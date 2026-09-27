«Κακομοίρηδες» και «νοικοκύρηδες»: Στα ύψη η κόντρα κυβέρνησης – αντιπολίτευσης για την ακρίβεια

Snapshot Η δήλωση του υφυπουργού Χάρη Θεοχάρη για τα «κόμματα των κακομοίρηδων» και τους «νοικοκύρηδες» πυροδότησε έντονη πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια και το κόστος ζωής.

Το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον Θεοχάρη για αλαζονεία και διχαστική ρητορική που προσβάλλει τους πολίτες που υποφέρουν από την ακρίβεια.

Η Ελληνική Λύση και η Νέα Αριστερά απάντησαν με αιχμηρούς σχολιασμούς, κατηγορώντας την κυβέρνηση για ταξικό κυνισμό και πολιτική αποξένωση από τα προβλήματα των πολιτών.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι έχει λάβει φορολογικά και άλλα μέτρα στήριξης, ενώ απορρίπτει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα ως λαϊκισμό.

Η αντιπαράθεση επικεντρώνεται πλέον όχι μόνο στις τιμές των καυσίμων αλλά στην ευρύτερη οικονομική πίεση που βιώνουν τα νοικοκυριά, με προκλήσεις για το ποιος έχει συγκεκριμένο σχέδιο αντιμετώπισης της ακρίβειας. Snapshot powered by AI

Σε νέα επίπεδα έντασης περνά η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με την ακρίβεια, το κόστος των καυσίμων και την πραγματική εικόνα της οικονομίας να βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο μιας ολοένα και πιο σκληρής σύγκρουσης. Η δήλωση του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη για τα «κόμματα των κακομοίρηδων» και τους «νοικοκύρηδες» έριξε νέο λάδι στη φωτιά, προκαλώντας την άμεση αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Η νέα αντιπαράθεση δεν έρχεται σε πολιτικό κενό. Προηγήθηκαν οι συζητήσεις για τις τιμές της βενζίνης και την επιβάρυνση των νοικοκυριών, αλλά και δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που προκάλεσαν αντιδράσεις. Έτσι, το θέμα της ακρίβειας έχει μετατραπεί σε ένα από τα βασικά μέτωπα πολιτικής σύγκρουσης, με την κυβέρνηση να επικαλείται τα μέτρα στήριξης και την πορεία της οικονομίας και την αντιπολίτευση να επιμένει ότι η καθημερινότητα των πολιτών παραμένει δύσκολη.

«Εμείς εκπροσωπούμε τους νοικοκύρηδες»

Ο Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στο Action24, επιχείρησε να απαντήσει στην κριτική για την ακρίβεια και στην εικόνα μιας κοινωνίας που δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στο αυξημένο κόστος ζωής.

Η επίμαχη αποστροφή του ήταν ιδιαίτερα χαρακτηριστική:

«Εμείς εκπροσωπούμε τους νοικοκύρηδες, υπάρχουν κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη».

Ο υφυπουργός υποστήριξε παράλληλα ότι η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα που ζει στη μιζέρια, παραπέμποντας στην πορεία της οικονομίας, στη μείωση της ανεργίας, στις επενδύσεις και στην αύξηση των εξαγωγών. «Όλοι μας αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, όλοι βιώνουμε την ακρίβεια», ανέφερε, προσθέτοντας όμως ότι η χώρα έχει βελτιώσει τις συνθήκες της.

Η συγκεκριμένη φράση ήταν αρκετή για να μεταφερθεί η συζήτηση από τα οικονομικά δεδομένα στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

ΠΑΣΟΚ: «Κρεσέντο αλαζονείας»

Το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε άμεσα και με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα. Χαρακτήρισε τη δήλωση του υφυπουργού «νέο κρεσέντο αλαζονείας» και υποστήριξε ότι με αυτόν τον τρόπο χαρακτηρίζονται «κακομοίρηδες» οι πολίτες που επιλέγουν διαφορετικό κόμμα στην κάλπη.

Στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι ο Θεοχάρης «χαρακτήρισε τα κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας ως “κόμματα των κακομοίρηδων”» και υποστηρίζει ότι τέτοιες αναφορές «προσβάλλουν και διαιρούν συνειδητά την ελληνική κοινωνία».

Με αυτόν τον τρόπο η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να μετατρέψει τη φράση του κυβερνητικού στελέχους σε ευρύτερη πολιτική συζήτηση για το ποιοι είναι οι πολίτες που σήμερα αισθάνονται ότι πιέζονται από τις τιμές, τους λογαριασμούς και το κόστος μετακίνησης.

ΕΛΑΣ: «Ποιοι είναι τελικά οι νοικοκύρηδες;»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Ελληνική Λύση, με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο Τύπου Κώστα Καρπουχτσή να επιστρέφει τον χαρακτηρισμό προς την κυβέρνηση.

«Ο κ. Θεοχάρης μιλά για “κόμματα του κακομοίρη” και για “νοικοκύρηδες”», ανέφερε, συνδέοντας τη δήλωση με τις προηγούμενες τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών για την ακρίβεια της βενζίνης.

Το ερώτημα που έθεσε ήταν αιχμηρό: «Και ποιοι είναι τελικά οι “νοικοκύρηδες” για τη ΝΔ; Οι “Φραπέδες”, η “Ferrari” και οι “Χασάπηδες”;»

Νέα Αριστερά: «Ταξικός κυνισμός»

Ακόμη πιο σκληρή ήταν η αντίδραση της Νέας Αριστεράς, η οποία έκανε λόγο για «ταξικό κυνισμό» και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, «φτωχοποιεί και λεηλατεί το εισόδημα της κοινωνίας και μετά κουνάει το δάχτυλο».

Η συγκεκριμένη αντιπαράθεση δείχνει πλέον ότι το ζήτημα δεν περιορίζεται στην τιμή της βενζίνης ή στο ύψος ενός μέτρου στήριξης. Έχει μετατραπεί σε σύγκρουση για το πώς βιώνουν οι πολίτες την οικονομική πραγματικότητα.

Από τα καύσιμα στο πολιτικό μέτωπο

Η κυβέρνηση από την πλευρά της υποστηρίζει ότι έχει προχωρήσει σε σειρά φορολογικών ελαφρύνσεων και μέτρων στήριξης, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έχει απορρίψει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα χαρακτηρίζοντάς τες λαϊκισμό. Όπως ανέφερε, «το θέμα είναι να βγαίνει ο λογαριασμός» και όχι το εργαλείο με το οποίο επιτυγχάνεται η ελάφρυνση.

Η αντιπολίτευση, από την άλλη, επιμένει ότι η κυβέρνηση δεν απαντά επαρκώς στην καθημερινή πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά. Η ακρίβεια στα καύσιμα λειτουργεί έτσι ως η κορυφή ενός πολύ μεγαλύτερου παγόβουνου, που περιλαμβάνει το κόστος στέγασης, την ενέργεια, τα τρόφιμα και συνολικά το διαθέσιμο εισόδημα.

Και όσο οι τιμές παραμένουν στο επίκεντρο της κοινωνικής συζήτησης, τόσο η πολιτική αντιπαράθεση οξύνεται. Η δήλωση Θεοχάρη ήρθε να προστεθεί σε μια ήδη φορτισμένη συζήτηση, δημιουργώντας νέο γύρο συγκρούσεων ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δείξει εάν η αντιπαράθεση θα παραμείνει σε επίπεδο πολιτικών χαρακτηρισμών ή εάν θα επιστρέψει στην ουσία: στο ποια μέτρα μπορούν να περιορίσουν την πίεση που αισθάνονται τα νοικοκυριά και ποιος θα πείσει την κοινωνία ότι διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής.

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