Βόλος: Φωτιά σε ελαστικά σήκωσε πυκνό καπνό - Ολονύχτια μάχη των πυροσβεστών

Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στην Αγία Παρασκευή 

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Βόλος: Φωτιά σε ελαστικά σήκωσε πυκνό καπνό - Ολονύχτια μάχη των πυροσβεστών
ΕΛΛΑΔΑ
3'
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  • πό μερικό έλεγχο βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε σε οικοπεδικό χώρο με αποθηκευμένα ελαστικά στην Αγία Παρασκευή Βόλου, με 20 πυροσβέστες και οκτώ οχήματα να επιχειρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας ερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
  • Η ποιότητα του αέρα παρακολουθείται συνεχώς, με στιγμιαίες μετρήσεις να δείχνουν γενικά καλή κατάσταση, αλλά δεν αποκλείονται τοπικές αυξήσεις λόγω του καπνού.
  • Οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν τη διαμονή σε εξωτερικούς χώρους και τη χρήση εξαερισμού που εισάγει εξωτερικό αέρα, ενώ ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε ευπαθείς ομάδες.
  • Σε περίπτωση έντονων συμπτωμάτων από έκθεση στον καπνό, οι πολίτες πρέπει να αναζητούν ιατρική βοήθεια και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και τυχόν μηνύματα του 112.
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Υπό μερικό έλεγχο βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε αργά το βράδυ της Παρασκευής σε οικοπεδικό χώρο στην οδό Λασκαράτου, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής Βόλου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gegonota.news, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 22:30 και πήρε γρήγορα διαστάσεις, καθώς στον χώρο υπήρχαν αποθηκευμένα ελαστικά. Η καύση τους δημιούργησε πυκνό καπνό, προκαλώντας κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ στην κατάσβεση συνέδραμε ο Δήμος Βόλου με υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Η επιχείρηση συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας.

https://www.instagram.com/reel/DduRe8FthQl/

Τι δείχνουν οι μετρήσεις για την ποιότητα του αέρα

Την ίδια ώρα, σε συνεχή παρακολούθηση βρίσκεται η ποιότητα του αέρα στην περιοχή. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από τους σταθμούς μέτρησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μέχρι περίπου τις 23:50 η συνολική εικόνα στους σταθμούς «Βόλος, Διοικητήριο» και «Βόλος, Πάρκο Νέας Δημητριάδας» παρέμενε στην κατηγορία «Καλή».

Στις 23:00, οι συγκεντρώσεις PM10 καταγράφηκαν στα 12,2 και 19,5 μg/m³ αντίστοιχα, ενώ οι τιμές για τα PM2,5 ήταν 5,7 και 6,3 μg/m³.

Στον σταθμό «Βόλος, Διοικητήριο», στις 23:50, η συγκέντρωση PM10 έφτασε τα 26,4 μg/m³.

Οι συγκεκριμένες μετρήσεις αφορούν στιγμιαίες ή βραχυχρόνιες ενδείξεις και η εικόνα παρακολουθείται συνεχώς. Παράλληλα, δεν αποκλείονται τοπικές και παροδικές αυξήσεις των συγκεντρώσεων κοντά στην εστία της φωτιάς ή στην κατεύθυνση που κινείται ο καπνός.

Οι συστάσεις προς τους πολίτες

Για όσο διάστημα υπάρχει καπνός ή έντονη οσμή καύσης, συνιστάται στους κατοίκους των περιοχών προς τις οποίες κινείται το νέφος να περιορίζουν την παραμονή τους σε εξωτερικούς χώρους και, όπου είναι δυνατόν, να παραμένουν σε κλειστούς χώρους με πόρτες και παράθυρα κλειστά.

Παράλληλα, καλούνται να περιορίσουν προσωρινά τη χρήση εξαερισμού ή κλιματισμού που εισάγει εξωτερικό αέρα, ενώ θα πρέπει να αποφεύγουν την προσέγγιση στο σημείο της πυρκαγιάς, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται για παιδιά, ηλικιωμένους, εγκύους και άτομα με αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά προβλήματα, τα οποία θα πρέπει να περιορίσουν όσο είναι δυνατόν την έκθεσή τους στον καπνό.

Σε περίπτωση έντονου ερεθισμού στα μάτια ή στο αναπνευστικό, επίμονου βήχα, δύσπνοιας, ζάλης ή άλλης έντονης αδιαθεσίας μετά από έκθεση στον καπνό, οι πολίτες καλούνται να αναζητήσουν ιατρική συμβουλή ή βοήθεια.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, συνεχίζει την παρακολούθηση των μετρήσεων από το δίκτυο σταθμών και αξιολογεί τα δεδομένα σε συνδυασμό με την εξέλιξη της πυρκαγιάς και τις τοπικές καιρικές συνθήκες.

Μέχρι την ώρα σύνταξης της ενημέρωσης δεν καταγραφόταν γενικευμένη επιδείνωση της ποιότητας του αέρα στους σταθμούς της πόλης, ωστόσο η παρακολούθηση συνεχίζεται λόγω της δυνατότητας τοπικών μεταβολών.

Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας και των αρμόδιων αρχών, καθώς και τυχόν μηνύματα του 112.

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