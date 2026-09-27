Η «επόμενη ημέρα» μετά τη συναυλία της Άννας Βίσση - Σε χρόνο-ρεκόρ καθαρίστηκε το ΟΑΚΑ

Snapshot Το ΟΑΚΑ καθαρίστηκε σε λιγότερο από 12 ώρες μετά τη συναυλία της Άννας Βίσση, με απομάκρυνση χιλιάδων τόνων απορριμμάτων.

Η επιχείρηση καθαρισμού κάλυψε συνολικά 1.100 στρέμματα του Ολυμπιακού Συγκροτήματος και περιλάμβανε διαλογή απορριμμάτων για ανακύκλωση.

Η διαδικασία ξεκίνησε αμέσως μετά την αποχώρηση των θεατών, με στόχο την ταχεία επαναλειτουργία των εγκαταστάσεων.

Η διοίκηση του ΟΑΚΑ τόνισε τη σημασία της δουλειάς των εργαζομένων και συνεργατών που διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του χώρου μετά από μεγάλα events.

Η αποκατάσταση του χώρου θεωρείται κρίσιμο κομμάτι της διαχείρισης, ώστε το ΟΑΚΑ να παραμένει διαθέσιμο για αθλητικές και άλλες δραστηριότητες. Snapshot powered by AI

Χιλιάδες τόνοι απορριμμάτων απομακρύνθηκαν από το ΟΑΚΑ σε λιγότερο από 12 ώρες μετά την ολοκλήρωση της μεγάλης συναυλίας της Άννας Βίσση, καθώς αμέσως μετά την αποχώρηση των χιλιάδων θεατών ξεκίνησε η επιχείρηση καθαρισμού και αποκατάστασης των εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΟΑΚΑ, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο σύνολο των 1.100 στρεμμάτων του Ολυμπιακού Συγκροτήματος. Τα απορρίμματα που συγκεντρώθηκαν διαχωρίστηκαν, με σημαντικό μέρος τους να οδηγείται προς ανακύκλωση, ενώ τα υπόλοιπα μεταφέρθηκαν οργανωμένα στους προβλεπόμενους χώρους συλλογής.

Η διαδικασία ξεκίνησε από τις πρώτες κιόλας ώρες μετά το τέλος της συναυλίας, με στόχο οι εγκαταστάσεις να επανέλθουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα στην καθημερινή τους λειτουργία.

«Όταν τα φώτα σβήνουν, η δουλειά συνεχίζεται»

Με αυτό το μήνυμα, η διοίκηση του ΟΑΚΑ θέλησε να αναδείξει τη δουλειά των εργαζομένων και των εξωτερικών συνεργατών που βρίσκονται πίσω από την ομαλή λειτουργία του Ολυμπιακού Συγκροτήματος, ακόμη και όταν τα φώτα μιας μεγάλης διοργάνωσης έχουν πλέον σβήσει.

«Πίσω από κάθε μεγάλη γιορτή, πίσω από κάθε μεγάλο event, υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων που εργάζεται πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά το τέλος του», αναφέρει χαρακτηριστικά η διοίκηση.

Όπως επισημαίνεται, η αποκατάσταση ενός τόσο μεγάλου χώρου αποτελεί σημαντικό μέρος της διαχείρισης μιας διοργάνωσης μεγάλης κλίμακας, καθώς το ΟΑΚΑ πρέπει να επιστρέφει άμεσα στην καθημερινή του λειτουργία και να παραμένει διαθέσιμο για την αθλητική οικογένεια, τους πολίτες και τους επισκέπτες.

Η διοίκηση ευχαρίστησε τους εργαζομένους του ΟΑΚΑ, τους εξωτερικούς συνεργάτες και όλους όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση, δίνοντας έμφαση στην οργάνωση, την ταχύτητα, τον σεβασμό στον χώρο και την περιβαλλοντική ευθύνη.

«Γιατί το ΟΑΚΑ δεν είναι μόνο οι μεγάλες στιγμές που βλέπουν όλοι. Είναι και η δουλειά που γίνεται όταν δεν βλέπει κανείς», καταλήγει το μήνυμα.

Διαβάστε επίσης