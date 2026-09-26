Το μεγαλύτερο Halloween event της Αθήνας επιστρέφει πιο spooky από ποτέ!

30 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 2026 Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ. - Γκάζι

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Το μεγαλύτερο Halloween event της Αθήνας επιστρέφει πιο spooky από ποτέ!
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Τρεις ημέρες γεμάτες Halloween, horror, fantasy, ανατριχιαστικές εμπειρίες, shows, stand-up comedy, workshops, κινηματογραφικές προβολές και ένα μεγάλο Halloween Market έρχονται στο κέντρο της Αθήνας. Το Athens Halloween Festival επιστρέφει από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου έως και την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026, αυτή τη φορά στο Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ. στο Γκάζι, και μεταμορφώνει τον χώρο σε έναν ολόκληρο κόσμο αφιερωμένο στη σκοτεινή φαντασία.

Μετά την περσινή διοργάνωση, που υποδέχθηκε περισσότερους από 18.000 επισκέπτες, το Athens Halloween Festival μεγαλώνει και επιστρέφει για τρεις ημέρες με ακόμη περισσότερες δράσεις, εμπειρίες και special guests.

Οι δημιουργοί της «Corpse Bride» έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Ανάμεσα στα μεγάλα highlights της φετινής διοργάνωσης είναι η παρουσία των Carlos και Jordi Grangel, των δημιουργών πίσω από την εμβληματική Corpse Bride, οι οποίοι έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ως special guests του Athens Halloween Festival.

Οι Grangel Brothers, με τη χαρακτηριστική εικαστική τους ταυτότητα και τη μακρά πορεία τους στον χώρο του animation, αποτελούν μία από τις σημαντικότερες φετινές συναντήσεις για τους φίλους του fantasy, του animation και της pop culture.

Ένας ολόκληρος Halloween κόσμος στο Γκάζι

Για τρεις ημέρες, το Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ. γεμίζει Halloween σκηνικά, χαρακτήρες, θεματικά photo spots και εκπλήξεις, ενώ στην καρδιά του φεστιβάλ στήνεται ένα μεγάλο Halloween Market με περισσότερα από 80 καταστήματα και artists, με Halloween, witchy, horror και fantasy προϊόντα, merchandise, βιβλία, comics, collectibles και ιδιαίτερες δημιουργίες.

Και φυσικά, Halloween χωρίς λίγο τρόμο δεν γίνεται. Ένα Horror Museum και Escape Room περιμένει το κοινό και τις τρεις ημέρες, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει pumpkin carving, θεματικά workshops και make-up sessions εμπνευσμένα από τους Chucky, Jack Skellington και Pennywise, προβολές horror ταινιών, με Chucky την Παρασκευή και Halloween / Michael Myers το Σάββατο, face painting, παιχνίδια, performances, Fantasy Choir, dance shows, κυνήγι μαγισσών, costume contest και πολλές ακόμη δράσεις.

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Στις ξεχωριστές στιγμές του τριημέρου περιλαμβάνονται ακόμη το Live D&D Game της Παρασκευής, η έκθεση ζωγραφικής του Grangel Studio, το Workshop Ζωγραφικής του Grangel Studio την Κυριακή, καθώς και το Meet & Greet με τον Golden Freddy από το Five Nights at Freddy’s, την Κυριακή 1 Νοεμβρίου.

Stand-up comedy με 18 κωμικούς

Το stand-up comedy έχει τη δική του δυναμική παρουσία στο φετινό Athens Halloween Festival, με τρεις διαφορετικές παραστάσεις και 18 κωμικούς μέσα στο τριήμερο.

Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου εμφανίζονται οι Ηλίας Φουντούλης, Γιάννης Ρούσσος, Σοφία Κλιάνη, Οδυσσέας Μαυρομμάτης, Ρούλη Μπουραντά και Άγγελος Σπηλιόπουλος.

Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου τη σκυτάλη παίρνουν οι Ήρα Κατσούδα, Απόλλων Roach, Κώστας Κρύος, Αριστοτέλης Ρήγας, Σαββούλα Οικονόμου και Κατερίνα Βρανά, ενώ την Κυριακή 1 Νοεμβρίου στη σκηνή ανεβαίνουν οι Αλέξανδρος Χαριζάνης, Ανδρέας Πασπάτης, Πάρις Ρούπος, Ειρήνη Ξυγκάκη, Ζάνα Μαλίκη και Αριστείδης Ψυλλιάκος.

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Pumpkin carving, workshops και… free tattoo

Το Pumpkin Carving επιστρέφει και φέτος, ενώ το πρόγραμμα συμπληρώνουν δημιουργικά workshops για μικρούς και μεγάλους, special effects, κατασκευή μαγικού ραβδιού, ζωγραφική, χειροτεχνίες, θεματικά make-up sessions, παιχνίδια και πολλές ακόμη δραστηριότητες.

Και για όσους θέλουν να φύγουν από το festival με κάτι λίγο πιο… μόνιμο, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου η Candycane Tattoos παρουσιάζει το Free Tattoo – Halloween Edition, με Halloween flash tattoo σχέδια ειδικά για τη διοργάνωση.

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Και ένα ταξίδι μέχρι… το Κάστρο του Δράκουλα!

Το Halloween φέτος δεν σταματά στο Γκάζι! Με την αγορά εισιτηρίου για το Athens Halloween Festival, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη μεγάλη κλήρωση για ένα 6ήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Ρουμανία, με προορισμό, μεταξύ άλλων, το θρυλικό Κάστρο του Κόμη Δράκουλα, μια προσφορά της Rika Travel.

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Είτε είσαι φανατικός του Halloween και του horror, είτε αγαπάς το fantasy και την pop culture, είτε απλώς ψάχνεις μια αφορμή για να ζήσεις κάτι εντελώς διαφορετικό στην Αθήνα, για τρεις ημέρες το Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ. μεταμορφώνεται σε ένα μεγάλο Halloween σύμπαν στην καρδιά της πόλης.

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Διάλεξε στολή και ετοιμάσου για τρεις ημέρες γεμάτες τρόμο, φαντασία, γέλιο, δημιουργία και εκπλήξεις.

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Το Halloween έχει το δικό του φεστιβάλ. Και φέτος είναι μεγαλύτερο από ποτέ!

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INFO

ATHENS HALLOWEEN FESTIVAL 2026

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου – Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026

Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ. | Γκάζι Προπώληση εισιτηρίων: more.com athenshalloweenfest.gr

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