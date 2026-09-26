Η ιστορία της 5χρονης Σιένα που μπήκε στην εφηβεία σε ηλικία 10 μηνών

Η 5χρονη Σιένα από το Λονδίνο διαγνώστηκε με κεντρική πρώιμη ήβη (central precocious puberty - CPP) σε ηλικία μόλις 10 μηνών

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Η ιστορία της 5χρονης Σιένα που μπήκε στην εφηβεία σε ηλικία 10 μηνών
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η 5χρονη Σιένα από το Λονδίνο διαγνώστηκε με κεντρική πρώιμη ήβη σε ηλικία 10 μηνών, όταν άρχισε να εμφανίζει σημάδια εφηβείας.
  • Υποβλήθηκε σε εξετάσεις ορμονικής διέγερσης, ακτινογραφίες και μαγνητική τομογραφία, οι οποίες αποκλείσαν εγκεφαλικές ανωμαλίες.
  • Ξεκίνησε θεραπεία με ενέσεις για την αναστολή της εφηβείας, που θα συνεχιστεί έως την ηλικία των 11-12 ετών.
  • Η πάθηση μπορεί να επηρεάσει το τελικό ύψος και ενδεχομένως τη γονιμότητα της Σιένα, γι’ αυτό η μητέρα της εξετάζει την κατάψυξη ωαρίων.
  • Η μητέρα της ανησυχεί για τις ψυχολογικές επιπτώσεις της πάθησης και επιθυμεί να προστατεύσει την παιδικότητα και την ψυχική υγεία της κόρης της.
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Αντιμέτωπη με μια ιδιαίτερη πάθηση είναι η 5χρονη Σιένα Ντουμάς από το Λονδίνο, η οποία άρχισε να εμφανίζει σημάδια... εφηβείας σε ηλικία μόλις 10 μηνών.

Αρχικά, η μητέρα της, Σόφι Ντουμάς, δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την κόρη της. Ωστόσο όταν έγινε 10 μηνών, ένας επισκέπτης υγείας ενημέρωσε την 41χρονη ότι η Σιένα άρχισε να εμφανίζει σημάδια... εφηβείας.

Εκείνος συνέστησε στην Ντουμάς να υποβάλει την κόρη της σε περισσότερο έλεγχο, καθώς παρατήρησε ότι ο ιστός στο στήθος του παιδιού φαινόταν διογκωμένος.

Έτσι, έπειτα από μια σειρά εξετάσεων, η Σιένα διαγνώστηκε με κεντρική πρώιμη ήβη (central precocious puberty - CPP), μια κατάσταση κατά την οποία ο εγκέφαλος αρχίζει να στέλνει τα σήματα που πυροδοτούν την εφηβεία πολύ νωρίτερα από το συνηθισμένο.

5χρονη Σιένα

Η Σόφι με την κόρη της, Σιένα

Jam Press

«Ήταν τρομακτικό να βλέπω το παιδί μου να τα περνά όλα αυτά»

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε η Σιένα, όπως είπε η Σόφι, ήταν ιδιαίτερα δύσκολες για όλη την οικογένεια.

«Υποβλήθηκε σε ειδικές δοκιμασίες ορμονικής διέγερσης, οι οποίες περιελάμβαναν επαναλαμβανόμενες αιμοληψίες για τη μέτρηση της ορμόνης LH, που ρυθμίζει την εφηβεία. Στη συνέχεια, της χορηγήθηκε μια συνθετική ορμόνη για να διαπιστωθεί πώς αντιδρούν οι ορμόνες στο αίμα της σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα», είπε η Σόφι, τονίζοντας ότι η Σιένα χρειάστηκε να κάνει και ακτινογραφίες για να προσδιοριστεί η «οστική ηλικία» της.

«Ήταν τρομακτικό να βλέπω το παιδί μου να τα περνά όλα αυτά», ανέφερε η Σόφι, εξηγώντας ότι μερικές φορές ο μόνος τρόπος για να ηρεμήσει την Σιένα κατά την διάρκεια των εξετάσεων ήταν μέσω του θηλασμού.

5χρονη Σιένα

Η 5χρονη Σιένα

Jam Press

Παράλληλα, η Σιένα υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, για να ελεγχθεί εάν υπήρχαν πιθανές ανωμαλίες στον εγκέφαλό της, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να παρουσιαστούν λόγω της πάθησης. Ωστόσο, οι εξετάσεις βγήκαν «καθαρές».

Έτσι, η Σιένα ξεκίνησε θεραπεία με ενέσεις για να ανασταλεί η ανάπτυξη των ορμονών της εφηβείας. Σήμερα, στα πέντε της χρόνια, υποβάλλεται ακόμη σε ενέσεις κάθε τέσσερις εβδομάδες, ενώ αναμένεται να συνεχίσει την θεραπεία της μέχρι περίπου την ηλικία των 11 ή 12 ετών, ανάλογα με την ανάπτυξη της Σιένα.

Χωρίς θεραπεία, η Σιένα θα είχε προχωρήσει στην πλήρη εφηβεία χρόνια πριν από τους συνομήλικούς της.

5χρονη Σιένα

Η 5χρονη Σιένα

Jam Press

«Θέλω πάνω απ’ όλα να παραμείνει παιδί»

Αν και η πάθησή της δεν είναι θεωρείται απειλητική για τη ζωή, οι γιατροί αναφέρουν ότι μπορεί να επηρεάσει το τελικό ύψος της, καθώς η ανάπτυξή της μπορεί να ολοκληρωθεί νωρίτερα.

Ωστόσο, η μητέρα της Σιένα, ανησυχεί για το μέλλον της Σιένα.

«Οι ψυχολογικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτή η πάθηση στη Σιένα θα μπορούσε να είναι καταστροφικές», είπε η μητέρα της Σιένα. «Το να διαφορετικός με οποιονδήποτε τρόπο στις μέρες μας μπορεί να οδηγήσει σε εκφοβισμό, απομόνωση και προβλήματα ψυχικής υγείας».

«Όλοι θέλουμε τα παιδιά μας να παραμείνουν παιδιά για όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται, να διατηρήσουν αυτά τα μαγικά όνειρα και να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους, οπότε το γεγονός ότι το σώμα της Σιένα προσπάθησε να της στερήσει τη νεότητά της μου φάνηκε άδικο», συνέχισε.

5χρονη Σιένα

Η Σόφι με την κόρη της, Σιένα

Jam Press

Παράλληλα, η Σόφι εξετάζει και το ενδεχόμενο κατάψυξης των ωαρίων της κόρης της, σε περίπτωση που η πάθησή της επηρεάσει την γονιμότητά της. «Όταν διαγνώστηκε, φοβήθηκα ότι ίσως κάποια μέρα να μην μπορεί να κάνει τη δική της οικογένεια, αν αυτό είναι κάτι που θα θέλει», είπε.

Αλλά, προς το παρόν, η Σόφι είναι αποφασισμένη να αφήσει την κόρη της να απολαύσει την παιδική της ηλικία «Η Σιένα λατρεύει τις νεράιδες και τις πριγκίπισσες της Disney», είπε η Σόφι, εξηγώντας ότι σχεδιάζει να την πάει στη Disneyland σύντομα.

«Θέλω πάνω απ’ όλα να παραμείνει παιδί», είπε.

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