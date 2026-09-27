Άννα Βίσση: «Ακόμα θέλω να πάω παρακάτω, πειράζει;» - Η ατάκα της λίγο πριν το φινάλε στο ΟΑΚΑ

Snapshot Η Άννα Βίσση εξέφρασε συγκίνηση και ευγνωμοσύνη προς το κοινό και την εταιρεία παραγωγής «Vission Music» στη συναυλία της στο ΟΑΚΑ.

Τόνισε το όραμά της για συνεχή καλλιτεχνική εξέλιξη και προχωρημα στο επόμενο βήμα της καριέρας της.

Αναγνώρισε πως η ηλικία είναι εμφανής, αλλά υποστήριξε ότι είναι απλώς ένας αριθμός και συνεχίζει να τραγουδά.

Εξέφρασε ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια για τη μεγάλη παρουσία νεότερου κοινού στη συναυλία της.

Η σχέση της με το κοινό αποδεικνύει, όπως είπε, ότι μπορεί να συνεχίσει να έχει επιτυχία και απήχηση. Snapshot powered by AI

Συγκινημένη εμφανίστηκε η Άννα Βίσση στα τελευταία της λόγια προς το κοινό, λίγο πριν πέσει η αυλαία της μεγαλειώδους συναυλίας της στο ΟΑΚΑ.

Η τραγουδίστρια, θέλοντας να ευχαριστήσει δημόσια την εταιρεία παραγωγής με την οποία συνεργάζεται, αναφέρθηκε στο κοινό τους όραμα, που δεν είναι άλλο από το να συνεχίζει να εξελίσσεται καλλιτεχνικά και να προχωρά διαρκώς στο επόμενο βήμα, εξού και το όνομά της «Vission Music».

«Μου λένε πως ακόμα τραγουδάω...Ναι θέλω να πάω παρακάτω, πειράζει; Οι ηλικίες τώρα πια δεν κρύβονται, διαβάζονται παντού. Αυτό που λένε ότι η ηλικία είναι ένας αριθμός είναι αλήθεια», είπε χαρακτηριστικά, κοιτάζοντας το κοινό που είχε γεμίσει το ΟΑΚΑ.

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στη μεγάλη παρουσία νεότερων ανθρώπων στη συναυλία, εκφράζοντας τη χαρά και την υπερηφάνειά της για τη σχέση που έχει δημιουργήσει μαζί τους μέσα από τη μουσική της.

«Βλέπω πάρα πολύ νέο κόσμο μπροστά μου και χαίρομαι γι’ αυτό. Είμαι περήφανη που είστε μαζί μου, που σας αρέσουν τα τραγούδια μου, σας αρέσει η φωνή μου, σας αρέσω εγώ. Απ’ ότι φαίνεται εσείς που είστε εδώ, μου αποδεικνύετε ότι μπορώ», ανέφερε συγκινημένη η Άννα Βίσση.

Η μεγαλειώδης συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

Για περισσότερες από τρεις ώρες, το ΟΑΚΑ μετατράπηκε σε μια τεράστια μουσική σκηνή, με την Άννα Βίσση να παρουσιάζει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις μεγάλες επιτυχίες της, τραγούδια που έχουν συνοδεύσει διαφορετικές γενιές και στιγμές από τη μακρά πορεία της.

Χιλιάδες θεατές κατέκλυσαν το στάδιο, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή εικόνα από τις κερκίδες μέχρι την αρένα. Από τα πρώτα λεπτά της συναυλίας μέχρι το φινάλε, το κοινό τραγουδούσε μαζί της, ενώ η ίδια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της βλέποντας ανάμεσά τους ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών.

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