Τρόμος σε πτήση με power bank που έπιασε φωτιά - Έκτακτη προσγείωση στη Λιόν

Το αεροπλάνο εκτελούσε πτήση από τη Φρανκφούρτη στη Λισαβόνα

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Τρόμος σε πτήση με power bank που έπιασε φωτιά - Έκτακτη προσγείωση στη Λιόν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Αεροσκάφος της Lufthansa που εκτελούσε πτήση από Φρανκφούρτη προς Λισαβόνα έκανε έκτακτη προσγείωση στη Λιόν λόγω φωτιάς σε power bank επιβάτη.
  • Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και το πλήρωμα ασφαλίσε το power bank σε ειδικό σακίδιο για μπαταρίες λιθίου.
  • Οι 198 επιβάτες και το εξαμελές πλήρωμα εκκένωσαν με ασφάλεια το αεροσκάφος και φιλοξενήθηκαν σε ξενοδοχείο.
  • Η Lufthansa ανακοίνωσε ότι από τον Ιανουάριο του 2026 θα απαγορεύεται η χρήση και φόρτιση powerbank μέσα στην καμπίνα, με περιορισμούς στη μεταφορά τους.
  • Η ασφάλεια επιβατών και πληρώματος παραμένει βασική προτεραιότητα της εταιρείας.
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Αεροσκάφος της γερμανικής εταιρείας Lufthansa που εκτελούσε πτήση από τη Φρανκφούρτη στη Λισαβόνα, υποχρεώθηκε να αλλάξει πορεία και να κατευθυνθεί στη Λιόν της Γαλλίας αφού μια φορητή, εξωτερική μπαταρία (power bank) που ανήκε σε έναν επιβάτη, έπιασε φωτιά.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από το συμβάν που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου. Το αεροσκάφος Airbus A321-200, που μετέφερε 198 επιβάτες και εκτελούσε την πτήση LH1170, ζήτησε να προσγειωθεί κατεπειγόντως στη Λιόν, όπως και έγινε λίγο πριν από τις 23.00 (ώρα Ελλάδας). Το πλήρωμα στο μεταξύ είχε ασφαλίσει το power bank, τοποθετώντας το σε ένα ειδικό σακίδιο για μπαταρίες λιθίου, εξήγησε ένας εκπρόσωπος της Lufthansa.

Οι επιβάτες και το εξαμελές πλήρωμα εκκένωσαν με ασφάλεια το αεροσκάφος και φιλοξενήθηκαν τη νύχτα σε ένα ξενοδοχείο, για να συνεχίσουν σήμερα το ταξίδι τους προς τη Λισαβόνα.

Η Lufthansa εξέφρασε τη λύπη της για την αναστάτωση, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος παραμένει βασική προτεραιότητά της.

Από τον Ιανουάριο του 2026 η εταιρεία απαγορεύει τη χρήση και τη φόρτιση power bank μέσα στην καμπίνα των αεροσκαφών, ωστόσο οι επιβάτες επιτρέπεται να έχουν μαζί τους έως και δύο τέτοιες συσκευές, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

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