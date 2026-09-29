Η απασχόληση των γυναικών στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική αποτελεί στόχο για την ΕΕ.

Κωνσταντίνος Σ. Μαργαρίτης

Η απασχόληση των γυναικών στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική αποτελεί στόχο για την ΕΕ.
ΑΠΟΨΕΙΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πρωτοβουλία με προϋπολογισμό 25 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία 500.000 νέων θέσεων εργασίας γυναικών στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική έως το 2030.
  • Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η αύξηση της απασχόλησης των γυναικών στην περιοχή κατά 5% μέχρι το 2030, επενδύοντας σε δεξιότητες, επιχειρηματικότητα και ευκαιρίες εργασίας.
  • Η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική παραμένει σταθερή στο 20% εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες.
  • Η πρωτοβουλία θα στηρίξει μεταρρυθμίσεις, συνεργασίες με ιδιωτικό τομέα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τομείς όπως η πράσινη οικονομία, η φροντίδα, η επιστήμη και η τεχνολογία.
  • Η ισότητα και η ενδυνάμωση των γυναικών αποτελούν κεντρική προτεραιότητα της ΕΕ στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, ενσωματωμένη στο Σύμφωνο για τη Μεσόγειο και την εξωτερική της δράση.
Snapshot powered by AI

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε μια νέα πρωτοβουλία για την ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Η πρωτοβουλία για την αύξηση της απασχόλησης των γυναικών, εμβληματική στο πλαίσιο του συμφώνου για τη Μεσόγειο, θα κινητοποιήσει 25 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης συνεισφοράς 10 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), για να συμβάλει στη δημιουργία 500.000 επιπλέον θέσεων εργασίας για γυναίκες.

Η πρωτοβουλία αυτή φιλοδοξεί να αυξήσει την απασχόληση των γυναικών στην περιοχή κατά 5% έως το 2030.

Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε από την Επίτροπο για τη Μεσόγειο κα Ντουμπράβκα Σούιτσα στο πλαίσιο εκδήλωσης με την UN Women στο περιθώριο της εβδομάδας υψηλού επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Η Επίτροπος δήλωσε σχετικά: «Η οικονομική χειραφέτηση των γυναικών δεν αφορά μόνο την ισότητα — αφορά την αξιοποίηση του ταλέντου, την προώθηση της ανάπτυξης, και τη δημιουργία κοινωνιών με περισσότερη ευημερία σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Με το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο, κάνουμε αυτή τη φιλοδοξία πράξη. Η πρωτοβουλία αυτή φιλοδοξεί να συμβάλει στη δημιουργία 500.000 θέσεων εργασίας για τις γυναίκες και να αυξήσει την απασχόλησή τους κατά 5% έως το 2030, επενδύοντας σε δεξιότητες, επιχειρηματικότητα και ευκαιρίες.»

«Η περιφέρεια δεν μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως το οικονομικό δυναμικό της, ενώ οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σημαντικά στην αγορά εργασίας. Χάρη στην εταιρική σχέση του ΟΗΕ για τις γυναίκες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η SWEI συνδυάζει τη μεταρρύθμιση της πολιτικής, τις επενδύσεις και τη δράση του ιδιωτικού τομέα γύρω από έναν μετρήσιμο, χρονικά προσδιορισμένο στόχο: σημαντική αύξηση της απασχόλησης των γυναικών στα Αραβικά κράτη έως το τέλος της δεκαετίας – ημερομηνία-στόχος για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης», δήλωσε ο Δρ Moez Doraid, περιφερειακός διευθυντής του ΟΗΕ για τις γυναίκες στα Αραβικά κράτη.

Η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική έχει μείνει στάσιμη περίπου στο 20% κατά μέσο όρο για πάνω από δύο δεκαετίες.

Η μείωση του χάσματος απασχόλησης μεταξύ γυναικών και ανδρών μπορεί να αυξήσει το περιφερειακό ΑΕΠ έως και κατά 60%, ενισχύοντας παράλληλα την παραγωγικότητα, την καινοτομία και την οικονομική ανθεκτικότητα.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την αύξηση της απασχόλησης των γυναικών, η ΕΕ θα συνεργαστεί με την UN Women και άλλους εταίρους ώστε να διευρύνει τις οικονομικές ευκαιρίες για τις γυναίκες, εστιάζοντας στις δεξιότητες, στην επιχειρηματικότητα και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Η πρωτοβουλία θα στηρίξει μεταρρυθμίσεις για ανάπτυξη από τον ιδιωτικό τομέα, θα κινητοποιήσει τις επιχειρήσεις να αυξήσουν την απασχόληση των γυναικών, και θα αναπτύξει νέες ευκαιρίες απασχόλησης σε τομείς με έντονη δυναμική, όπως οι τομείς της φροντίδας, της πράσινης οικονομίας, της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Πρόκειται για ένα από τα πολλά έργα στο πλαίσιο του συμφώνου για τη Μεσόγειο, του σχεδίου της Επιτροπής που θέτει τις επενδύσεις σε ανθρώπους, δεξιότητες και οικονομικές ευκαιρίες στο επίκεντρο της σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των μεσογειακών της εταίρων.

Η πρωτοβουλία για την αύξηση της απασχόλησης των γυναικών βασίζεται στις εντεινόμενες προσπάθειες για την ενίσχυση της οικονομικής συμμετοχής των γυναικών σε ολόκληρη την περιοχή.

Πάνω από 900 εταιρείες έχουν υπογράψει τις αρχές για την ενδυνάμωση των γυναικών, ενώ οι UN Women και οι εταίροι τους έχουν συμβάλει στις μεταρρυθμίσεις 20 νομοθετημάτων στα Αραβικά κράτη που υποστηρίζουν την οικονομική συμμετοχή των γυναικών.

Πάνω απο 25 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση δωρητών έχουν κινητοποιηθεί από τη Σουηδία, την Ισπανία και τη Φινλανδία, συμπεριλαμβανομένων 10 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παράλληλα με τη χρηματοδότηση από την Ισλαμική Τράπεζα Ανάπτυξης.

Η ισότητα και η ενδυνάμωση των γυναικών αποτελούν οριζόντιες προτεραιότητες στο πλαίσιο του Συμφώνου για τη Μεσόγειο και αναπόσπαστο μέρος της εξωτερικής δράσης της ΕΕ στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Η εταιρική σχέση αποτελεί σαφές παράδειγμα των παγκόσμιων προσπαθειών για την επιτάχυνση της οικονομικής συμμετοχής και χειραφέτησης των γυναικών.

Η ΕΕ τοποθετεί την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών ψηλά στην ατζέντα της εξωτερικής της δράσης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.

Στηρίζει την πλήρη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:41ANNOUNCEMENTS

Nova: Οι Πέμπτες του Οκτωβρίου φέρνουν back to back από τις 22:00 μεγάλες συμπαραγωγές στο Novacinema2!

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στο Μαρούσι: 15χρονος γρονθοκόπησε 14χρονο και τον τραυμάτισε στο κεφάλι, συνελήφθη ο δράστης

14:27ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Ξηλώνουν» το «Σπίτι του Τρόμου» στη Φιλαδέλφεια - Σε νέα φάση οι έρευνες για τις 7 αγνοούμενες

14:20ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν γίνεται ανεκτή βία σε σχολεία» - Πώς είναι η υγεία της νηπιαγωγού που ξυλοκοπήθηκε όταν εξερράγη και φώναξε σε παιδιά - Οι δύο ξεχωριστές ΕΔΕ και η μετάθεση της διευθύντριας

14:12ΚΟΣΜΟΣ

Εσθονία: Κατηγορεί την Ρωσία ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση σε αμυντική εταιρεία

13:58ΑΠΟΨΕΙΣ

Η απασχόληση των γυναικών στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική αποτελεί στόχο για την ΕΕ.

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Δυτική Αχαΐα: 13χρονος μαθητής θώπευσε 12χρονη συμμαθήτρια του - Συνελήφθη μαζί με τη μητέρα του

13:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Penteli Home Race 2026: Τρέχουμε στη φύση, προωθούμε την Αναδοχή

13:50ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιώργος Μαζωνάκης: Άρση τηλεφωνικού απορρήτου για έξι κινητά αποφάσισε ο εισαγγελέας

13:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τριαντόπουλος για Τέμπη: «Δεν θα κατέβω στο ψηφοδέλτιο της Μαγνησίας - θα αποδειχθεί η αθωότητα μου»

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Επικυρώθηκε: 74 μαστιγώματα στην Ιρανή τραγουδίστρια για την «αμαρτωλή» εμφάνιση της στη σκηνή

13:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Χαρδαλιάς: «Ο πολιτισμός είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ποιότητας ζωής» - Νέος χώρος πολιτισμού στον Άλιμο

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Αρκούδα έκανε επιδρομή σε φούρνο στο Κολοράντο - Έφαγε ψωμιά και έγινε viral

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβακία: Μαθητής μαχαίρωσε και σκότωσε 61χρονη καθηγήτρια - Δύο τραυματίες

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Νταλίκα έπεσε πάνω σε παρκαρισμένο φορτηγό στα διόδια Τραγάνας - Τραυματίστηκε ο οδηγός

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Λουκέτο» και εισαγγελική έρευνα για την κλινική που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες

13:05ANNOUNCEMENTS

Θέατρο Τέχνης - Το Θαύμα έρχεται αυτή την Παρασκευή στη σκηνή της Φρυνίχου

12:59LIFESTYLE

Πόσα παιδιά έχει τώρα ο Μπραντ Πιτ με την Τζολί: Εγκαταλείπει επίσημα το επώνυμό της η Ζαχάρα

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο Στρατοδικείο ο γιατρός για τον 57χρονο που πέθανε από καρκίνο μετά από καθυστερημένη διάγνωση

12:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Βάλτε πλάτη» - Τι είπε ο πρωθυπουργός σε πολίτες στον Ασπρόπυργο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:25ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Χαλκίδα: Πέθανε στα 42 της η δασκάλα Μαρία Παναγιώτου - Μία ημέρα μετά τον γάμο της αδελφής της

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Πόσα χρήματα βρέθηκαν στον λογαριασμό της - Έκανε ξεχωριστή δήλωση από τον Θεοδωρόπουλο

12:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ιστορική συμφωνία Ελλάδας - Βουλγαρίας για τα λείψανα του τσάρου Σαμουήλ - Παραχωρούνται στη γείτονα

07:30ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να κάνετε τα φασόλια και τις φακές πιο εύπεπτα για λιγότερα αέρια

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ελλάδα στο όριο του «omega block» - Η πρόγνωση ECMWF και GFS για αρκτική εισβολή

14:20ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν γίνεται ανεκτή βία σε σχολεία» - Πώς είναι η υγεία της νηπιαγωγού που ξυλοκοπήθηκε όταν εξερράγη και φώναξε σε παιδιά - Οι δύο ξεχωριστές ΕΔΕ και η μετάθεση της διευθύντριας

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Επικυρώθηκε: 74 μαστιγώματα στην Ιρανή τραγουδίστρια για την «αμαρτωλή» εμφάνιση της στη σκηνή

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Δυτική Αχαΐα: 13χρονος μαθητής θώπευσε 12χρονη συμμαθήτρια του - Συνελήφθη μαζί με τη μητέρα του

12:10ΚΟΣΜΟΣ

«Αφήστε με, φοβάμαι»: Έριξαν τουρίστρια από ύψος 80 μέτρων ενώ παρακαλούσε να σταματήσουν - Βίντεο

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Super El Niñο: Ο Ειρηνικός «βράζει» και αλλάζει την πορεία του χειμώνα 2026/2027

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: «Θα φωνάζω όσο θέλω»: ΕΔΕ κι αλλαγή σχολείου για τη διευθύντρια, συνελήφθη μητέρα για την επίθεση

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θάσο: Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που είχε χτυπήσει στο κεφάλι

11:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καύσιμα: Ποια είναι τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινώσει αύριο ο Μητσοτάκης

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία: Νεκροί μητέρα και τα 3 παιδιά της από έκρηξη μπαταρίας ηλεκτρικού ποδηλάτου

06:52LIFESTYLE

Εκπομπές στα σκαριά - Από τη Φαίη Σκορδά στον Λάμπρο Κωνσταντάρα

12:05LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Με «Ριφιφί» και «Σόι» σαρώνει ο ALPHA

16:54LIFESTYLE

Νίκος Ψαρράς για Μαζωνάκη: «Ήμασταν μαζί φαντάροι» – Η άγνωστη ιστορία από τον στρατό

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Άγριος τσακωμός Μπαλάσκα-διευθυντή πρωτοβάθμιας για την εκπαιδευτικό - «Θα πήγαινε το μαλλί τσιμέντο αν το έκανε στο παιδί μου - Είσαι σε χειρότερο επίπεδο από το βίντεο εσείς» - Διατάχθηκε ΕΔΕ

13:50ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιώργος Μαζωνάκης: Άρση τηλεφωνικού απορρήτου για έξι κινητά αποφάσισε ο εισαγγελέας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ