Γερμανία - Ελλάδα: Live η αναμέτρηση της Εθνικής μας για το Nations League

H Εθνική μας Ελλάδα με την αυτοπεποίθηση στα ύψη μετά το διπλό στο Βελιγράδι απέναντι στη Σερβία, αντιμετωπίζει τη Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ στο Άουγκσμπουργκ στο πιο δύσκολο τεστ της για τη League A του Nations League.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε δύο αλλαγές σε σχέση με το ματς στη Σερβία, με τις θέσεις των Κουρμπέλη και Κωστούλα να παίρνουν οι Ανδρούτσος και Τετέι.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Τζολάκης, με τους Βαγιαννίδη, Μαυροπάνο, Ρέτσο και Τσιμίκα στην άμυνα. Στον άξονα οι Ανδρούτσος και Ζαφείρης, με τους Καρέτσα, Τζόλη και Τετέι πίσω από τον Παυλίδη.

Αναλυτικά η ενδεκάδα

Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ζαφείρης, Καρέτσας, Τζόλης, Τετέι, Παυλίδης.

Στον πάγκο είναι οι: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Ντόη, Κουρμπέλης, Μασούρας, Ιωαννίδης, Δουβίκας, Κωστούλας, Σάλιακας, Μιχαηλίδης, Κυριακόπουλος, Μουζακίτης.

Γερμανία (Γιούργκεν Κλοπ): Nίμπελ, Βάγκνομαν, Τα, Μπίσεκ, Μπράουν, Ενμέτσα, Κίμιχ, Αντεγέμι, Κοντέ, Σέντε, Εμπνουταλίμπ.