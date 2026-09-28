Εθνική Ελλάδας: Η δύσκολη συνέχεια στο Nations League με Ολλανδία και Γερμανία - Αναλυτικό πρόγραμμα

Η Εθνική ομάδα επιστρέφει στη χώρα μας με έξι βαθμούς στις αποσκευές της και είναι πρώτη στον όμιλό της, ωστόσο ακολουθεί απαιτητική και δύσκολη συνέχεια 

Χρήστος Χριστοφιλόπουλος

Εθνική Ελλάδας: Η δύσκολη συνέχεια στο Nations League με Ολλανδία και Γερμανία - Αναλυτικό πρόγραμμα
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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Η Εθνική Ελλάδας ξεκίνησε με το «δεξί» τις υποχρεώσεις της στη League A του Nations League, αφού κατάφερε με γκολ στο 90' του Τάσου Δουβίκα να φύγει από το Βελιγράδι με το «διπλό» νικώντας την Σερβία με 1-2.

Η συνέχεια ήταν εξίσου ενθαρρυντική καθώς το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στη δεύτερη αγωνιστική έκανε το «ριφιφί» και άλωσε το Άουγκσμπουργκ και την WWK Arena παίρνοντας τη δεύτερη εκτός έδρας νίκη της με το 0-1 απέναντι στη Γερμανία

Έτσι, η Εθνική μας ομάδα ξεκινά την τρίτη αγωνιστική στον Β’ Όμιλο της League A του Nations League, ούσα πρώτη με έξι βαθμούς και ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία, ωστόσο τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα, αφού έπεται δύσκολη συνέχεια.

Η δύσκολη συνέχεια

Η συγκεκριμένη διακοπή των Εθνικών ομάδων είναι μεγαλύτερη απ' ότι συνήθως και οι ομάδες καλούνται να δώσουν τέσσερις αγώνες. Επομένως, οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς συνεχίζονται, ωστόσο επί Ελληνικού εδάφους με τους διεθνείς να καλούνται να δώσουν δύο αγώνες στη Θεσσαλονίκη και στο στάδιο της Τόυμπας.

Η Εθνική υποδέχεται αρχικά την ερχόμενη Πέμπτη (01/10, 21:45) την Ολλανδία και στη συνέχεια θα κοντραριστεί εκ νέου με τη Γερμανία το βράδυ της Κυριακής (04/10, 21:45). Έτσι, οι ποδοσφαιριστές του Γιοβάνοβιτς έχουν μπροστά τους δύο ιδιαίτερα απαιτητικά ματς σε λίγες μόλις ημέρες απέναντι σε δύο από τις καλύτερες εθνικές στην Ευρώπη.

Στόχος φυσικά είναι το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα της Εθνικής στη League A του Nations League, ωστόσο και η τρίτη θέση στον όμιλο τη βολεύει ιδιαίτερα και της ανοίγει το δρόμο για το EURO 2028.

Πως η τρίτη θέση οδηγεί στο Euro

H UEFA γνώριζε πολύ καλά πως οι Εθνικές αντιμετώπιζαν το Nations League ως «φιλικά με αίγλη» και όχι ως μια διοργάνωση μείζονος σημασίας και έτσι αποφάσισε να συνδέσει άμεσα την πορεία των ομάδων σε αυτή, με το επερχόμενο Euro στα γήπεδα της Αγγλίας, Βόρειας Ιρλανδίας, Ουαλίας και Σκωτίας.

Επομένως, οι ομάδες των τεσσάρων ομίλων της League A, που θα τερματίσουν στις θέσεις 1 έως 3, δεν γλυτώνουν απλώς τον άμεσο υποβιβασμό. Σύμφωνα με το νέο σύστημα, οι δύο χειρότεροι τέταρτοι υποβιβάζονται απευθείας, ενώ οι άλλοι δύο παίζουν μπαράζ. Αν η Εθνική καταφέρει να τερματίσει στην 3η θέση εξασφαλίζει πως στις 6 Δεκεμβρίου του 2026 στο Μπέλφαστ, στην κλήρωση για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2028, θα βρίσκεται στο Pot 1.

Επομένως, θα καταφέρει με αυτόν τον τρόπο να είναι η ισχυρή ομάδα του ομίλου της και να αποφύγει πολλά Ευρωπαϊκά «μεγαθήρια» όπως είναι η Αγγλία, η Ισπανία, η Γαλλία κ.α.

Ο στόχος όλων στην Εθνική μας είναι αδιαμφισβήτητα το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στον όμιλο του Nations League, ωστόσο δεν πρέπει να λησμονούμε πως και η 3η θέση αυτή την φορά θα έχει την... τιμητική της.

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