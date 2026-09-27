Porsche: Πώς έχασε τα πρωτεία από τη Skoda;
Σύμφωνα με το Reuters, ο όμιλος Volkswagen προχώρησε σε απομείωση ύψους 6 δισ. ευρώ για τη συμμετοχή του στην Porsche, μετά από αντίστοιχη επιβάρυνση 2,7 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος.
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Η Porsche, που επί χρόνια αποτελούσε τη μηχανή κερδοφορίας της Volkswagen, βλέπει πλέον τη Skoda να την ξεπερνά. Μια ανατροπή που αποτυπώνει τις μεγάλες αλλαγές στην αυτοκινητοβιομηχανία.
Η Porsche αποτελούσε για δεκαετίες το ισχυρότερο χαρτί του ομίλου Volkswagen σε επίπεδο κερδοφορίας. Σήμερα, όμως, η εικόνα έχει αλλάξει, με τη γερμανική εταιρεία να αντιμετωπίζει σημαντικές πιέσεις στην Κίνα, υψηλό κόστος μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση και υποχώρηση των περιθωρίων κέρδους.
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