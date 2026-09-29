Συνάντηση Νέστορα - Χρυσοχοΐδη: «Η Αστυνομία μας γίνεται πιο σύγχρονη και πιο αποτελεσματική»

Snapshot Η Αφροδίτη Νέστορα συναντήθηκε με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τρεις μήνες μετά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη.

Η Νέστορα ευχαρίστησε τον υπουργό και την Ελληνική Αστυνομία για την ταχεία σύλληψη των δραστών μέσα σε 11 ημέρες.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων στις τρεις επιθέσεις που σημειώθηκαν την ίδια ημέρα.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα αστυνόμευσης και παρουσιάστηκε η νέα Διεύθυνση Κοινωνικής Αστυνόμευσης για την αντιμετώπιση διαφόρων μορφών βίας.

Η Νέστορα τόνισε τον επαγγελματισμό και την αποτελεσματικότητα της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη και τη σημασία της καθημερινής παρουσίας των αστυνομικών στις γειτονιές. Snapshot powered by AI

Συνάντηση με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, είχε η δικηγόρος και πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Αφροδίτη Νέστορα, περίπου τρεις μήνες μετά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια, ενώ η ίδια τραυματίστηκε.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κ. Νέστορα ευχαρίστησε τον υπουργό για τη στήριξη που της προσέφερε μετά την επίθεση της 1ης Ιουλίου. Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς, όπως ανέφερε, μέσα σε 11 ημέρες κατάφεραν να εντοπίσουν τους δράστες και να τους οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη.

Η κ. Νέστορα ενημερώθηκε επίσης για την πορεία των ερευνών που συνεχίζονται, με στόχο να εντοπιστούν και τα υπόλοιπα άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στις τρεις επιθέσεις που σημειώθηκαν την ίδια ημέρα.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν ακόμη θέματα που αφορούν την αστυνόμευση στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης. Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και στη νέα Διεύθυνση Κοινωνικής Αστυνόμευσης, η οποία περιλαμβάνει τμήματα για την αντιμετώπιση της οικογενειακής βίας, της βίας μεταξύ ανηλίκων, αλλά και άλλων μορφών σύγχρονης βίας.

«Η Αστυνομία μας γίνεται πιο σύγχρονη, πιο αποτελεσματική, πιο επωφελής για την κοινωνία. Και αυτό είναι απαραίτητο να το νιώσουν όλοι οι πολίτες, να ξέρουν ότι έχουν καθημερινά δίπλα τους, τους αστυνομικούς. Σε κάθε περιοχή, σε κάθε γειτονιά, στα δυτικά και ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Για άλλη μια φορά θα επαναλάβω το πόσο περήφανη είμαι για τους αστυνομικούς που έχουμε, για τον επαγγελματισμό τους και την αποτελεσματικότητά τους», δήλωσε η κα Νέστορα.