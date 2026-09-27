Ρομπέρτο Κάρλος: «Έχασα το 99% της περιουσίας μου»

Snapshot Ο Ρομπέρτο Κάρλος έχασε το 99% της περιουσίας του λόγω προβλημάτων με πρώην μάνατζερ και οικογενειακών ζητημάτων.

Η απώλεια της περιουσίας του προέκυψε ξαφνικά, όταν έλαβε απρόσμενα έγγραφα που αποκάλυπταν την κατάσταση των οικονομικών του.

Παρά την προετοιμασία του για τη ζωή μετά την καριέρα του, με άδεια αθλητικού διευθυντή και συνεργασίες, αντιμετώπισε σοβαρά προσωπικά και επαγγελματικά προβλήματα.

Ο Κάρλος θέλει να μοιραστεί την εμπειρία του για να βοηθήσει νεότερους ποδοσφαιριστές να αποφύγουν παρόμοια λάθη. Snapshot powered by AI

Ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου Ρομπέρτο Κάρλος προχώρησε σε μια εντυπωσιακή αποκάλυψη για τη ζωή του.

Ο Βραζιλιάνος, που θεωρείται ένας από τους κορυφαίους αριστερούς μπακ όλων των εποχών, μίλησε για μια από τις πιο δύσκολες στιγμές που βίωσε μετά την ποδοσφαιρική του καριέρα.

Ο Κάρλος, ο οποίος έγραψε ιστορία με τη Ρεάλ Μαδρίτης και την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, αποκάλυψε πώς έχασε σχεδόν όλα τα χρήματα που είχε κερδίσει από το ποδόσφαιρο.

Ο 53χρονος πρώην ποδοσφαιριστής δήλωσε:

«Ένα βράδυ Πέμπτης πήγα για ύπνο τα μεσάνυχτα και την Παρασκευή έλαβα έναν σωρό έγγραφα, για την ύπαρξη των οποίων δεν γνώριζα καν. Τότε ήταν που έχασα όλη την περιουσία μου. Αντιμετώπισα προβλήματα με ανθρώπους που άδειασαν τον λογαριασμό μου. Εξαιτίας προβλημάτων με μάνατζερ και οικογενειακών ζητημάτων έχασα το 99% όλων όσων είχα κερδίσει από το ποδόσφαιρο».

Στη συνέχεια εξήγησε ότι είχε φροντίσει από νωρίς να προετοιμαστεί για τη ζωή μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση.

«Πάντα σκεφτόμουν τη ζωή μετά την καριέρα μου. Για μένα αυτό σήμαινε να αφήσω μια κληρονομιά ως ποδοσφαιριστής και να χτίσω την εικόνα μου. Όταν αποφάσισα να αποσυρθώ, είχα ήδη άδεια αθλητικού διευθυντή και συνεργαζόμουν με πολλές εταιρείες».

Ωστόσο, όπως ανέφερε, στη συνέχεια βρέθηκε αντιμέτωπος με σοβαρά προσωπικά και επαγγελματικά προβλήματα.

«Μετά αντιμετώπισα ένα σοβαρό πρόβλημα με τον πρώην μάνατζέρ μου και ένα πολύ σοβαρό οικογενειακό ζήτημα. Σήμερα θέλω να μοιράζομαι όλα τα αρνητικά που συνέβησαν στη ζωή μου με τους νεότερους ποδοσφαιριστές, ώστε να μην κάνουν τα ίδια λάθη που έκανα εγώ», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης