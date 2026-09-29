Εσθονία: Κατηγορεί την Ρωσία ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση σε αμυντική εταιρεία

Snapshot Η Εσθονία κατηγορεί τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας για την εμπρηστική επίθεση σε αμυντική εταιρεία που προμηθεύει drones στην Ουκρανία.

Η επίθεση θεωρείται σκόπιμη πράξη σαμποτάζ που συνδέεται με άλλες ρωσικές ενέργειες στην Ευρώπη.

Τρεις ύποπτοι συνελήφθησαν στη Λετονία και παραδόθηκαν στην Εσθονία για την εμπρηστική επίθεση.

Η Ρωσία αρνείται τις κατηγορίες και χαρακτηρίζει τις αναφορές ως αβάσιμες και χωρίς τεκμηρίωση.

Δυτικοί αξιωματούχοι κατηγορούν τη Ρωσία για οργανωμένα σχέδια σαμποτάζ με στόχο την αποσταθεροποίηση ευρωπαϊκών χωρών και την υπονόμευση της υποστήριξης προς την Ουκρανία. Snapshot powered by AI

Νέα καταγγελία ευρωπαϊκής χώρας για πράξη σαμποτάζ από την Ρωσία. Μετά τη Γερμανία και η Εσθονία κατηγόρησε τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας ότι έδωσαν την εντολή για την εμπρηστική επίθεση σε αμυντική εταιρεία.

Συγκεκριμένα οι αρχές της Εσθονίας ανέφεραν ότι κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στα μέσα Αυγούστου εναντίον μιας αμυντικής εταιρείας που προμηθεύει drones στην Ουκρανία ήταν πράξη σαμποτάζ από τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας της Εσθονίας δήλωσε ότι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εμπρηστική επίθεση «ήταν μια σκόπιμη και προμελετημένη πράξη που ανατέθηκε από τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας».

«Ο τρόπος δράσης της επίθεσης κατά της Milrem συνάδει με άλλες πράξεις σαμποτάζ που έχουν διαπραχθεί στην Ευρώπη για λογαριασμό της Ρωσίας. Εκτιμούμε ότι η επίθεση αποδίδεται άμεσα στη Ρωσική Ομοσπονδία», τόνισε η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας.

Ο πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κρίστεν Μάικλ έστειλε μήνυμα στη Μόσχα με δήλωση στο Χ: «Δεν θα μας εκφοβίσουν». Ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάργκους Τσάκνα δήλωσε ότι «τέτοιες ενέργειες είναι απολύτως απαράδεκτες» και ότι ο επιτετραμμένος της Ρωσίας στο Ταλίν κλήθηκε στο υπουργείο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ τόνισε ότι «τέτοιες δηλώσεις είναι αβάσιμες, απερίσκεπτες, δεν αντανακλούν καθόλου την πραγματικότητα και δεν περιέχουν καμία απολύτως τεκμηρίωση». «Δεν μπορούμε να λάβουμε σοβαρά υπόψη τέτοιες δηλώσεις, και δεν θα το κάνουμε», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Η Μόσχα έχει κατηγορηθεί από δυτικούς αξιωματούχους ότι πραγματοποιεί οργανωμένο σχέδιο σαμποτάζ με στόχο να υπονομεύσει την υποστήριξη προς την Ουκρανία και να αποσταθεροποιήσει τις ευρωπαϊκές χώρες.

Η εταιρεία προμηθεύει drones στην Ουκρανία

Τη νύχτα της 15ης Αυγούστου ξέσπασε πυρκαγιά σε κτίριο της πρωτεύουσας της Εσθονίας που χρησιμοποιεί η εταιρεία Milrem Robotics. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων BNS. Στις 17 Αυγούστου, δύο ύποπτοι συνελήφθησαν στη γειτονική Λετονία, ενώ ένας τρίτος συνελήφθη την επόμενη μέρα. Οι ύποπτοι, εκ των οποίων οι δύο έχουν υπηκοότητα Λετονίας, παραδόθηκαν στην Εσθονία.

Η Milrem έχει προμηθεύσει την Ουκρανία με μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους τύπου THeMIS. Το THeMIS (Tracked Hybrid Modular Infantry System) είναι οπλισμένο drone εδάφους που παρέχει υποστήριξη σε στρατιώτες, λειτουργώντας ως πλατφόρμα μεταφοράς, σταθμός τηλεχειριζόμενων όπλων, μονάδα ανίχνευσης και εξουδετέρωσης αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών (IED).

Το Associated Press έχει καταγράψει περίπου 200 περιστατικά σαμποτάζ και κακόβουλων ενεργειών σε όλη την Ευρώπη, για τα οποία κατηγορείται η Ρωσία, από το 2022. Συγκεκριμένα οι κατηγορίες αφορούν την οργάνωση σχεδίων για την πυρπόληση αποθηκών, την εκτόξευση drones και την απόπειρα δολοφονίας εχθρών στο εξωτερικό, καθώς και την κλοπή αμυντικής τεχνολογίας και τη διεξαγωγή κυβερνοεπιθέσεων σε κρίσιμες ευρωπαϊκές υποδομές.

Σε μια πρόσφατη υπόθεση που υποδηλώνει κλιμάκωση τέτοιων δραστηριοτήτων, η Γερμανία κατηγόρησε τη Ρωσία για απόπειρα επίθεσης στο αεροδρόμιο Λειψίας στις αρχές Αυγούστου, με τη χρήση drone, το οποίο έφερε εκρηκτικά.