Blue Carrier 2: Στην Τήνο ρυμουλκήθηκε το πλοίο - Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες

Snapshot Το πλοίο Blue Carrier 2 έχει ρυμουλκηθεί κοντά στην Τήνο ενώ η φωτιά συνεχίζει να μαίνεται.

Υπάρχει κίνδυνος βύθισης λόγω της κλίσης που έχει πάρει το πλοίο.

Έχουν τεθεί σε επιφυλακή μέσα απορρύπανσης για την αντιμετώπιση πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Όλοι οι επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και υποβλήθηκαν σε προληπτικές εξετάσεις στην Τήνο.

Η προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς διεξάγεται από το Λιμενικό Σώμα. Snapshot powered by AI

Κοντά στην Τήνο έχει ρυμουλκηθεί εδώ και λίγες ώρες το Blue Carrier το οποίο παραδόθηκε στις φλόγες το πρωί της Παρασκευής και ακόμα η φωτιά μαίνεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr το έργο της κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη ενώ το γεγονός πως έχει δημιουργηθεί ισχυρό θερμικό φορτίο κάνει το όλο εγχείρημα ακόμη δυσκολότερο.

Στην ήδη δύσκολη αποστολή των Αρχών, έρχεται να προστεθεί και ο κίνδυνος της βύθισης του πλοίου το οποίο έχει πάρει κλίση.

Μετά από έκτακτη τηλεδιάσκεψη στο Υπουργείο Ναυτιλίας, έχουν τεθεί σε επιφυλακή τα μέσα απορρύπανσης των γειτονικών Λιμενικών Αρχών, ενισχύοντας την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η φωτιά εκδηλώθηκε ενώ το BLUE CARRIER 2 βρισκόταν σε ανοικτή θάλασσα, μεταφέροντας 28 μέλη πληρώματος και έναν οδηγό φορτηγού, ο οποίος ήταν ο μοναδικός επιβάτης. Σύμφωνα με υλικό που δημοσιοποίησε η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, το πλήρωμα κατέβαλε προσπάθειες για τον περιορισμό των φλογών.

Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς-Σύρος-Βαθύ Σάμου-Κως-Ρόδος-Κως-Πειραιάς, μεταφέροντας συνολικά 166 φορτηγά και Ι.Χ. οχήματα στους χώρους φόρτωσής του.

Στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά σκάφη, δύο περιπολικά του Λιμενικού, τρία ρυμουλκά και ένα αντιρρυπαντικό σκάφος. Όλοι οι επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν με πλωτό του Λιμενικού στην Τήνο, όπου υποβλήθηκαν σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις. Επιπλέον, συνεχίζουν τις επιχειρήσεις δύο πλωτά του Λιμενικού, τρία σκάφη της Πυροσβεστικής, ένα ναυαγοσωστικό με εξειδικευμένο εξοπλισμό και τρία ρυμουλκά.

Η προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς έχει ανατεθεί στο Λιμενικό Σώμα, το οποίο διερευνά τις ακριβείς συνθήκες εκδήλωσής της. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, με τις αρμόδιες αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή για την αποφυγή περαιτέρω επιπλοκών ή περιβαλλοντικών ζημιών.