«Χορεύοντας συρτάκι με έναν Γερμανό»: Αποθεώνουν μέχρι και οι Γερμανοί τον Καρέτσα στα social media

Στον αγώνα Nations League εναντίον της Γερμανίας, ο Καρέτσας ξεχώρισε με μια εντυπωσιακή ντρίμπλα που χαρακτηρίστηκε από τους Γερμανούς ως «χορός συρτάκι»

Μιχάλης Παπαδάκος

«Χορεύοντας συρτάκι με έναν Γερμανό»: Αποθεώνουν μέχρι και οι Γερμανοί τον Καρέτσα στα social media
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  • Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας εντυπωσίασε το γερμανικό κοινό με τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες ως παίκτης της Μπορούσια Ντόρτμουντ.
  • Στον αγώνα Nations League εναντίον της Γερμανίας, ο Καρέτσας ξεχώρισε με μια εντυπωσιακή ντρίμπλα που χαρακτηρίστηκε από τους Γερμανούς ως «χορός συρτάκι».
  • Η Ελλάδα κέρδισε τη Γερμανία 1-0, με τον Καρέτσα να αποτελεί σημαντικό παράγοντα της νίκης.
  • Ο Μπαστιάν Σβαϊνστάιγκερ κριτίκαρε τη γερμανική ομάδα μετά την ήττα και επαίνεσε την ελληνική, αναφέροντας τους Καρέτσα, Τζόλη και Παυλίδη ως παίκτες που κάνουν τη διαφορά.
  • Ο Σβαϊνστάιγκερ εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Γιούργκεν Κλοπ θα καταφέρει να ξαναχτίσει μια ισχυρή γερμανική ομάδα.
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Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, εδώ και λίγες εβδομάδες φορά τα κιτρινόμαυρα της Μπορούσια κι έχει γίνει κάτοικος Ντόρτμουντ, χαρίζοντας αφειδώς στο γερμανικό φιλοθεάμον κοινό τις ποδοσφαιρικές του αρετές.

Αυτές, τις κατέθεσε και χθες, στο χορτάρι του WWK Arena στο Άουγκσμπουργκ αναγκάζοντας τους Γερμανούς να υποκλιθούν για άλλη μια φορά στο ταλέντο του.

Ο βραχύσωμος μέσος ήταν από τους διακριθέντες στον αγώνα με τα «πάντσερ» στην ιστορική νίκη της «γαλανόλευκης» με 1-0 για το Nations League, και χάρισε κι ένα μοναδικό highlight, το οποίο οι Γερμανοί το «βάφτισαν» συρτάκι.

Ο παίκτης της Ντόρτμοντ σαν άλλος Μέσι, όπως γράφει κάποιος χρήστης, κάνει μία ντρίμπλα κάτω από τα πόδια του Τζόναθαν Μπούρκαρντ, ο οποίος... ζαλίστηκε από την ποδιά του νεαρού άσου της «γαλανόλευκης» χαρίζοντας ένα στιγμιότυπο που θα παίζει για καιρό στα social media.

Σ' ένα από τα σχόλια που συνοδεύουν τα αναρίθμητα βίντεο με την ντρίμπλα του Καρέτσα γράφει «πρώτη φορά βλέπω Γερμανό να χορεύει ζεϊμπέκικο»,

ενώ ένας άλλος χρήστης του X έγραψε «χορεύοντας συρτάκι αλά Καρέτσας».

Σβαϊνστάιγκερ: «Εμείς δεν έχουμε Καρέτσα, Παυλίδη και Τζόλη»

Ο παλαίμαχος άσος της εθνικής ομάδας της Γερμανίας, Μπαστιάν Σβαϊνστάιγκερ μετά την απρόσμενη ήττα της ομάδας του από τη «γαλανόλευκη» άσκησε σκληρή κριτική στην Νατσιοναλμανσάφτ, αποθεώνοντας παράλληλα την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

«Δεν είμαστε πια κορυφαία ομάδα. Είμαστε τώρα απλώς μια μεσαία ομάδα. Δεν έχουμε πλέον παίκτες που κάνουν τη διαφορά. Ακόμα και η Ελλάδα έχει τον Καρέτσα, τον Τζόλη, τον Παυλίδη, για μένα αυτοί είναι παίκτες που κάνουν τη διαφορά.

Ελπίζω ο Γιούργκεν Κλοπ να καταφέρει να χτίσει μια ομάδα που μπορεί να παίξει το ποδόσφαιρο του Κλοπ», είπε χαρακτηριστικά.

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