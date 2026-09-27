Επιδόματα: Ποια πληρώνονται από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ την ερχόμενη εβδομάδα

Snapshot Από 28 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου θα καταβληθούν συνολικά 1,208 δισ. ευρώ σε 1.745.730 δικαιούχους από eΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ.

Στις 29 Σεπτεμβρίου ο eΕΦΚΑ θα καταβάλει 1,123 δισ. ευρώ σε 1.649.038 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Οκτωβρίου.

Στις 30 Σεπτεμβρίου ο eΕΦΚΑ θα καταβάλει 2,5 εκατ. ευρώ σε 7.000 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων και 2,5 εκατ. ευρώ σε 1.600 δικαιούχους για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών.

Από 28 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου ο eΕΦΚΑ θα καταβάλει 15 εκατ. ευρώ σε 1.100 δικαιούχους για εφάπαξ.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 32 εκατ. ευρώ σε 53.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας, 12 εκατ. ευρώ σε 14.000 μητέρες για άδεια μητρότητας και 21 εκατ. ευρώ σε 20.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης. Snapshot powered by AI

Κατά την περίοδο 28 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 1.208.786.298,6 ευρώ σε 1.745.73 δικαιούχους επιδομάτων, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 29 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 1.123.486.298,60 ευρώ σε 1.649.038 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου.

θα καταβληθούν 1.123.486.298,60 ευρώ σε 1.649.038 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 7.000 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Οκτωβρίου του ν. 4778/2021.

θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 7.000 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Οκτωβρίου του ν. 4778/2021. Στις 2 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 300.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.

θα καταβληθούν 300.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ. Από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 15.000.000ευρώ σε1.100δικαιούχουςσε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

έως τις θα καταβληθούν 15.000.000ευρώ σε1.100δικαιούχουςσε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 1.600 δικαιούχους για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών μη μισθωτών.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

• 32.000.000 ευρώ σε 53.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

• 12.000.000 ευρώ σε 14.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

• 21.000.000ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

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