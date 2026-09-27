Τραμπ σε δημοσιογράφο του MS Now: «Κάνε ησυχία» εν μέσω ερωτήσεων για τον αποκλεισμό ΜΜΕ - Το βίντεο

Snapshot Ο Λευκόςίκος απαγόρευσε στο CNN και το MS Now να καλύψουν προεδρικέςκινήσεις, επιτείνοντας την ένταση με τα μέσα ενημέρωσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τα συγκεκριμένα μέσα για «fake news» και ζήτησε από δημοσιογράφο να «κάνει ησυχία» κατά τη διάρκεια ερωτήσεων.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε το MS Now «MS DNC», συνδέοντάς το με το Δημοκρατικό Κόμμα, και επανέλαβε την κριτική του για αρνητική κάλυψη.

Ομοσπονδιακός δικαστής αποκατέστησε προσωρινά την πρόσβαση των μέσων που είχαν αποκλειστεί, αλλά η κυβέρνηση συνέχισε τον περιορισμό της κάλυψης.

Το CNN απομακρύνθηκε από τον συντονισμό του δημοσιογραφικού pool, που πλέον ελέγχεται απευθείας από την κυβέρνηση Τραμπ. Snapshot powered by AI

Μία ημέρα μετά την απόφαση του Λευκού Οίκου να απαγορεύσει στο CNN να ταξιδέψει με το Air Force One για να παρέχει τηλεοπτική κάλυψη εκ μέρους του δημοσιογραφικού pool κατά την επίσκεψη του προέδρου στο Τενεσί, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τις επικρίσεις του τόσο κατά του συγκεκριμένου δικτύου όσο και κατά του MS Now, το οποίο επίσης έχει επιχειρήσει να αποκλείσει λόγω της κάλυψης που θεωρεί υπερβολικά αρνητική απέναντί του.

Καθώς αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο νωρίς το Σάββατο, η ανταποκρίτρια του MS Now στον Λευκό Οίκο, Ακάιλα Γκάρντνερ, τον ρώτησε:

«Θέλετε να συμμετέχουν στο δημοσιογραφικό pool μόνο μέσα ενημέρωσης που σας υποστηρίζουν;»

«Όχι, όχι, όχι. Θέλω πραγματικές ειδήσεις, όχι fake news, όπως εσείς», απάντησε ο Τραμπ.

Η συγκεκριμένη στιγμή δεν μεταδόθηκε ζωντανά, καθώς το CNN είχε απομακρυνθεί από τον ρόλο του τηλεοπτικού συνεργείου του pool, ωστόσο το βίντεο αναρτήθηκε αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ συνέχισε επαναλαμβάνοντας προηγούμενες επιθέσεις του εναντίον του CNN και του MS Now, το οποίο αποκάλεσε «MS DNC», παραπέμποντας στην Εθνική Επιτροπή του Δημοκρατικού Κόμματος (DNC).

Τότε η Γκάρντνερ επέμεινε:

«Δεν θέλετε δύσκολες ερωτήσεις;»

«Κάνε ησυχία», της απάντησε ο Τραμπ, προτού συνεχίσει να εκφράζει το γνώριμο παράπονό του ότι η δημοσιογραφική κάλυψη των συγκεκριμένων μέσων δεν είναι αρκετά θετική απέναντί του.

Από την πρώτη προεδρική θητεία του, ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει μέσα ενημέρωσης που δεν τον υποστηρίζουν ανοιχτά ως «εχθρούς του λαού», ενώ συχνά αποκαλεί τα αρνητικά για εκείνον δημοσιεύματα «fake news».

Κατά τη δεύτερη θητεία του, έχει επίσης επανειλημμένα απευθυνθεί σε γυναίκες δημοσιογράφους που του θέτουν δύσκολες ερωτήσεις, ζητώντας τους να σωπάσουν.

Κλιμακώνεται η σύγκρουση με τον Τύπο

Η ένταση ανάμεσα στον Λευκό Οίκο και το δημοσιογραφικό σώμα κλιμακώθηκε ακόμη περισσότερο το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν αξιωματούχοι της κυβέρνησης αφαίρεσαν τις διαπιστεύσεις του Λευκού Οίκου από το MS Now, το Politico και το CNN.

Η απόφαση ήρθε μετά την ανακοίνωση από τον ίδιο τον Τραμπ αυτού που χαρακτήρισε «απαγόρευση του ελεύθερου Τύπου».

Την Πέμπτη, ομοσπονδιακός δικαστής αποκατέστησε προσωρινά την πρόσβαση των μέσων που είχαν τεθεί στη «μαύρη λίστα».

Ωστόσο, το ίδιο βράδυ, δημοσιογράφοι και παραγωγοί του MS Now και του CNN εμποδίστηκαν από συνεργάτες του Τραμπ να καλύψουν το επίσημο δείπνο προς τιμήν του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Την Παρασκευή, ο Λευκός Οίκος αφαίρεσε το CNN από την εναλλασσόμενη λίστα των τηλεοπτικών δικτύων που αναλαμβάνουν την κάλυψη των προεδρικών μετακινήσεων.

Στο παρελθόν, τις αναθέσεις για το δημοσιογραφικό pool συντόνιζε η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. Κατά τη δεύτερη προεδρία Τραμπ, όμως, η κυβέρνηση ανέλαβε τον έλεγχο της επιλογής του τηλεοπτικού δικτύου που παρέχει κάθε ημέρα την κάλυψη του pool.

Το CNN επρόκειτο να συνοδεύσει τον Τραμπ το Σάββατο κατά την επίσκεψή του στο Νόξβιλ του Τενεσί για έναν αγώνα κολεγιακού αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Αντί γι' αυτό, τον πρόεδρο συνόδευσε το Real America’s Voice, ένα φιλοτραμπικό δίκτυο το οποίο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν διαθέτει την τεχνική δυνατότητα να παρέχει ζωντανή εικόνα στα υπόλοιπα τηλεοπτικά μέσα.

Το δεξιό, κομματικά προσανατολισμένο δίκτυο δημοσίευσε περιορισμένο αριθμό αποσπασμάτων από το ταξίδι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ των οποίων και βίντεο με την εικόνα του Τραμπ να εμφανίζεται στη γιγαντοοθόνη του σταδίου, με τη λεζάντα:

«Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΡΑΜΠ ΦΩΤΙΖΕΙ ΤΗ ΓΙΓΑΝΤΟΟΘΟΝΗ».

Ο Τραμπ επέστρεψε στην Ουάσιγκτον το απόγευμα του Σαββάτου χωρίς να απαντήσει σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων του έντυπου Τύπου που είχαν λάβει άδεια να τον συνοδεύσουν.

«Έχει επιλέξει να συγκρουστεί με εκείνους που μεταδίδουν δυσάρεστες αλήθειες για την κυβέρνησή του», δήλωσε στον αέρα ο επικεφαλής αναλυτής μέσων ενημέρωσης του CNN, Μπράιαν Στέλτερ, σχολιάζοντας τον αποκλεισμό του δικτύου από το Air Force One.

«Σήμερα, ναι, συμβαίνει να είναι το CNN. Αύριο, όμως, θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλο μέσο ενημέρωσης», πρόσθεσε.

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