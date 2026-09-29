Θεσσαλονίκη: «Μου ζητούσε €12.000 ευρώ για συνεδρίες» - Νέα καταγγελία για την κλινική που έκλεισε

Snapshot Η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη έκλεισε μετά από εισαγγελική παραγγελία και πορίσματα της Αρχής Διαφάνειας για παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος χωρίς άδεια.

Πρώην ασθενής κατήγγειλε ότι της ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για λίγες συνεδρίες και επιπλέον χρεώσεις για τη χρήση δωματίου, ενώ της ζητήθηκε να υπογράψει εξουσιοδότηση σε άγνωστο πρόσωπο για παραλαβή δωρεάν φαρμάκων.

Συγγενείς ασθενών και πολίτες εκφράζουν ανησυχία για την τύχη των ασθενών μετά την αναστολή λειτουργίας και το επικείμενο σφράγισμα της κλινικής.

Η εισαγγελική έρευνα εστιάζει σε πιθανά λάθη και παραλείψεις κατά τους ελέγχους της Περιφέρειας και στην παράνομη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος, καλώντας σε καταθέσεις τους υπευθύνους της κλινικής και αρμόδιους φορείς.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουγαν ασθενείς να φωνάζουν και να κλαίνε από την κλινική, εκφράζοντας φόβους για κακομεταχείριση των νοσηλευόμενων. Snapshot powered by AI

Τελειωμό δεν έχουν οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία μπήκε λουκέτο ύστερα από εισαγγελική παραγγελία για έλεγχο, μετά το πόρισμα της Αρχής Διαφάνειας.

Νωρίτερα, επιδόθηκε στην κλινική η απόφαση για την αναστολή της άδειας λειτουργίας της, ενώ της δόθηκε προθεσμία 15 ημερών για την εκκένωση και τη σφράγισή της.

Την ίδια στιγμή, μια ακόμη καταγγελία έρχεται στο φως για την κλινική, που φέρεται να λειτουργούσε παράνομα πλήρως εξοπλισμένο Ογκολογικό Τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Από νωρίς το πρωί, συγγενείς ασθενών και πολίτες έχουν συγκεντρωθεί έξω από την κλινική, με αρκετούς να εκφράζουν την αγωνία τους για την τύχη των δικών τους ανθρώπων μετά το επικείμενο σφράγισμα.

«Μου ζητούσε 12.000 ευρώ για συνεδρίες»

Σοκ προκαλεί η καταγγελία πρώην ασθενούς, η οποία πάσχει από καρκίνο και περιέγραψε την εμπειρία της στην ιδιωτική κλινική.

Όπως καταγγέλλει, γιατρός της ζήτησε 12.000 ευρώ για μόλις τρεις ή τέσσερις συνεδρίες μέσα σε έναν χρόνο, ενώ παράλληλα της χρέωνε επιπλέον 300 ευρώ για κάθε νοσηλεία, ως κόστος χρήσης δωματίου.

Η ίδια υποστηρίζει ακόμη ότι της ζητήθηκε να υπογράψει εξουσιοδότηση σε πρόσωπο που δεν γνώριζε, προκειμένου εκείνο να παραλαμβάνει στο όνομά της τα φάρμακά της, τα οποία χορηγούνται δωρεάν από την Πολιτεία στους ασθενείς. Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο γιατρός τής ζητούσε να καταβάλει η ίδια το κόστος τους.

«Όλα αυτά που μου έλεγε ήταν τερατώδη. Δηλαδή τι έπρεπε να κάνω, να πουλήσω νεφρό; Συνταξιούχοι άνθρωποι είμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η γυναίκα, όπως περιγράφει, αντιλήφθηκε εγκαίρως την κατάσταση και αποφάσισε να αποχωρήσει, έχοντας καταβάλει μόνο το ποσό για την πρώτη επίσκεψη. Στη συνέχεια απευθύνθηκε στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο», όπου συνεχίζει τη θεραπεία της για δεύτερο χρόνο.

Η ίδια διευκρίνισε, πάντως, ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υποβάλει επίσημη καταγγελία για όσα περιέγραψε.

«Άκουγα ανθρώπους να κλαίνε και να φωνάζουν»

Μία ακόμη γυναίκα, η οποία κατοικεί σε διπλανή πολυκατοικία και είχε οπτική επαφή από το μπαλκόνι της με ορισμένα δωμάτια της κλινικής, περιέγραψε όσα, όπως λέει, άκουγε από το εσωτερικό του κτιρίου.

«Άκουγα πολλούς που φώναζαν εκεί μέσα», ανέφερε, προσθέτοντας πως έλεγε στις κόρες της: «Μη με πάτε εκεί μέσα, προτιμώ να πεθάνω παρά να πάω εκεί».

Η ίδια περιέγραψε ότι άκουγε ανθρώπους να κλαίνε και να φωνάζουν, γεγονός που, όπως είπε, την είχε επηρεάσει έντονα.

«Έλεγα στις κόρες μου αυτά που άκουγα εκεί μέσα, άτομα να κλαίνε και να τσιρίζουν. Αυτό με πονούσε πάρα πολύ. Δεν του φερόταν καλά εκεί μέσα. Άκουγα από ανοιχτό παράθυρο φωνές και είπα “Παναγία μου, πού ήρθα και νοίκιασα σπίτι, να ακούω εγώ αυτές τις φωνές”. Η ψυχή μου ματώνει, δεν μπορώ. Όλοι φτάνουμε σε αυτή την ηλικία και δεν μπορώ, με πονάει πάρα πολύ», είπε.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι σε κάποιες περιπτώσεις άκουγε ασθενείς να φωνάζουν: «Γιατί μας βασανίζετε;».

Η εισαγγελική έρευνα

Την ίδια ώρα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης έχει παραγγείλει τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί με τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στην κλινική.

Στο πλαίσιο της έρευνας, ο εισαγγελέας ζήτησε να καταθέσει εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, προκειμένου να παρουσιάσει τα ευρήματα των ελέγχων σχετικά με τη λειτουργία της κλινικής.

Παράλληλα, ζητήθηκε να καταθέσουν ανωμοτί, ως ύποπτοι, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τον έκτακτο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε το 2025. Ειδικότερα, καλούνται να εξηγήσουν γιατί δεν καταγράφηκε η ύπαρξη πλήρως εξοπλισμένου Ογκολογικού Τμήματος χωρίς την απαιτούμενη άδεια και υποδομή.

Στο στόχαστρο της εισαγγελικής έρευνας βρίσκεται και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας, ο οποίος καλείται επίσης να καταθέσει ανωμοτί ως ύποπτος και να εξηγήσει γιατί δεν προχώρησε η οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής, παρά το γεγονός ότι υπήρχε σχετική εισήγηση της Επιτροπής από τις αρχές του 2026.

Παράλληλα, ο εισαγγελέας ζητά να διερευνηθεί και το καταστατικό λειτουργίας της κλινικής κατά την επίμαχη περίοδο.

Τέλος, ανωμοτί ως ύποπτοι καλούνται να καταθέσουν τόσο ο υπεύθυνος λειτουργίας της κλινικής όσο και ο ιδιώτης πνευμονολόγος γιατρός, υπό τον έλεγχο του οποίου βρισκόταν το Ογκολογικό Τμήμα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τον τρόπο λειτουργίας του.

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