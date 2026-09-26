Η Orianthi «τρέλανε» το ΟΑΚΑ - Η Ελληνοαυστραλή κιθαρίστρια στο πλευρό της Άννας Βίσση

Snapshot Η Ελληνοαυστραλή κιθαρίστρια Orianthi Penny Panagaris εμφανίστηκε στο πλευρό της Άννας Βίσση στη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Η παρουσία της Orianthi αποτέλεσε έκπληξη και ξεσήκωσε το κοινό με τα σόλο της στην ηλεκτρική κιθάρα.

Η συναυλία στο ΟΑΚΑ είχε πάνω από 95.000 θεατές και χαρακτηρίστηκε ως μια κορυφαία καλλιτεχνική σύμπραξη.

Η εμφάνιση είχε συμβολικό χαρακτήρα για την Orianthi, που επέστρεψε στη γενέτειρα των προγόνων της για αυτή τη μεγάλη γιορτή της ελληνικής μουσικής.

Η μουσική πορεία της Orianthi περιλαμβάνει συνεργασίες με διεθνείς θρύλους όπως οι Steve Vai και Carlos Santana, ενώ έγινε παγκοσμίως γνωστή το 2009. Snapshot powered by AI

Το Ολυμπιακό Στάδιο ζει απόψε ιστορικές στιγμές, καθώς η μεγαλειώδης συναυλία της Άννας Βίσση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την «απόλυτη Ελληνίδα σταρ» να τραγουδά τις αμέτρητες επιτυχίες της. Παράλληλα όμως, στη σκηνή του ΟΑΚΑ βρέθηκε η διεθνούς φήμης Ελληνοαυστραλή κιθαρίστρια, Orianthi Penny Panagaris.

Στο κατάμεστο στάδιο που σφύζει από παλμό και με περισσότερους από 95.000 ενθουσιασμένους θαυμαστές να δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα, η παρουσία της Orianthi Penny Panagaris αποτέλεσε μια από τις πιο ηχηρές εκπλήξεις της βραδιάς, ξεσηκώνοντας το κοινό με τα σόλο της.

Η ηλεκτρική κιθάρα της Orianthi Penny Panagaris συνάντησε τη φωνή της Άννας Βίσση σε μια κορυφαία καλλιτεχνική σύμπραξη. Για την ίδια την κιθαρίστρια, η αποψινή εμφάνιση κουβαλά έναν ιδιαίτερο, βαθιά συμβολικό χαρακτήρα. Ένα κορίτσι ελληνικής καταγωγής που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας, επιστρέφει στη γενέτειρα των προγόνων του για να παίξει μπροστά σε ένα από τα μεγαλύτερα κοινά που γνώρισε ποτέ η χώρα.

Η σχέση της Orianthi Penny Panagaris με τη μουσική ξεκίνησε από πολύ τρυφερή ηλικία, καθώς άρχισε πιάνο μόλις στα τρία της χρόνια και στράφηκε στην κιθάρα στα έξι. Ως έφηβη μοιράστηκε τη σκηνή με τον Steve Vai, στα 18 της έπαιξε με τον Carlos Santana, ενώ το 2009 εκτοξεύτηκε στην παγκόσμια κορυφή. Απόψε, η πορεία αυτή «κουμπώνει» ιδανικά με τη μεγάλη γιορτή της ελληνικής μουσικής, αποδεικνύοντας γιατί η ίδια δήλωνε απόλυτα ανυπόμονη για αυτή την «επική» βραδιά.

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