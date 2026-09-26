Θρίλερ στο Μισισίπι: Γυναίκα βρέθηκε κρεμασμένη - Την δολοφόνησαν και σκηνοθέτησαν αυτοκτονία

Snapshot Η 29χρονη Τάσια Φόρτσιουν δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια διαμάχης για ναρκωτικά και η σκηνή απαγχονισμού της ήταν στημένη ως αυτοκτονία.

Τρεις άνδρες, ηλικίας 25, 45 και 51 ετών, συνελήφθησαν και κατηγορούνται για τη δολοφονία της Φόρτσιουν.

Η σορός της βρέθηκε κρεμασμένη σε δέντρο πίσω από εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Τζάκσον του Μισισίπι, όπου πιθανότατα παρέμεινε 2-3 ημέρες.

Ο δικηγόρος του 51χρονου Ζάρκ Ράτλιφ ζήτησε την αποφυλάκισή του με εγγύηση, ενώ ο πελάτης του αρνείται τις κατηγορίες.

Η μητέρα της Φόρτσιουν δήλωσε ότι γνώριζε πως η κόρη της δολοφονήθηκε και ανέφερε ότι η Τάσια πάλεψε για τη ζωή της πριν το θάνατό της. Snapshot powered by AI

Σοκαρισμένη παρακολουθεί η κοινότητα του Μισισίπι την υπόθεση της Τάσια Φόρτσιουν, η σορός της οποίας βρέθηκε κρεμασμένη από ένα δέντρο στο Μισισίπι στις 3 Αυγούστου, με τις τοπικές αρχές να έκαναν λόγο αρχικά για αυτοκτονία.

Ωστόσο, νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αποκαλύπτουν ότι η 29χρονη δολοφονήθηκε κατά την διάρκεια διαμάχης που αφορούσε ναρκωτικά. Στη συνέχεια, οι δολοφόνοι της μετέφεραν την σορό της σε μια αυλή πίσω από ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι και την κρέμασαν από ένα δέντρο, σε μια «στημένη σκηνή λιντσαρίσματος», όπως μεταδίδει το Associated Press.

Η Κρίστι Σπάιβι φοράει ένα μπλουζάκι με τη φωτογραφία της κόρης της, Τάσια Φόρτσιουν AP

«Ο απαγχονισμός της Τάσια Φόρτσιουν ήταν στημένος», δήλωσε στο αμερικανικό μέσο ο ντετέκτιβ Σάμουελ Ντουκς, προσθέτοντας ότι η 29χρονη «πάλεψε σκληρά με τους δράστες της, πριν την δολοφονήσουν».

Η σορός της Φόρτσιουν, η οποία είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών, βρέθηκε στις 3 Αυγούστου έξω από ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι στην οδό Road of Remembrance από αστυνομικούς της πόλης Τζάκσον. Η υπόθεσή της 29χρονης έχει προκαλέσει έντονο σοκ στις ΗΠΑ, ειδικά λόγω του εκτενούς ιστορικού των λιντσαρισμάτων στην συγκεκριμένη πολιτεία, η οποία έχει μια μακρά ιστορία φυλετικής βίας.

Το σημείο όπου βρέθηκε η σορός της 29χρονης

Τρεις συλλήψεις σχετικά με την δολοφονία της 29χρονης

Λίγες ημέρες αφού βρέθηκε η σορός της 29χρονος συνελήφθησαν τρεις άνδρες που κατηγορούνται για την δολοφονία της: Ο 51χρονος Ζάρκ Ράτλιφ, ο 25χρονος Έρνεστ Λόιντ και ο 45χρονος Έρικ Κλαρκ.

Οι τοπικές αρχές πιστεύουν ότι η σορός της 29χρονης βρισκόταν απαγχονισμένη στο δέντρο για δύο έως και τρεις ημέρες Η αιτία θανάτου της δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, καθώς οι αρχές δεν έχουν αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την υπόθεση.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο WLOX, οι αρχές προχώρησαν στην σύλληψη του Ζάρκ Ράτλιφ, έπειτα από καταθέσεις πολλών μαρτύρων. Σύμφωνα με την κατάθεση του 51χρονου στο δικαστήριο, εκείνος και η Φόρτσιουν ήταν φίλοι.

Ο 51χρονος Ζάρκ Ράτλιφ

Ο Τόνι Μπόλντουιν, δικηγόρος του Ράτλιφ, αμφισβήτησε τις κατηγορίες που συνδέουν τον πελάτη του με τον θάνατο της 29χρονης και ζητάει να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση. «Οι εισαγγελείς δεν έχουν δώσει ούτε έναν λόγο για να φυλακίσουν τον πελάτη μου και για να τον χαρακτηρίσουν ως κίνδυνος διαφυγής», είπε ο ίδιος στο τοπικό μέσο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 51χρονος έκανε κάποια σχόλια στο δικαστήριο σχετικά με τον θάνατο της Τάσια Φόρτσιουν, τα οποία δείχνουν ότι βρισκόταν στο σημείο κατά την διάρκεια της δολοφονίας.

«Μας περιέγραψε την ικανότητά της να προστατεύει τον εαυτό της», είπε ο ντετέκτιβ Σάμουελ Ντουκς, προσθέτοντας ότι ο 51χρονος δήλωσε ότι εκείνος και η 29χρονη παλαιότερα είχαν μείνει στην ίδια κατοικία.

Η δίκη του Ζάρκ Ράτλιφ διακόπηκε και θα συνεχιστεί στις 30 Σεπτεμβρίου.

Την ίδια στιγμή, οι άλλοι δύο άνδρες που κατηγορούνται για τον φόνο αναμένεται να εμφανιστούν και εκείνοι ενώπιον δικαστηρίου. Ο Έρνεστ Λόιντ κατηγορείται ότι ήταν εκείνος που κρέμασε τη Φόρτσιουν με ένα μαύρο καλώδιο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 25χρονος φέρεται να είχε διαπληκτιστεί με την 29χρονη, λίγα λεπτά πριν από τον θάνατό της.

Ο 25χρονος Έρνεστ Λόιντ

Την ίδια ώρα, ο 45χρονος Έρικ Κλαρκ παραδόθηκε ο ίδιος στις αρχές και κατηγορήθηκε επίσης για δολοφονία και θα εμφανιστεί στο δικαστήριο τη Δευτέρα.

Ο 45χρονος Έρικ Κλάρκ

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το δικαστήριο, η μητέρα της Φόρτσιουν, Κρίστι Σπάιβι, δήλωσε ότι γνώριζε από την αρχή ότι η κόρη της δολοφονήθηκε και δεν είχε αυτοκτονήσει, όπως νόμιζαν στις αρχές οι αστυνομικοί.

«Αυτό που με ενόχλησε ήταν που είπαν ότι η Τάσια πάλεψε για τη ζωή της. Ξέρω ότι το έκανε. Ξέρω την κόρη μου», είπε η Σπάιβι, δηλώνοντας ότι πιστεύει τον ισχυρισμό του Ράτλιφ ότι εκείνος και η κόρη του ήταν φίλοι.

«Ελπίζω, αν είναι αθώος, να μπορέσει να αποδείξει την αθωότητά του», πρόσθεσε η Σπάιβι. «Δεν θέλω να πάνε φυλακή αθώοι άνθρωποι».

Η Σπάιβι έχει δηλώσει ότι η κόρη της, η οποία είχε τέσσερα παιδιά, ήταν άστεγη τα τελευταία χρόνια και ότι δεν ήταν σίγουρη πού ζούσε τη στιγμή του θανάτου της. «Ήξερα ότι προσπαθούσε να ανοίξει μια εταιρεία καθαρισμού και ήθελε να βάλει τάξη στη ζωή της».