Λάρισα: Τροχαίο στον Πλατύκαμπο - Τραυματίστηκε αναβάτης μοτοσικλέτας

Snapshot Στην περιοχή του Πλατυκάμπου στη Λάρισα σημειώθηκε τροχαίο με σύγκρουση μοτοσικλέτας και επιβατικού αυτοκινήτου.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ηλικίας 60 ετών, τραυματίστηκε από το ατύχημα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για ιατρική φροντίδα.

Η Αστυνομία διενεργεί έρευνα για τον προσδιορισμό των συνθηκών και των αιτίων του τροχαίου. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην περιοχή του Πλατυκάμπου στη Λάρισα.

Σύμφωνα με το kosmoslarissa.gr, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 60χρονος συγκρούστηκε με ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε από τη σύγκρουση και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο τον μετέφερε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Η Αστυνομία έχει αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο και τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

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