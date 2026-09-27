Σκωτσέζικο ντους στην πρωινή ζώνη: Πρωτιές, ανατροπές και ισχυροί αντίπαλοι

Snapshot Η πρωινή ζώνη ξεκίνησε με κυρίαρχο θέμα τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, που επηρέασε τις τηλεθεάσεις των ψυχαγωγικών εκπομπών.

Η «Super Κατερίνα» και το «Χαμογέλα και πάλι» εναλλάχθηκαν στην πρωτιά στο δυναμικό κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Η νέα εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» σημείωσε χαμηλότερα ποσοστά αλλά διατήρησε σταθερή παρουσία στην αγορά.

Οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ κυριάρχησαν στο σύνολο τηλεθέασης, αποτελώντας ισχυρό ανταγωνιστικό παράγοντα για τις ψυχαγωγικές εκπομπές.

Η φετινή τηλεοπτική σεζόν προμηνύεται ανταγωνιστική μεταξύ Κατερίνας Καινούργιου και Σίσσυς Χρηστίδου με σταθερές και δυναμικές ομάδες παραγωγής. Snapshot powered by AI

Μία εβδομάδα συμπληρώθηκε από την ημέρα που οι ψυχαγωγικές-infotainment εκπομπές έκαναν πρεμιέρα στην πρωινή ζώνη και οι τηλεαστέρες ευχήθηκαν καλή σεζόν. Στη μάχη των εντυπώσεων, κανείς δεν πρωτοτύπησε ούτε ακολούθησε διαφορετική πορεία, καθώς το θέμα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη κυριάρχησε στην επικαιρότητα. Η λεπτομέρεια έκρινε τον νικητή με την πρωτιά στην τηλεθέαση να αλλάζει χέρια, την ίδια στιγμή που καραδοκούσε ένας ισχυρός αντίπαλος…. η ενημέρωση στον ΣΚΑΪ.

Η εβδομάδα ξεκίνησε με τη Σίσσυ Χρηστίδου και το καθημερινό πλέον «Χαμογέλα και πάλι» να καταγράφει 12,1% στο σύνολο και 15,9% στο δυναμικό κοινό. Το «Πρωινό», με τον Γιώργο Λιάγκα στο τιμόνι του ΑΝΤ1, έκανε 12,5% στο σύνολο και 13,7% στο δυναμικό κοινό. Η Κατερίνα Καινούργιου, με τη «Super Κατερίνα» στον ALPHA, κράτησε παρέα στο 10,2% στο σύνολο και στο 12,5% στους τηλεθεατές 18-54. Η νέα πρόταση του STAR, «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», με τη Ζήνα Κουτσελίνη, βρέθηκε στο 7,1% και στο 7,6% αντίστοιχα.

Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, η «Super Κατερίνα» βρέθηκε στην πρώτη θέση του δυναμικού κοινού με 11,9% ενώ στο σύνολο έκανε 11,3%. Η Σίσσυ Χρηστίδου κατέγραψε 9,1% στο σύνολο και 11,7% στο δυναμικό κοινό. Ο Γιώργος Λιάγκας, με το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, κράτησε παρέα στο 14% του συνόλου και στο 11,5% του δυναμικού κοινού. Στο μέτωπο του STAR, η εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» σημείωσε 7% στο σύνολο και 10,6% στους τηλεθεατές 18-54.

Την τρίτη ημέρα της τηλεοπτικής μάχης, την Τετάρτη, η Κατερίνα Καινούργιου κέρδισε την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό με 15,8%. Στο σύνολο η εκπομπή «Super Κατερίνα» του ALPHA έκανε 12,2%. Η Σίσσυ Χρηστίδου, με το «Χαμογέλα και πάλι!» στο MEGA, κράτησε παρέα στο 9,8% στο σύνολο και 11,6% στο δυναμικό κοινό. Το «Πρωινό» στον ΑΝΤ1, με τον Γιώργο Λιάγκα, έκανε 11,7% στο σύνολο και 11,4% στο δυναμικό κοινό. Για το STAR και την εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» τα μηχανάκια της Nielsen έδειξαν 6,6% στο σύνολο και 8,4% στο δυναμικό κοινό.

Το πρωί της Πέμπτης, η «Super Κατερίνα» του ALPHA με την Κατερίνα Καινούργιου κατέγραψε 13,3% στο σύνολο και 16,2% στο δυναμικό κοινό. Το «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA έκανε 11,3% στο σύνολο και 12% στο δυναμικό κοινό. Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 κράτησε παρέα στο 11,5% του συνόλου και στο 10,9% των τηλεθεατών 18-54. Στο STAR, ο «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» έκανε 8% και 10,7% αντίστοιχα.

Η εβδομάδα έκλεισε την Παρασκευή, με τη Σίσσυ Χρηστίδου και την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» να κόβει πρώτη το νήμα στο δυναμικό κοινό, με μέσο όρο 15%. Ακολούθησαν η «Super Κατερίνα» με 12,7% και ο «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» με 12,3%. Ο Γιώργος Λιάγκας σημείωσε 7,7%.

Όπως αποτυπώνεται, Κατερίνα Καινούργιου και Σίσσυ Χρηστίδου θα «παίξουν» δυνατά τη φετινή χρονιά. Οι δυο κυρίες έχουν αποδείξει την αξία τους στο χρηματιστήριο της TV και η φετινή σεζόν τις φέρνει αντιμέτωπες. Η Κατερίνα Καινούργιου αποδεικνύει ότι έρχεται και φέτος με φόρα, μετά την περσινή επιτυχία, ενώ κρατά σταθερούς τους συνεργάτες της. Η Σίσσυ Χρηστίδου πέφτει στην αρένα με τη μεγάλη της εμπειρία και κυρίως με μια εξαιρετικά δεμένη ομάδα, όπου ο καθένας έχει τον ρόλο του και τον υπηρετεί με επιτυχία.

Ο ισχυρός αντίπαλος έρχεται από τον ΣΚΑΙ

Οι «Αταίριαστοι» ζορίζουν πολύ τους αντιπάλους τους στην ψυχαγωγία, καθώς στο σύνολο κερδίζουν σταθερά την πρώτη θέση εδώ και μία εβδομάδα. Χαρακτηριστικά, τη Δευτέρα, το ενημερωτικό δίδυμο κατέγραψε 15,2% στο σύνολο και 10,1% στο δυναμικό κοινό. Άξια αναφοράς και η πορεία του «Live You», που πήρε το lead in, σημειώνοντας 16,3% στο σύνολο και 11% στο δυναμικό κοινό. Την Τρίτη, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ έκαναν 17,7% στο σύνολο και 7,8% στο δυναμικό κοινό. Το «Live You» έκανε 18,9% στο σύνολο και 11% στο δυναμικό κοινό.

Την Τετάρτη, το ενημερωτικό δίδυμο στο σύνολο κατέγραψε 19,2% στο σύνολο και 10,3% στο δυναμικό κοινό. Το «Live You» σημείωσε 15,5% στο σύνολο και 9,5% στους τηλεθεατές 18-54. Την Πέμπτη, οι «Αταίριαστοι» έκαναν 15% στο σύνολο και 10,5% στο δυναμικό κοινό. Το «Live You» κράτησε παρέα στο 12,8% στο σύνολο και 8,9% στο δυναμικό κοινό. Όσον αφορά την Παρασκευή; Οι εκπομπές κινήθηκαν στο 14% και 4,2%, 17,7% και 7,9%.

Διαβάστε επίσης