Κωνσταντίνος Καρέτσας: Από το «μη βάζεις άλλα γκολ» στη μεγάλη βραδιά απέναντι στη Γερμανία

Snapshot Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, σε ηλικία 18 ετών, είχε καθοριστική παρουσία στην ιστορική νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας με 1-0 στο Άουγκσμπουργκ.

Από μικρός ο πατέρας του του δίδαξε να μην εστιάζει μόνο στο σκοράρισμα, αλλά και στη συνεργασία με τους συμπαίκτες, διαμορφώνοντας έτσι το δημιουργικό του παιχνίδι.

Ο Καρέτσας έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στα 15 με τη Γιονγκ Γκενκ και το 2026 μετακινήθηκε στη Μπορούσια Ντόρτμουντ με συμβόλαιο έως το 2031.

Παρά τη γέννησή του και την αρχική συμμετοχή του στις βελγικές μικρές εθνικές ομάδες, επέλεξε να αγωνιστεί για την Ελλάδα, όπου έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Ανδρών.

Η οικογένεια του Καρέτσα διατήρησε την ελληνική ταυτότητα και ισορροπία μεταξύ ποδοσφαίρου και καθημερινότητας, προωθώντας την ευχαρίστηση του παιδιού για το άθλημα χωρίς υπερβολική πίεση. Snapshot powered by AI

Μερικές φορές, για να μάθει ένα παιδί να παίζει ποδόσφαιρο, χρειάζεται να του πεις να σουτάρει. Στην περίπτωση του Κωνσταντίνου Καρέτσα χρειάστηκε κάποτε να του πει ο πατέρας του να κάνει ακριβώς το αντίθετο.

Η ιστορία έγινε γνωστή ξανά μέσα από δημοσίευμα της γερμανικής BILD, λίγες ώρες μετά την ιστορική νίκη της Ελλάδας με 1-0 επί της Γερμανίας στο Άουγκσμπουργκ. Άλλωστε όλα τα γερμανικά ΜΜΕ αλλά και εξέχουσε προσωπικότητες αποθέωσαν τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Ο 18χρονος Καρέτσας είχε μόλις ολοκληρώσει 90 λεπτά απέναντι στη γερμανική εθνική ομάδα, έχοντας αφήσει το δικό του αποτύπωμα με την τεχνική και τις ατομικές του ενέργειες.

Η BILD αποκάλυψε μια ιστορία από τα πρώτα χρόνια του, όταν ο πατέρας του, Βάιος, ήταν παράλληλα προπονητής του. Ο μικρός Κωνσταντίνος ήταν τόσο παραγωγικός στο σκοράρισμα, ώστε, σύμφωνα με την αφήγηση του πατέρα του, σε μία σεζόν είχε φτάσει τα 200 γκολ.

Κάπου εκεί ήρθε μια ασυνήθιστη προπονητική εντολή.

Στο ημίχρονο ενός αγώνα, ο Βάιος Καρέτσας του ζήτησε να σταματήσει να σκοράρει και να αρχίσει να ψάχνει περισσότερο τους συμπαίκτες του. Όχι επειδή δεν μπορούσε να βάλει κι άλλα γκολ, αλλά επειδή ο πατέρας του ήθελε να του μάθει από μικρό ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι ατομικό άθλημα.

Η ίδια ιστορία έχει καταγραφεί και σε συνέντευξη του Βάιου Καρέτσα, ο οποίος έχει περιγράψει τον γιο του ως παιδί με ιδιαίτερη τεχνική, αντίληψη και φυσική ροπή προς το γκολ.

Σήμερα, αρκετά χρόνια αργότερα, αυτή η λεπτομέρεια αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον. Γιατί ο Καρέτσας δεν είναι μόνο ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να περάσει τον αντίπαλό του με την μπάλα στα πόδια. Είναι ένας παίκτης που ψάχνει την πάσα, τον συνδυασμό και τη δημιουργία.

Και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που τον έφεραν μέχρι την Ντόρτμουντ.

Από τη Γκενκ στη μεγάλη σκηνή

Ο Καρέτσας γεννήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2007 στη Γκενκ του Βελγίου. Εκεί ξεκίνησε και τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο, στις ακαδημίες της Γκενκ.

Σε ηλικία 12 ετών μετακινήθηκε στην Άντερλεχτ, όμως η παραμονή του στις Βρυξέλλες δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμενε κανείς. Η απόσταση από την οικογένεια και οι δυσκολίες προσαρμογής έπαιξαν τον ρόλο τους και ο νεαρός ποδοσφαιριστής επέστρεψε στη Γκενκ.

Εκεί άρχισε η πραγματική του εκτόξευση.

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία καταγράφει ότι έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο σε ηλικία μόλις 15 ετών με τη Γιονγκ Γκενκ, στη δεύτερη κατηγορία του βελγικού ποδοσφαίρου, στην έναρξη της σεζόν 2023-24. Οι εμφανίσεις του τον οδήγησαν σύντομα στην πρώτη ομάδα.

Τον Μάιο του 2024 ήρθε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Γκενκ. Από εκεί και μετά, ο Καρέτσας άρχισε να αντιμετωπίζεται όχι απλώς ως ένα ταλαντούχο παιδί των ακαδημιών, αλλά ως ποδοσφαιριστής με προοπτική να πρωταγωνιστήσει στο υψηλότερο επίπεδο.

Η εξέλιξή του τον έφερε τελικά το καλοκαίρι του 2026 στη Μπορούσια Ντόρτμουντ, όπου υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031.

Μια οικογένεια με ελληνικές ρίζες

Πίσω από τον ποδοσφαιριστή υπάρχει μια οικογενειακή ιστορία που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια του γηπέδου.

Η οικογένεια Καρέτσα κατάγεται από το Δημητρίτσι Σερρών. Ο προπάππους του Κωνσταντίνου μετανάστευσε στο Βέλγιο το 1970, όπως έχει καταγράψει η Καθημερινή, αναζητώντας εργασία στα ανθρακωρυχεία της περιοχής του Λιμβούργου.

Ο ίδιος ο Βάιος Καρέτσας μεγάλωσε στο Βέλγιο και έζησε επίσης ποδοσφαιρικά όνειρα. Ως νεαρός έφτασε κοντά σε επαγγελματική καριέρα στην Ελλάδα, όμως τελικά επέστρεψε στο Βέλγιο, όπου συνέχισε να συνδυάζει την εργασία του με το ποδόσφαιρο. Βελγικό δημοσίευμα έχει καταγράψει ότι είχε περάσει από ομάδες της περιοχής του Λιμβούργου και ότι ως νεαρός είχε δοκιμαστεί ακόμη και σε διαδικασία επιλογής που συνδεόταν με την ΑΕΚ.

Το ποδόσφαιρο, επομένως, πέρασε από γενιά σε γενιά.

Μαζί του πέρασε και η Ελλάδα.

«Αν πρέπει να επιλέξω, θα διαλέξω την Ελλάδα»

Ο Καρέτσας είχε δικαίωμα να αγωνιστεί με το Βέλγιο, καθώς γεννήθηκε και μεγάλωσε εκεί και είχε φορέσει τη φανέλα των βελγικών μικρών εθνικών ομάδων. Τελικά επέλεξε την Ελλάδα.

Η απόφαση δεν ήταν αποτέλεσμα μιας απλής ποδοσφαιρικής επιλογής. Ο ίδιος έχει μιλήσει για τη σχέση του με την ελληνική καταγωγή του, ενώ ο πατέρας του έχει περιγράψει την επιλογή ως κάτι που ήρθε φυσικά για τον γιο του. Η οικογένεια, όπως έχει πει ο Βάιος Καρέτσας, μεγάλωσε τα παιδιά της με έντονη ελληνική ταυτότητα.

Η ΕΠΟ τον κάλεσε για πρώτη φορά στην Εθνική Ανδρών τον Μάρτιο του 2025, για τα παιχνίδια των play-offs του Nations League με τη Σκωτία.

Στη δεύτερη συμμετοχή του, στις 23 Μαρτίου 2025, πέτυχε γκολ στο Χάμπντεν Παρκ στη νίκη της Ελλάδας με 3-0. Ήταν μόλις 17 ετών, 4 μηνών και 4 ημερών και έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Ανδρών. Το ρεκόρ επιβεβαιώνεται από τα επίσημα στοιχεία της ΕΠΟ.

Το παιδί που πήγαινε σχολείο μετά τις μεγάλες βραδιές

Η οικογένεια Καρέτσα έχει προσπαθήσει από την αρχή να κρατήσει την καθημερινότητα του Κωνσταντίνου μακριά από τον θόρυβο που δημιουργεί η δημοσιότητα.

Μετά τη μεγάλη εμφάνιση στη Σκωτία, ο πατέρας του είχε δώσει μια χαρακτηριστική εικόνα: όσο και αν άλλαζαν τα δεδομένα γύρω από τον γιο του, την επόμενη ημέρα υπήρχε σχολείο.

Η προσέγγιση αυτή δεν ήταν τυχαία. Ο Βάιος Καρέτσας έχει υποστηρίξει δημόσια ότι το σημαντικότερο είναι ο Κωνσταντίνος να εξακολουθεί να απολαμβάνει το ποδόσφαιρο και να μην παρασύρεται από την εξωτερική πίεση.

Ίσως αυτό εξηγεί και μια από τις πιο χαρακτηριστικές ιστορίες που συνοδεύουν την οικογένεια: την αγάπη της για τον ΠΑΟΚ.

Ο Βάιος Καρέτσας έχει μιλήσει για την ιδιαίτερη σχέση της οικογένειας με τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης και για το πόσο έντονα μεταφέρθηκε αυτή η σχέση στον Κωνσταντίνο. Η αγάπη αυτή δεν έμεινε μόνο στα λόγια. Η οικογένεια έχει πραγματοποιήσει ταξίδια για να παρακολουθήσει τον ΠΑΟΚ, ακόμη και σε περιόδους που ο νεαρός Κωνσταντίνος είχε την επόμενη ημέρα σχολείο και προπονητικές υποχρεώσεις.

Και μετά ήρθε η Ντόρτμουντ

Το καλοκαίρι του 2026 η Γκενκ έγινε πλέον παρελθόν. Η Ντόρτμουντ επένδυσε στον 18χρονο Έλληνα και τον ενέταξε στο ρόστερ της. Η γερμανική ομάδα τον παρουσίασε ως έναν δημιουργικό ποδοσφαιριστή με τεχνική κατάρτιση, ταχύτητα σκέψης και ικανότητα να κινείται σε μικρούς χώρους.

Το νέο κεφάλαιο ξεκίνησε σχεδόν αμέσως.

Και λίγες εβδομάδες αργότερα ο Καρέτσας βρέθηκε μπροστά σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που θα μπορούσε να του προσφέρει το νέο του ποδοσφαιρικό περιβάλλον: να αντιμετωπίσει την ίδια τη Γερμανία με την Εθνική Ελλάδας.

Η βραδιά του Άουγκσμπουργκ

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2026, η Ελλάδα έγραψε ιστορία. Στην WWK Arena του Άουγκσμπουργκ νίκησε τη Γερμανία με 1-0, χάρη στο γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό. Ήταν η πρώτη νίκη της Ελλάδας απέναντι Ο Καρέτσας ήταν βασικός και έμεινε στο γήπεδο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Στο έβδομο λεπτό είχε την πρώτη σημαντική ελληνική ευκαιρία, με αριστερό σουτ που πέρασε πάνω από την εστία. Στη συνέχεια προσπάθησε επανειλημμένα να δημιουργήσει ρήγματα στην άμυνα των Γερμανών με τις ντρίμπλες και τις κινήσεις του στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Η ίδια η Ντόρτμουντ στάθηκε ιδιαίτερα στην παρουσία του, χαρακτηρίζοντάς τον έναν από τους πιο εμφανείς παίκτες της Ελλάδας στο ιστορικό 1-0.

Δεν σκόραρε. Δεν έδωσε την ασίστ στο γκολ. Έκανε όμως κάτι που ταιριάζει απόλυτα στην ιστορία του: προσπάθησε να δημιουργήσει.

Και σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές φάσεις της αναμέτρησης, πέρασε την μπάλα ανάμεσα από τα πόδια του αντιπάλου του με μια ενέργεια που έκανε τον γύρο των social media και σχολιάστηκε ακόμη και από τον επίσημο λογαριασμό της UEFA.

Ο Κουρμπέλης ήταν εκείνος που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Η Ελλάδα ήταν εκείνη που πήρε τη νίκη. Ο Καρέτσας, όμως, στα 18 του, ήταν ένας από τους παίκτες που έδωσαν στην εμφάνιση της «γαλανόλευκης» το διαφορετικό στοιχείο.

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