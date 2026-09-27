Η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά να χαρτογραφηθεί το λιώσιμο του permafrost σε σχεδόν πραγματικό χρόνο

Νέα τεχνολογία επιτρέπει στους επιστήμονες να παρακολουθούν σχεδόν σε πραγματικό χρόνο τις αλλαγές στο μόνιμα παγωμένο έδαφος της Αρκτικής

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά να χαρτογραφηθεί το λιώσιμο του permafrost σε σχεδόν πραγματικό χρόνο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Επιστήμονες ανέπτυξαν ένα διαδραστικό εργαλείο που παρακολουθεί σε σχεδόν πραγματικό χρόνο το λιώσιμο του permafrost στην Αρκτική.
  • Το λιώσιμο του permafrost προκαλεί υποχώρηση του εδάφους και δημιουργία ή εξαφάνιση λίμνων, επηρεάζοντας υποδομές και δρόμους.
  • Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται για την ανάλυση δορυφορικών εικόνων και την ταχεία χαρτογράφηση εκατομμυρίων λίμνων στην Αρκτική και την Αλάσκα.
  • Οι νέοι χάρτες δείχνουν περιοχές με πιο ευάλωτο παγωμένο έδαφος, βοηθώντας στον καλύτερο σχεδιασμό κατασκευών και στην πρόληψη προβλημάτων.
  • Η ενημέρωση σε σχεδόν πραγματικό χρόνο επιτρέπει πιο έγκαιρη και ακριβή πληροφόρηση σε σχέση με τις παραδοσιακές επιστημονικές μελέτες.
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Επιστήμονες δημιούργησαν ένα νέο διαδραστικό εργαλείο που παρακολουθεί σε σχεδόν πραγματικό χρόνο τις αλλαγές στο παγωμένο έδαφος της Αρκτικής, βοηθώντας τις τοπικές κοινότητες να γνωρίζουν πού το έδαφος είναι πιο ευάλωτο.

Το permafrost είναι έδαφος που παραμένει παγωμένο για τουλάχιστον δύο συνεχόμενα χρόνια. Όταν ο πάγος που βρίσκεται μέσα του λιώνει, το έδαφος μπορεί να υποχωρήσει και να δημιουργήσει προβλήματα σε δρόμους, κτίρια και υποδομές.

Πώς καταλαβαίνουν όμως οι επιστήμονες τι συμβαίνει κάτω από το έδαφος;

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία είναι οι λίμνες της Αρκτικής. Όταν το permafrost λιώνει, το έδαφος υποχωρεί και δημιουργούνται μικρές λίμνες και υδάτινες κοιλότητες.

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Μερικές φορές, μάλιστα, μια λίμνη που χρειάστηκε εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια για να σχηματιστεί μπορεί να αδειάσει μέσα σε λίγες ώρες, όταν το λιώσιμο του παγωμένου εδάφους δημιουργήσει ένα νέο κανάλι απορροής.

Η τεχνητή νοημοσύνη «διαβάζει» τις αλλαγές

Σημαντική στο εγχείρημα είναι η θέση της τεχνολογίας. Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν δορυφορικές εικόνες και τεχνητή νοημοσύνη για να εντοπίζουν γρήγορα νέες λίμνες, αλλά και λίμνες που εξαφανίζονται.

Η διεθνής ομάδα του Permafrost Discovery Gateway έχει ήδη χαρτογραφήσει περισσότερες από 4 εκατομμύρια λίμνες σε ολόκληρη την Αρκτική, καθώς και περίπου 70 εκατομμύρια μικρές θερμοκαρστικές λίμνες στην τούνδρα της Αλάσκας.

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Και εδώ βρίσκεται το σημαντικότερο κομμάτι της έρευνας. Οι νέοι χάρτες μπορούν να δείξουν ποιες περιοχές έχουν πολύ παγωμένο έδαφος που είναι πιθανότερο να υποχωρήσει και ποιες έχουν λιγότερο πάγο και ενδέχεται να είναι καταλληλότερες για κατασκευές.

Μέχρι σήμερα, τέτοιες πληροφορίες βασίζονταν συχνά σε επιστημονικές μελέτες που δημοσιεύονταν αρκετό καιρό μετά τις αλλαγές.

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Τώρα, η εικόνα μπορεί να ενημερώνεται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Και αυτό σημαίνει κάτι πολύ απλό: περισσότερη γνώση πριν από την κατασκευή, καλύτερος σχεδιασμός και περισσότερες πιθανότητες να προληφθούν προβλήματα.

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