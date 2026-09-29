Κύπρος: «Γαλανόλευκα φτερά» πάνω από τη Λευκωσία - Τα δύο F-16 Viper σκίζουν τους αιθέρες

Snapshot Δύο μαχητικά F-16 Viper πραγματοποίησαν δοκιμαστικές διελεύσεις πάνω από τη Λευκωσία στις 29 Σεπτεμβρίου 2026.

Η πτήση των F-16 εντάσσεται στις προετοιμασίες για τη στρατιωτική παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου, ημέρα εορτασμού της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τα F-16 Viper θεωρούνται από τα πιο σύγχρονα μαχητικά της Ελλάδας, με προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα και ραντάρ AESA.

Τα ελληνικά μαχητικά θα συμμετάσχουν ενεργά στους εναέριους σχηματισμούς κατά την παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου στη Λευκωσία. Snapshot powered by AI

Ζεύγος ελληνικών μαχητικών F-16 Viper έσκισε τον ουρανό της ελεύθερης Λευκωσίας το πρωί της Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου 2026.

Τα δύο αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας έκαναν αισθητή την παρουσία τους λίγο μετά τις 11:20. Η πτήση τους εντάσσεται στις δοκιμές για τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία τιμά την επέτειο της ανακήρυξης της Ανεξαρτησίας της.

Οι κάτοικοι της πρωτεύουσας της Μεγαλονήσου παρακολούθησαν τις διελεύσεις των μαχητικών, καταγράφοντας με τα κινητά τους τηλεφωνήματα και βίντεο από τις πτήσεις πάνω από τον αστικό ιστό.

Τα F-16 Viper συγκαταλέγονται στα πιο σύγχρονα μαχητικά που διαθέτει στο οπλοστάσιό της η Ελλάδα, καθώς ενσωματώνουν προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα και ραντάρ τεχνολογίας AESA.

Όπως ανακοινώθηκε, τα ελληνικά φτερά θα δώσουν και φέτος το «παρών» στους εορτασμούς της Μεγαλονήσου, συμμετέχοντας ενεργά στους εναέριους σχηματισμούς που θα πετάξουν πάνω από τον χώρο της παρέλασης την Πέμπτη.

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