Η απασχόληση των γυναικών στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική αποτελεί στόχο για την ΕΕ.

Snapshot Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πρωτοβουλία με προϋπολογισμό 25 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία 500.000 νέων θέσεων εργασίας γυναικών στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική έως το 2030.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η αύξηση της απασχόλησης των γυναικών στην περιοχή κατά 5% μέχρι το 2030, επενδύοντας σε δεξιότητες, επιχειρηματικότητα και ευκαιρίες εργασίας.

Η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική παραμένει σταθερή στο 20% εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες.

Η πρωτοβουλία θα στηρίξει μεταρρυθμίσεις, συνεργασίες με ιδιωτικό τομέα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τομείς όπως η πράσινη οικονομία, η φροντίδα, η επιστήμη και η τεχνολογία.

Η ισότητα και η ενδυνάμωση των γυναικών αποτελούν κεντρική προτεραιότητα της ΕΕ στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, ενσωματωμένη στο Σύμφωνο για τη Μεσόγειο και την εξωτερική της δράση. Snapshot powered by AI

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε μια νέα πρωτοβουλία για την ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Η πρωτοβουλία για την αύξηση της απασχόλησης των γυναικών, εμβληματική στο πλαίσιο του συμφώνου για τη Μεσόγειο, θα κινητοποιήσει 25 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης συνεισφοράς 10 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), για να συμβάλει στη δημιουργία 500.000 επιπλέον θέσεων εργασίας για γυναίκες.

Η πρωτοβουλία αυτή φιλοδοξεί να αυξήσει την απασχόληση των γυναικών στην περιοχή κατά 5% έως το 2030.

Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε από την Επίτροπο για τη Μεσόγειο κα Ντουμπράβκα Σούιτσα στο πλαίσιο εκδήλωσης με την UN Women στο περιθώριο της εβδομάδας υψηλού επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Η Επίτροπος δήλωσε σχετικά: «Η οικονομική χειραφέτηση των γυναικών δεν αφορά μόνο την ισότητα — αφορά την αξιοποίηση του ταλέντου, την προώθηση της ανάπτυξης, και τη δημιουργία κοινωνιών με περισσότερη ευημερία σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Με το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο, κάνουμε αυτή τη φιλοδοξία πράξη. Η πρωτοβουλία αυτή φιλοδοξεί να συμβάλει στη δημιουργία 500.000 θέσεων εργασίας για τις γυναίκες και να αυξήσει την απασχόλησή τους κατά 5% έως το 2030, επενδύοντας σε δεξιότητες, επιχειρηματικότητα και ευκαιρίες.»

«Η περιφέρεια δεν μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως το οικονομικό δυναμικό της, ενώ οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σημαντικά στην αγορά εργασίας. Χάρη στην εταιρική σχέση του ΟΗΕ για τις γυναίκες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η SWEI συνδυάζει τη μεταρρύθμιση της πολιτικής, τις επενδύσεις και τη δράση του ιδιωτικού τομέα γύρω από έναν μετρήσιμο, χρονικά προσδιορισμένο στόχο: σημαντική αύξηση της απασχόλησης των γυναικών στα Αραβικά κράτη έως το τέλος της δεκαετίας – ημερομηνία-στόχος για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης», δήλωσε ο Δρ Moez Doraid, περιφερειακός διευθυντής του ΟΗΕ για τις γυναίκες στα Αραβικά κράτη.

Η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική έχει μείνει στάσιμη περίπου στο 20% κατά μέσο όρο για πάνω από δύο δεκαετίες.

Η μείωση του χάσματος απασχόλησης μεταξύ γυναικών και ανδρών μπορεί να αυξήσει το περιφερειακό ΑΕΠ έως και κατά 60%, ενισχύοντας παράλληλα την παραγωγικότητα, την καινοτομία και την οικονομική ανθεκτικότητα.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την αύξηση της απασχόλησης των γυναικών, η ΕΕ θα συνεργαστεί με την UN Women και άλλους εταίρους ώστε να διευρύνει τις οικονομικές ευκαιρίες για τις γυναίκες, εστιάζοντας στις δεξιότητες, στην επιχειρηματικότητα και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Η πρωτοβουλία θα στηρίξει μεταρρυθμίσεις για ανάπτυξη από τον ιδιωτικό τομέα, θα κινητοποιήσει τις επιχειρήσεις να αυξήσουν την απασχόληση των γυναικών, και θα αναπτύξει νέες ευκαιρίες απασχόλησης σε τομείς με έντονη δυναμική, όπως οι τομείς της φροντίδας, της πράσινης οικονομίας, της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Πρόκειται για ένα από τα πολλά έργα στο πλαίσιο του συμφώνου για τη Μεσόγειο, του σχεδίου της Επιτροπής που θέτει τις επενδύσεις σε ανθρώπους, δεξιότητες και οικονομικές ευκαιρίες στο επίκεντρο της σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των μεσογειακών της εταίρων.

Η πρωτοβουλία για την αύξηση της απασχόλησης των γυναικών βασίζεται στις εντεινόμενες προσπάθειες για την ενίσχυση της οικονομικής συμμετοχής των γυναικών σε ολόκληρη την περιοχή.

Πάνω από 900 εταιρείες έχουν υπογράψει τις αρχές για την ενδυνάμωση των γυναικών, ενώ οι UN Women και οι εταίροι τους έχουν συμβάλει στις μεταρρυθμίσεις 20 νομοθετημάτων στα Αραβικά κράτη που υποστηρίζουν την οικονομική συμμετοχή των γυναικών.

Πάνω απο 25 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση δωρητών έχουν κινητοποιηθεί από τη Σουηδία, την Ισπανία και τη Φινλανδία, συμπεριλαμβανομένων 10 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παράλληλα με τη χρηματοδότηση από την Ισλαμική Τράπεζα Ανάπτυξης.

Η ισότητα και η ενδυνάμωση των γυναικών αποτελούν οριζόντιες προτεραιότητες στο πλαίσιο του Συμφώνου για τη Μεσόγειο και αναπόσπαστο μέρος της εξωτερικής δράσης της ΕΕ στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Η εταιρική σχέση αποτελεί σαφές παράδειγμα των παγκόσμιων προσπαθειών για την επιτάχυνση της οικονομικής συμμετοχής και χειραφέτησης των γυναικών.

Η ΕΕ τοποθετεί την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών ψηλά στην ατζέντα της εξωτερικής της δράσης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.

Στηρίζει την πλήρη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή.