Porsche: Πώς έχασε τα πρωτεία από τη Skoda;

Η Porsche, που επί χρόνια αποτελούσε τη μηχανή κερδοφορίας της Volkswagen, βλέπει πλέον τη Skoda να την ξεπερνά. Μια ανατροπή που αποτυπώνει τις μεγάλες αλλαγές στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Η Porsche αποτελούσε για δεκαετίες το ισχυρότερο χαρτί του ομίλου Volkswagen σε επίπεδο κερδοφορίας. Σήμερα, όμως, η εικόνα έχει αλλάξει, με τη γερμανική εταιρεία να αντιμετωπίζει σημαντικές πιέσεις στην Κίνα, υψηλό κόστος μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση και υποχώρηση των περιθωρίων κέρδους.

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