Καιρός: Ψυχρή εισβολή όλη τη νέα εβδομάδα στην Ελλάδα - Η πρόγνωση του ECMWF

Snapshot Μια ψυχρή αέρια μάζα επηρεάσει την Ελλάδα καθ' όλη την ερχόμενη εβδομάδα, προκαλώντας σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

Η ψυχρή εισβολή ξεκινά από τα βόρεια και επεκτείνεται νοτιότερα, καλύπτοντας σταδιακά όλη την ηπειρωτική χώρα και τα νησιά του Αιγαίου.

Ενισχυμένες ατμοσφαιρικές πιέσεις γύρω στα 1020 hPa θα προκαλέσουν ισχυρούς βοριάδες, εντείνοντας την αίσθηση του κρύου.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει αισθητή παντού μέχρι την Παρασκευή, συμπεριλαμβανομένων των νότιων περιοχών που αρχικά διατήρησαν θερμότερες συνθήκες.

Η εβδομάδα σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του φθινοπώρου με χαμηλές νυχτερινές θερμοκρασίες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Snapshot powered by AI

Έρχεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και φθινοπωρινό σκηνικό στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF), καθώς μια ψυχρή αέρια μάζα αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα καθ' όλη τη διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας.

Ακολουθεί η αναλυτική πρόγνωση και η εξέλιξη του καιρού μέρα με τη μέρα:

Πρώτα σημάδια της ψυχρής εισβολής στα βόρεια

Η εβδομάδα ξεκινά με τη σταδιακή επικράτηση χαμηλότερων θερμοκρασιών στα 850hPa, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα. Όπως αποτυπώνεται στον χάρτη της Δευτέρας, η «πράσινη» ζώνη των χαμηλότερων θερμοκρασιών, κοντά στους 9°C με 10°C στο επίπεδο των 850hPa, εισβάλλει από τα βόρεια-βορειοανατολικά, επηρεάζοντας τη Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο. Αντίθετα, η νότια Ελλάδα, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα διατηρούνται σε πιο θερμά επίπεδα, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται γύρω στους 11°C με 12°C. Η ατμοσφαιρική πίεση (MSLP) αρχίζει να ενισχύεται, δημιουργώντας ένα φράγμα με μέση τιμή τα 1020 hPa στα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας.

Επέκταση των χαμηλών θερμοκρασιών στην ηπειρωτική χώρα

Την Τρίτη, το ψυχρό μέτωπο κινείται νοτιότερα και καλύπτει πλέον το μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας. Η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα και μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου επηρεάζονται άμεσα, σηματοδοτώντας μια γενικευμένη πτώση της θερμοκρασίας. Οι ισοβαρείς καμπύλες δείχνουν την επέκταση του αντικυκλώνα των 1020 hPa πάνω από το Αιγαίο, κάτι που μεταφράζεται σε ενισχυμένους βοριάδες στο αρχιπέλαγος, οι οποίοι θα κάνουν την αίσθηση του κρύου ακόμη πιο έντονη.

Εγκλωβισμός του ψυχρού μετώπου στα ανατολικά και το Αιγαίο

Η κορύφωση της ψυχρής μεταφοράς για το πρώτο μισό της εβδομάδας σημειώνεται την Τετάρτη. Η ψυχρή μάζα αποκτά πιο συμπαγή χαρακτηριστικά πάνω από την ανατολική ηπειρωτική χώρα, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Σχεδόν ολόκληρος ο ελλαδικός χώρος, πλην των νοτιοανατολικών νησιωτικών τμημάτων, βρίσκεται υπό την επήρεια των ψυχρών αερίων μαζών, με τις θερμοκρασίες στα στρώματα αυτά να αγγίζουν το κατώφλι των 9°C.

Διατήρηση του βοριά και της ψυχράς με την έλευση του Οκτωβρίου

Ο Οκτώβριος κάνει ποδαρικό την Πέμπτη με καθαρά φθινοπωρινές διαθέσεις. Το σκηνικό παραμένει σχεδόν αναλλοίωτο, καθώς η ψυχρή λίμνη παραμένει εγκλωβισμένη πάνω από το Αιγαίο και την ανατολική Ελλάδα. Οι περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας και των Κυκλάδων θα βιώσουν ένα 24ωρο με αρκετή ψυχρά και συννεφιά, ενώ το κέντρο του αντικυκλώνα των 1020 hPa μετατοπίζεται ελαφρώς, διατηρώντας όμως το ενισχυμένο βόρειο ρεύμα.

Γενικευμένη πτώση του υδραργύρου σε όλη την επικράτεια

Η εβδομάδα κλείνει την Παρασκευή με την πιο εκτεταμένη αποτύπωση του ψυχρού μετώπου. Ο σχετικός χάρτης δείχνει ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες έχουν κατακλύσει πλέον ολόκληρη την επικράτεια, από το Ιόνιο μέχρι το Ανατολικό Αιγαίο και από τη Μακεδονία μέχρι τη Γαύδο. Η θερμοκρασιακή πτώση γίνεται αισθητή παντού, καθώς ακόμη και οι νότιες περιοχές που παρουσίαζαν μεγαλύτερη θερμική σταθερότητα τις προηγούμενες ημέρες, υποκύπτουν στη γενικευμένη πτώση του υδραργύρου.

Οι τρεις βασικοί άξονες της μεταβολής του καιρού

Η εβδομάδα αυτή σηματοδοτεί την επίσημη και δυναμική έναρξη του φθινοπώρου για τη χώρα μας. Τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού, σύμφωνα με το ECMWF, θα είναι η σταδιακή και σταθερή πτώση της θερμοκρασίας μέρα με τη μέρα, που θα γίνει αισθητή σε όλη την Ελλάδα μέχρι την Παρασκευή, οι ενισχυμένες πιέσεις (1020 hPa) που θα προκαλέσουν ισχυρούς βόρειους ανέμους στα πελάγη, καθώς και οι ιδιαίτερα χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες κατά τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

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