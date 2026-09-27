Ρόδος: Τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ο ποδοσφαιριστής Κώστας Λίμα

Snapshot Ο ποδοσφαιριστής Κώστας Λίμα τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο έξω από την Παστίδα ενώ πήγαινε στην προπόνηση.

Ο Λίμα φέρει σοβαρό τραυματισμό στο πόδι, καθώς και χτυπήματα στο κεφάλι και στον θώρακα.

Η ζωή του ποδοσφαιριστή δεν κινδυνεύει, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες.

Ο Κώστας Λίμα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του τραυματισμού του.

Η ποδοσφαιρική κοινότητα της Δωδεκανήσου εκφράζει τις ευχές της για δύναμη και γρήγορη ανάρρωση. Snapshot powered by AI

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Ρόδο, στο οποίο τραυματίστηκε σοβαρά ο ποδοσφαιριστής του Αστέρα Παστίδας, Κώστας Λίμα.

Σύμφωνα με το realvoice995.gr, το τροχαίο σημειώθηκε έξω από την Παστίδα και ήταν ιδιαίτερα σφοδρό, με τον ποδοσφαιριστή να μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο, έχοντας υποστεί πολύ σοβαρό τραυματισμό στο πόδι. Ο Λίμα φέρει επίσης χτυπήματα στο κεφάλι και στον θώρακα, ωστόσο, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Ο Κώστας Λίμα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του τραυματισμού του και όλη η ποδοσφαιρική Δωδεκάνησος εύχεται στον τραυματία δύναμη και κουράγιο στη δύσκολη μάχη που δίνει.

Διαβάστε επίσης