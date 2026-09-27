Ισπανία: Χιλιάδες στους δρόμους της Μαδρίτης για ακριβά ενοίκια, εξώσεις και fund

Snapshot Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συμμετείχαν σε πορεία στη Μαδρίτη ενάντια στις εξώσεις και για μέτρα προστασίας των ενοικιαστών.

Οι διαδηλωτές ζητούν αυτόματη ανανέωση συμβολαίων, απαγόρευση εξώσεων χωρίς εναλλακτική στέγαση και μέτρα κατά των «αρπακτικών» επενδυτικών funds.

Η υπόθεση της 87χρονης Maricarmen αποτέλεσε σύμβολο της κινητοποίησης και επιτάχυνε τις κυβερνητικές διαπραγματεύσεις για νέο διάταγμα στέγασης.

Υπήρξε διαφωνία για τον αριθμό των συμμετεχόντων, με την κυβέρνηση να υπολογίζει 25.000 και τους διοργανωτές 250.000 διαδηλωτές.

Η διαδήλωση κατήγγειλε την κερδοσκοπία στα ακίνητα και απαίτησε νομοθετικές παρεμβάσεις για μείωση ενοικίων και απαλλοτρίωση κατοικιών από επενδυτικά funds. Snapshot powered by AI

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι ξεκίνησαν λίγο μετά τις 18:45, το απόγευμα του Σαββάτου, από την Πουέρτα δελ Σολ στη Μαδρίτη, συμμετέχοντας σε μεγάλη διαδήλωση κατά της στεγαστικής κρίσης και των εξώσεων.

Οι συγκεντρωμένοι φώναζαν συνθήματα όπως «Έξω οι εισοδηματίες από τις γειτονιές», «Θα μείνουμε χωρίς σπίτι» και «Οι ιδιοκτήτες φταίνε, η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη», στρέφοντας τα πυρά τους τόσο κατά της περιφερειακής κυβέρνησης της Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο όσο και κατά της κεντρικής κυβέρνησης.

Οι διαδηλωτές ζητούν μέτρα προστασίας των ενοικιαστών, μεταξύ των οποίων αυτόματη ανανέωση των συμβολαίων μίσθωσης, μέτρα κατά της εξαπάτησης και απαγόρευση εξώσεων όταν δεν υπάρχει εναλλακτική στέγαση.

Η έξωση μιας 87χρονης έγινε σύμβολο

Η κεφαλή της πορείας έφτασε στο ισπανικό Κοινοβούλιο με το σύνθημα «Ni una Maricarmen más» - «Ούτε μία Maricarmen ακόμη». Η υπόθεση της έξωσης της Maricarmen, μιας 87χρονης γυναίκας στη Μαδρίτη, έγινε σύμβολο των διαδηλώσεων.

Εκεί, η εκπρόσωπος του Συνδικάτου Ενοικιαστών της Μαδρίτης Valeria Racu ανέφερε κατά την ανάγνωση του ψηφίσματος ότι «υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κατασκηνώσει στη Σολ», την πλατεία όπου είχαν ξεκινήσει οι κινητοποιήσεις του κινήματος 15-M (γνωστού ως κινήματος των «Αγανακτισμένων»), όπου τότε είχαν στηθεί σκηνές για σχεδόν έναν μήνα.

Η υπόθεση της Maricarmen έχει προκαλέσει έντονες κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις, ωθώντας την κυβέρνηση να επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις για το νέο διάταγμα σχετικά με τη στέγαση και κινητοποιώντας ξανά ενοικιαστές σε πολλές πόλεις της Ισπανίας.

«Πρέπει να καταφέρουμε να είναι ντροπή να είσαι εισοδηματίας»

Κατά την ομιλία της, η Valeria Racu αναφέρθηκε σε όσους θεωρεί υπεύθυνους για την κρίση των ενοικίων, κατονομάζοντας τον δήμαρχο της Μαδρίτης José Luis Martínez-Almeida, την Isabel Díaz Ayuso, τα επενδυτικά funds και τους ιδιοκτήτες που, όπως είπε, «προτιμούν να κάνουν έξωση στους ανθρώπους».

«Πρέπει να συμπεριλάβουμε όλους όσοι αποφασίζουν να μπουν στο στρατόπεδο των εισοδηματιών», είπε, προκαλώντας παρατεταμένο χειροκρότημα.

Και πρόσθεσε: «Πρέπει να καταφέρουμε να γίνει ντροπή το να είσαι εισοδηματίας».

25.000 διαδηλωτές σύμφωνα με την κυβέρνηση - 250.000 λένε οι διοργανωτές

Η κυβερνητική αντιπροσωπεία στη Μαδρίτη υπολόγισε ότι περίπου 25.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση στις 20:45.

Οι διοργανωτές, ωστόσο, ανέβασαν τον αριθμό των συμμετεχόντων στις 250.000.

Λίγο μετά τις 20:30, περίπου δύο ώρες μετά την αναχώρηση από την Πουέρτα δελ Σολ, η κεφαλή της πορείας έφτασε μπροστά στο ισπανικό Κοινοβούλιο, όπου το Συνδικάτο Ενοικιαστών άρχισε να διαβάζει το κεντρικό ψήφισμα της κινητοποίησης.

Στη διαδήλωση συμμετείχαν και πολλοί νέοι, οι οποίοι εξέφρασαν ανησυχία τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον της στεγαστικής αγοράς.

Οι 17χρονες φοιτήτριες Ainara Rueda και Aroa Bravo δήλωσαν ότι ανησυχούν έντονα για την οικονομική κατάσταση των οικογενειών τους και για τις προοπτικές στέγασης.

«Δεν θα έπρεπε να είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα το να μπορεί κανείς να βγάλει τον μήνα, να ζει σε ένα τόσο μικρό σπίτι ή μια εργατική οικογένεια να πρέπει να δουλεύει ολόκληρη τη ζωή της. Αν συνεχίσουμε έτσι, το μέλλον είναι πραγματικά αρκετά σκοτεινό», ανέφερε η Bravo.

Η Rueda εξέφρασε ικανοποίηση για τη μεγάλη συμμετοχή, αλλά είπε ότι θα ήθελε να βλέπει ακόμη περισσότερους νέους στους δρόμους.

Κάτοικοι υπό τον φόβο έξωσης: «Αν δεν πληρώσουμε 350.000 ευρώ, θα χάσουμε το σπίτι»

Στη συγκέντρωση βρέθηκαν και άνθρωποι που δηλώνουν ότι κινδυνεύουν άμεσα να χάσουν την κατοικία τους.

Η Vanessa García, 42 ετών, ταξίδεψε από το Pinto μαζί με άλλους κατοίκους, λέγοντας ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με κίνδυνο παρόμοιο με εκείνον της Maricarmen και του David, οι οποίοι είχαν εξωθεί την ίδια ημέρα.

«Στην πολυκατοικία μας μπήκε ένα "αρπακτικό" fund. Αν δεν πληρώσουμε 350.000 ευρώ για το διαμέρισμα, όταν λήξει το συμβόλαιο μίσθωσης το 2031 θα μείνουμε χωρίς σπίτι», δήλωσε.

Η ίδια υποστήριξε ότι η κινητοποίηση θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο καμπής και ζήτησε την απαγόρευση των λεγόμενων «vulture funds».

Η πορεία κατέκλυσε την οδό Alcalá

Μία ώρα μετά την έναρξη της διαδήλωσης, η κεφαλή της πορείας εξακολουθούσε να κινείται στην οδό Alcalá, ενώ υπήρχαν ακόμη διαδηλωτές που δεν είχαν καταφέρει να φύγουν από την Πουέρτα δελ Σολ.

Συλλογικότητες γειτονιών, οικογένειες, παρέες φίλων και νέοι γέμιζαν τον δρόμο με συνθήματα όπως «Εδώ είναι οι αντι-εισοδηματίες», ενώ πολλοί κουνούσαν τα κλειδιά των σπιτιών τους στον αέρα.

«Το πρόβλημα της στέγασης είναι μη βιώσιμο»

Η Marta Ortega, 26χρονη εκπαιδευτικός από τη Μαδρίτη, χαρακτήρισε την κατάσταση «μη βιώσιμη» και είπε ότι «δεν πάει άλλο».

Όπως ανέφερε, αναγκάστηκε να μετακομίσει στο Moratalaz, παρότι είχε γεννηθεί και ζούσε στη La Latina, καθώς, όπως είπε, η παλιά της γειτονιά «έχει πλέον διαμορφωθεί για τους τουρίστες».

«Το να ζεις εκεί είναι πλέον αδύνατο. Οι γείτονες της μητέρας μου είναι τουρίστες και οι κάτοικοι της περιοχής αναγκάζονται να φύγουν», είπε.

Για την ίδια, σημείο καμπής αποτέλεσαν η έξωση της Maricarmen και η είδηση για αγορά ρετιρέ ύψους 6,3 εκατ. ευρώ από την πρόεδρο της Περιφέρειας Μαδρίτης Isabel Díaz Ayuso.

Ιρένε Μοντέρο: «Πρέπει να τελειώσει η κερδοσκοπία στη στέγαση»

Στη διαδήλωση συμμετείχε και η ευρωβουλευτής του Podemos Irene Montero, η οποία δήλωσε:

«Το μήνυμα σήμερα είναι απολύτως σαφές: η μπίζνα πάνω στη στέγαση πρέπει να τελειώσει. Πρέπει να απαγορευθεί η αγορά ακινήτων για κερδοσκοπία, να απαλλοτριωθούν οι 650.000 κατοικίες που βρίσκονται στα χέρια των “αρπακτικών” funds και να μειωθούν τα ενοίκια με νόμο».

Κάλεσε επίσης σε συνέχιση των κινητοποιήσεων στους δρόμους.

Η Montero εξέφρασε παράλληλα ανησυχία για τις διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με το Junts σχετικά με το βασιλικό διάταγμα για τη στέγαση.

Συνθήματα κατά Ayuso, Almeida και κυβέρνησης Σάντσεθ

Η πορεία ξεκίνησε περίπου στις 18:45 με κατεύθυνση προς την Cibeles.

Ακούστηκαν συνθήματα κατά της Isabel Díaz Ayuso και του José Luis Martínez-Almeida, αλλά και κατά της κυβέρνησης του Pedro Sánchez.

Στην κεφαλή της πορείας, ορισμένοι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με φωτογραφίες των ιδιοκτητών της Urbagestion, της εταιρείας ακινήτων που είχε προχωρήσει στην έξωση της Maricarmen Abascal.

Μεταξύ των πιο συχνών συνθημάτων ήταν τα «Έξω οι εισοδηματίες από τις γειτονιές μας» και «Έξω τα “αρπακτικά” funds από τις γειτονιές μας».

Άλλοι ζητούσαν «απεργία ενοικίων» και ακόμη και γενική απεργία.

«Η κατάσταση με τη στέγαση είναι ντροπή»

Η Carmen Fuentes, 56 ετών, κάτοικος Vicálvaro, δήλωσε ότι πήγε στη διαδήλωση επειδή «η κατάσταση με τη στέγαση είναι ντροπιαστική».

Κατήγγειλε «καταχρηστικές τιμές ενοικίων» και απέδωσε ευθύνες τόσο στα επενδυτικά funds όσο και στους πολιτικούς που, όπως υποστήριξε, τα στηρίζουν.

«Στο Vicálvaro ο Almeida πούλησε τη γη και τώρα ένα “αρπακτικό” fund διώχνει τον κόσμο από τα σπίτια του», είπε, προσθέτοντας ότι «όλοι μπορούμε να γίνουμε Maricarmen».

Η κινητοποίηση είχε ξεκινήσει με περίπου χίλια άτομα να βρίσκονται στην Πουέρτα δελ Σολ, ωστόσο στη συνέχεια η συμμετοχή αυξήθηκε σημαντικά, καθώς περισσότεροι διαδηλωτές κατέφθαναν στο κέντρο της Μαδρίτης.

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