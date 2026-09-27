Σαντορίνη: Πέθανε 68χρονος επιβάτης κρουαζιερόπλοιου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού

Snapshot Ένας 68χρονος Βρετανός επιβάτης κρουαζιερόπλοιου απεβίωσε κατά τη διάρκεια του πλου από το λιμάνι του Κάντιθ προς Θήρα.

Το πλοίο κατέπλευσε στη Θήρα, όπου ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού.

Η Λιμενική Αρχή Θήρας διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.

Η σορός μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά για νεκροψία. Snapshot powered by AI

Το απόγευμα της Παρασκευής, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σαντορίνης από τον ναυτικό πράκτορα κρουαζιερόπλοιου σημαίας Bermuda, ότι ένας 68χρονος αλλοδαπός επιβάτης (υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου) απεβίωσε εντός του πλοίου κατά τη διάρκεια του πλου από το λιμάνι του Κάντιθ της Ισπανίας για Θήρα.

Το πλοίο κατέπλευσε πρωινές ώρες σήμερα και ο 68χρονος μεταφέρθηκε με επιβατηγό – λάντζα στον λιμένα «ΑΘΗΝΙΟΣ» ν. Θήρας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας. Από το Λιμεναρχείο Θήρας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η μεταφορά της σορού στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

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