέμπη.
  • Ο ίδιος δηλώνει ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του μέσα από τη δικαστική διαδικασία που ξεκινά στο Ειδικό Δικαστήριο.
  • Παραιτήθηκε από το κυβερνητικό σχήμα και ζήτησε να τεθεί στη διάθεση της Δικαιοσύνης, επιλέγοντας μια πρωτόγνωρη πολιτική στάση.
  • Ευχαρίστησε τους 21.492 συμπολίτες του που τον ψήφισαν πρώτο στη Μαγνησία στις εθνικές εκλογές του 2023 και δεσμεύεται να συνεχίσει να εργάζεται για την περιοχή μέχρι το τέλος της θητείας του.
  • Τονίζει ότι η υπόθεση έχει πολιτικές προεκτάσεις και ότι θα αναδείξει την αλήθεια και τη μεθόδευση της υπόθεσης στο μέλλον.
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Ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ύστερα από την παραπομπή του στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση του «μπαζώματος» του τόπου του δυστυχήματος στα Τέμπη, γνωστοποίησε την απόφασή του να μην κατέβει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία.

Παράλληλα, τονίζει ότι «θα αποδειχθεί» η αθωότητά του κι ευχαρίστησε τους «21.492 συμπολίτες μου μου που με ανέδειξαν πρώτο σε σταυροδοσία βουλευτή στη Μαγνησία στις εθνικές εκλογές του 2023».

Ολόκληρη η δήλωση Τριαντόπουλου

«Δήλωση σε συνέχεια της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου

Από το 2019, όταν εισήλθα στην πολιτική, πορεύομαι με τον ίδιο αξιακό κώδικα και με σταθερό στόχο να εργάζομαι για το καλό του τόπου και μόνο. Καθ' όλη την πορεία μου, αποδεδειγμένα δεν δίστασα ποτέ να αναλάβω την ευθύνη και να βγω μπροστά όταν αυτό απαιτούσε το καλό της πατρίδας, της κυβέρνησης και της παράταξης. Πάντα με ειλικρίνεια, αξιοπρέπεια και σεβασμό στους πολίτες.

Με ειλικρίνεια, λοιπόν, αξιοπρέπεια και σεβασμό στους πολίτες, αντιμετωπίζω όλα όσα ακολούθησαν το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο και συχνά τοξικό περιβάλλον, όπου κυριάρχησαν θεωρίες συνωμοσίας και πολιτικές σκευωρίες με στόχο την εργαλειοποίηση της τραγωδίας, οι οποίες και κατέπεσαν όταν δόθηκε ο λόγος στην επιστήμη, επέλεξα να μιλήσω με ειλικρίνεια και θεσμικά, μέσα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Απέφυγα και αποφεύγω την τοξική αντιπαράθεση που κάποιοι επιδίωξαν ήδη από τότε και εξακολουθούν να επιδιώκουν, γιατί δεν συνάδει ούτε με την προσωπική μου αξιοπρέπεια, ούτε και με την πολιτική μου ηθική. Πίστευα και πιστεύω ότι απέναντι σε μια υπόθεση που έχει γίνει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης με στόχο την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, η μόνη απάντηση είναι η αλήθεια και το φως.

Γι’ αυτό, από την πρώτη στιγμή, αφού παραιτήθηκα από το κυβερνητικό σχήμα, ζήτησα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο να τεθώ στη διάθεση της Δικαιοσύνης, του φυσικού μου δικαστή. Μια επιλογή πρωτόγνωρη για τα πολιτικά δεδομένα της χώρας.

Το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα, όπως πληροφορήθηκα από τον τύπο, την παραπομπή της υπόθεσης μου στο Ειδικό Δικαστήριο, στον φυσικό μου δικαστή.

Μια δικαστική κρίση που εκδόθηκε δεκαεπτά μήνες μετά την απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τον Απρίλιο του 2025, ώστε η υπόθεση να αξιολογηθεί από τη Δικαιοσύνη.

Σέβομαι απόλυτα την ιδιότητα των μελών του Δικαστικού Συμβουλίου, διαφωνώ, όμως, με το δημοσιοποιηθέν πόρισμα του βουλεύματός τους, που θα αντικρούσω στο επικείμενο Ειδικό Δικαστήριο, όπου θα γίνει σε βάθος αξιολόγηση της υπόθεσης, θα διαλευκανθούν όλα τα ζητήματα, και θα αποδειχθεί η αθωότητα μου – στην οποία και πιστεύω ακράδαντα.

Προτεραιότητά μου, πλέον, αποτελεί η διαδικασία που ξεκινά στο Ειδικό Δικαστήριο και η επιβεβαίωση της αθωότητας μου. Θα είναι μια διαδικασία προφανώς απαιτητική, η οποία εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να συμπορευθεί με την εξίσου απαιτητική προεκλογική προσπάθεια.

Η σπουδαιότητα και των δύο διαδικασιών, με την αντίστοιχη προσήλωση, προσοχή και υπευθυνότητα που απαιτεί η καθεμιά, καθιστά, πρακτικά, μη εφικτή την – επί της ουσίας – παράλληλη συμμετοχή μου και στις δύο.

Ενόψει αυτών, στις επικείμενες εθνικές εκλογές, όπως ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, αποφάσισα να μην συμμετάσχω στο ψηφοδέλτιο της παράταξης στη Μαγνησία.

Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ξεκάθαρος και ειλικρινής με τους πολίτες και την κοινωνία. Θα συνεχίσω να εργάζομαι για το καλό του τόπου μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας, τιμώντας την ψήφο των 21.492 συμπολιτών μου που με ανέδειξαν πρώτο σε σταυροδοσία βουλευτή στη Μαγνησία στις εθνικές εκλογές του 2023.

Θέλω να τους ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη τους, η οποία όπως διαπιστώνω, μέσω της προσωπικής μας επαφής, παραμένει έντονη στο πρόσωπό μου, αλλά και για τη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει όλη αυτή την περίοδο για το καλό του τόπου μας. Άλλωστε, η αγάπη για τον τόπο μας, και η προσήλωση στην πρόοδό του, δεν σταματά και δεν καθορίζεται από θέσεις και αξιώματα, αλλά παραμένει σταθερή και είναι η κινητήρια δύναμη για συνεχείς συμπράξεις και συνέργειες για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας.

Από το 2019 και έπειτα, η Μαγνησία έχει γυρίσει την πλάτη της στις δυνάμεις της αδράνειας που την κρατούσαν καθηλωμένη τόσα χρόνια. Πλέον, έχουμε πετύχει, αλλά και έχουμε δρομολογήσει, πολλά. Εύχομαι ό,τι έχουμε δρομολογήσει να ολοκληρωθεί και ελπίζω οι δυνάμεις της αδράνειας να μην επανέλθουν στο προσκήνιο. Και αυτό θα το διασφαλίσει μια ακόμα εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη στις εθνικές εκλογές του 2027, για την οποία όλοι μας θα δώσουμε ενεργά ακόμα έναν νικηφόρο πολιτικό αγώνα.Τέλος, αναφορικά με την ουσία της υπόθεσης, αλλά και για τη μεθόδευση αυτής, σημειώνω ότι θα έχουμε αρκετές ευκαιρίες να συζητήσουμε και να αναδείξουμε πράγματα, και πρωτίστως την Αλήθεια, στο μέλλον».

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